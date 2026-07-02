Her Platforma Para Ödemekten Bıkanlar İçin: Stremio Nedir, Nasıl Kurulur?
Stremio nedir, nasıl kurulur? Her platforma para ödeyip aradığını bulamayanlara Stremio'nun kurulumu, Türkçe ayarları, eklenti sistemi ve fazlası bu rehberde.
⚡ Önemli Bilgiler
- Eğer mümkün olan tüm platformlara üyeyseniz ve buna rağmen izlemek istediğiniz içerikleri bulamıyorsanız, Stremio'ya göz atabilirsiniz.
- Stremio, dizi ve filmleri tek çatı altında toplayan ücretsiz ve açık kaynaklı bir uygulama. Platform, içerisinde herhangi bir içerik barındırmıyor, tüm içerikler eklenti sistemi üzerinden geliyor ve yasal boyutu kurduğunuz eklentiler belirliyor.
- Stremio, Windows, macOS, Linux, Android ve akıllı TV dahil neredeyse tüm platformlarda kurulabiliyor. Aşağıda bu kurulumu nasıl yapacağınızı anlattık.
2026'da bir film ya da dizi izlemek resmen işkenceye dönmüş durumda. İzlemek istediğimiz içeriklerin pek çoğu farklı platformlarda yer alıyor ve tam da bu nedenle para ödediğimiz dijital yayın platformlarının sayısı her geçen gün artıyor. Üstelik buna rağmen hala aradığımız içerikleri bulmakta zorlanıyoruz. İşte Stremio tam da bu noktada sorunlarımızı çözmek için karşımıza çıkıyor. Peki Stremio nedir, nasıl çalışır ve nasıl kurulur?
Stremio Nedir?
Öncelikle Stremio korsan bir yayın platformu değil. İçerisinde herhangi bir dizi ya da film barındırmıyor. Bunu daha çok film, dizi ve belgesel gibi içerikleri tek bir çatı altında toplamanızı sağlayan ücretsiz bir medya merkezi gibi düşünebilirsiniz. Onu popüler yapan şey ise Windows, macOS, Android, Linux ve akıllı TV'ler dahil olmak üzere neredeyse tüm platformlarda çalışması.
Stremio'yu ilk açtığınızda karşınıza güzel bir arayüz, IMDb tabanlı bir katalog ve izleme listesi çıkıyor. Bu içeriklere tıkladığınızda ise hiçbir şey olmuyor. Çünkü Stremio aslında bir kabuk. İçerikler ise "eklenti" adı verilen yazılımlar aracılığıyla uygulamaya bağlanıyor. Hangi eklentileri kurduğunuz tamamen size kalmış ve işin yasal boyutunu belirleyen şey de bu.
Stremio Ne İşe Yarar?
- Film ve dizileri tek bir kütüphanede toplar ve takip etmenizi sağlar
- İzlediğiniz bölümü hatırlar ve kaldığınız yerden devam ettirir
- Yeni bölüm çıktığında bildirim gönderir
- Trakt gibi servislerle senkronize çalışır
- Farklı cihazlar arasında kütüphanenizi eşitler
İzlemek istediğiniz dizi ve filmleri ya da YouTube'daki bir kanalı tek bir uygulama üzerinden takip edebilirsiniz. Tıpkı ücretli platformlarda olduğu gibi yarım bıraktığınız içerikleri kaldığınız yerden izlemeye devam edebilir, favori dizinizin yeni bölümü çıktığında bildirim alabilir, televizyonda yarım bıraktığınız filmi bilgisayarınızdan izlemeye devam edebilirsiniz.
Bu haliyle Stremio için oldukça masum ve kullanışlı bir organizasyon aracı diyebiliriz. Buradaki temel konu ise izlemeyi tercih ettiğiniz içerikler. Stremio'yu tamamen yasal ve Türkiye'de telifle korunmayan içerikleri izlemek için kullanmalısınız. Aksi durumda dijital yayın platformları bizim üzerinizden gelir elde edemez.
Stremio Nasıl Kurulur?
Stremio'yu Tamindir üzerinden Mac, Windows ya da Android cihazınıza indirebilirsiniz. Ayrıca stremio.com adresinden ya da Google Play Store ile akıllı tv'nizin uygulama mağazası gibi adreslerden de uygulamayı edinebilirsiniz. Kurulum sihirbazı klasik bir uygulama kurulumundan farksız. İleri deyip kur butonuna bastığınızda işlem birkaç saniye içinde tamamlanıyor.
Kurulumun ardından bir e-posta adresi ile ücretsiz Stremio hesabı oluşturmanız gerekiyor. Bu hesap sayesinde kütüphaneniz ve ayarlarınız senkronize oluyor. Yani iki farklı cihazda tek bir hesapla oturup açtığınızda izleme geçmişiniz, ayarlarınız ve eklentileriniz eşleniyor. Kurulum tamamlandığında arayüz dilini Türkçe yapmanızı öneririm.
Bunun için Ayarlar bölümüne girip dil seçeneğini değiştirmeniz yeterli. Aynı menüden varsayılan altyazı dilini de Türkçe yapabilirsiniz. Böylece içeriklerde Türkçe altyazı otomatik olarak önceliklendiriliyor. Ancak Stremio kurulumu sadece uygulamayı yüklemekle bitmiyor. Yukarıda da belirttiğim üzere bu kabuğun içini doldurmak için eklentileri de kurmanız gerekiyor.
Stremio'da Hangi Eklentiler, Nasıl Kurulur?
Gelelim işin kalbine. Sol menüdeki Eklentiler bölümüne girdiğinizde Stremio'nun resmi eklenti mağazası karşınıza çıkıyor. Kurulum mantığı hepsinde aynı. Eklentinin üzerindeki yükle butonuna basıyorsunuz ve eklenti saniyeler içinde aktif hale geliyor. Ne yazık ki bazı eklentileri mağazadan değil internetten bulmak gerekiyor.
Bunu ilgili eklentinin adını Google'da aratarak bulabilirsibiz. Daha sonra ekran görüntüsünüdeki adımları takip ederek eklentiyi Stremio'ya ekleyebilirsiniz. Başlangıçta kurmanız gereken eklentiler ise şunlar:
|Eklenti
|Ne İşe Yarar
|YouTube
|Abone olduğunuz kanalları Stremio içinden takip etmenizi sağlar
|OpenSubtitles
|Altyazı kaynağını genişletir, Türkçe altyazı desteği sunar
|Streaming Catalogs
|Sizi hangi dizi hangi platformdaydı derdinden kurtmak için dijital platformlardaki içeriklerini listeler
|Public Domain Movies
|Telif süresi dolmuş klasik filmleri yasal olarak izlemenizi sağlar
|Torrentio
|En çok kullanılan torrent eklentisi. İstediğiniz hemen hemen her içeriği bulabilirsiniz.
|Comet
|Torrentio'ya alternatif bir eklenti. Ücretli ve ücretsiz sürümleri var.
|MediaFusion
|Torrentio ve Comet gibi bir eklenti aradığınız içerikleri bulmanızı garantiler.
Katalog eklentileri özellikle çok kullanışlı. Bu eklentileri kurduğunuzda ana ekranınızda dijital içerik platformlarındaki dizi ve filmler beliriyor. Böylece "bu dizi hangi platformdaydı" sorusuna saniyeler içinde cevap buluyorsunuz. Türk platformları henüz bu kataloglarda yer almıyor ama arama kısmından yerli yapımların bilgilerine de ulaşabiliyorsunuz.
Stremio Yasal mı, Güvenli mi?
Bu sorunun cevabı iki parçalı. Stremio uygulamasının kendisi tamamen yasal. Açık kaynaklı bir yazılım ve resmi uygulama mağazalarının bir çoğunda yer alıyor. Uygulamayı indirmek, hesap açmak ve resmi eklentilerle kullanmak herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Ancak Stremio'ya kurduğunuz üçüncü parti eklentiler işin rengini değiştirebiliyor.
Aslında sorun eklentiler değil. O eklentilerle ne yaptığınız. Örneğin bir torrent eklentisi kurup telif süresi dolmuş bir içeriği gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Etik ve yasal sınırları aşmakla ilgili bir sorununuz yoksa var olan tüm dizi ve filmleri de izleyebilirsiniz. Kısacası aracın kendisi değil onu nasıl kullandığınız önemli.
Ben ikincisini yapmanızı kesinlikle önermiyorum. Ancak Türkiye'de telif yasaları yurt dışında olduğu kadar sıkı değil. Bu nedenle bunu ticari bir faaliyete dökmediğiniz sürece bunun bir yaptırımı olacağını sanmıyorum.
Kimler Stremio Kullanmalı?
Stremio herkes için doğru çözüm olmayabilir. Eğer birden fazla yayın platformuna aboneyseniz, izlediğiniz içerikler farklı servislere dağılmış durumdaysa ve hepsini tek bir yerden takip etmek istiyorsanız Stremio tam size göre. Aynı şekilde "bu film hangi platformda var" sorusunu sık sık soran biriyseniz katalog özelliği hayatınızı kolaylaştıracaktır.
Öte yandan tek bir platforma abone olan ve o platformun uygulamasından memnun olan kullanıcılar için Stremio ekstra bir katman olmaktan öteye geçmeyebilir. Ayrıca teknik ayarlarla uğraşmayı hiç sevmeyen kullanıcılar da kurulum ve eklenti mantığını başta biraz karışık bulabilir.
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Editörün Yorumu
Ben Stremio'yu uzun süredir kullanıyorum. Bugün sayamadığım kadar çok dijital içerik platformuna üyeyim. Buna rağmen aradığım içerikleri bulamıyorum, dijital platformlar tarafından sunulan görüntü kalitesini beğenmiyorum. Eğer siz de buna benzer sorunlar yaşıyorsanız Stremio'ya ve eklentilerine kesinlikle şans vermelisiniz.
Ben Stremio'yu iki farklı internet ile kullandım. Bunlardan biri 200-300 mbps alan 5G Superbox ile internete bağlanıyordu diğeri ise 1000 mbps kablolu ev internetiydi. İkisinde 2 GB'lık dosyaları sorunsuz ve donmadan açtı. Ancak 5 GB üstü dosyalarda zaman zaman donma sorunları ile karşılaştım.
Sıkça Sorulan Sorular
Stremio ücretsiz mi?
Evet, Stremio tamamen ücretsiz bir uygulama. Herhangi bir abonelik ücreti ya da gizli maliyet bulunmuyor. Hesap oluşturmak da kurulum da para gerektirmiyor.
Stremio yasal mı?
Uygulamanın kendisi tamamen yasal ve resmi mağazalarda yer alıyor. Ancak kurduğunuz eklentiler ve izlediğiniz içerikler işin rengini değiştirebiliyor. Telifli içerikleri izinsiz kaynaklardan izlemek Türkiye dahil pek çok ülkede yasa dışı.
Stremio hangi cihazlarda çalışıyor?
Windows, macOS, Linux, Android ve neredeyse tüm akıllı TV'lerde çalışıyor. yrıca web.stremio.com adresinden kurulum yapmadan tarayıcı üzerinden de kullanılabiliyor.
Stremio'da Türkçe altyazı var mı?
Evet, uygulama varsayılan olarak OpenSubtitles desteğiyle geliyor. Ayarlar bölümünden varsayılan altyazı dilini Türkçe yaptığınızda popüler içeriklerin neredeyse tamamında Türkçe altyazı bulabiliyorsunuz.
Stremio internet olmadan çalışır mı?
Hayır, Stremio içerikleri internet üzerinden akış yoluyla oynattığı için aktif bir bağlantı gerektiriyor. Kütüphanenizi görüntüleyebilirsiniz ancak izleme yapmak için internete ihtiyacınız var.