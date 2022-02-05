Oyuncuların da oyun üreticilerinin de göz bebeği olan Steam nasıl Türkçe yapılır? Dijital oyun mağazasında zaman zaman yaşanan dil sorununun nasıl düzeltileceğini bu makalede ayrıntılı olarak ele alıyoruz.

Steam dil değiştirme tek bir tıklama ile yapılabilecek bir işlem olmasa da karmaşık da değildir. Steam'in desteklediği diller arasında geçiş yapmak için küçük bir kılavuza ihtiyacınız vardır. Bu kılavuzda ise en basit şekilde Steam Türkçe yapma yolunu gösterdik.

Bu makalenin sonunda Steam'i İngilizceden Türkçeye, Türkçeden İngilizceye, Rusçadan Türkçeye, Türkçeden Rusçaya ve daha birçok dile çevirebilirsiniz.

Steam Türkçe Yapma Adımları Neler?

Steam'i açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Sol üst köşedeki Steam seçeneğine basın.

"Settings" seçeneğinin üzerine tıklayın.

"Interface" sekmesine girin.

Sağ taraftaki dil seçeneklerinden "Türkçe (Turkish)" dili seçin.

Steam'i yeniden başlatmak için onay verin.

Yukarıdaki adımları takip ederek Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10 ve Windows 11'de Steam'i Türkçe yapabilirsiniz.

Resimli anlatım için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

İlk olarak Steam hesabına giriş yapın. Daha sonra ekranın sol üst köşesinde yer alan "Steam" seçeneğine basın.

En alttan ikinci seçeneğin üzerine tıklayın.

Açılan pencerede "Interface" (Arayüz) seçeneğine basın.

Karşımıza çıkan ekranda en üstteki alta doğru açılan menüye tıklıyoruz. Buradan istediğimiz dili seçebiliriz. Unutmayın ki kaydettikten sonra Steam'i yeniden başlatmak gerekiyor. Kaydedip Steam'i yeniden başlattığımızda Steam Türkçe olacaktır.

Mac'te Steam Dil Değiştirme Nasıl Yapılır?

Steam'e girin.

Apple logosunun yanındaki "Steam" seçeneğine tıklayın.

About Steam'in altındaki "Preferences" seçeneğine (Kısayolu command + virgül tuşları) basın.

Baştan 4. seçenek olan "Interface" sekmesine girin.

Mevcut dili Türkçe olarak değiştirin.

"Restart Steam" butonuna basarak Steam'i yeniden başlatın.

Aslına bakılırsa işletim sistemi MacOS olanların da Windows kullanıcılarından çok farklı adımlar izlemesi gerekmiyor. Mac'te de benzer adımları takip ederek Steam dilini Türkçe olarak değiştirebilirsiniz.

Android Steam Nasıl Türkçe Yapılır?

Steam'i açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Sol üst köşedeki üç çizgiye dokunun.

"Store" seçeneğine basın.

"Account Details" seçeneğine dokunun.

"Language Preferences" butonuna basıp mevcut dili Türkçe olarak değiştirin.

Steam'i Türkçe yaptıktan sonra "Save" butonuna basın.

iPhone (iOS) Steam Türkçe Yapma

Steam uygulamasını açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Sol üstteki üç çizgiye dokunun.

Alttan 4. seçenek olan "Account Details" seçeneğine basın.

"Language Preferences" butonuna basın.

Mevcut dili Türkçe olarak değiştirin.

Değişikliklerinizi kaydedin.

Bu makalede Windows 10, 8.1, 8, 7, MacOS, iOS ve Android'de Steam nasıl Türkçe yapılır sorusunu yanıtladık. Kafanıza takılan, cevabını merak ettiğiniz bir soru varsa aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın!