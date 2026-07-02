Her Platforma Para Ödemekten Bıkanlar İçin: Stremio Nedir, Nasıl Kurulur?

2026'da bir film ya da dizi izlemek resmen işkenceye dönmüş durumda. İzlemek istediğimiz içeriklerin pek çoğu farklı platformlarda yer alıyor ve tam da bu nedenle para ödediğimiz dijital yayın platformlarının sayısı her geçen gün artıyor. Üstelik buna rağmen hala aradığımız içerikleri bulmakta zorlanıyoruz. İşte Stremio tam da bu noktada sorunlarımızı çözmek için karşımıza çıkıyor. Peki Stremio nedir, nasıl çalışır ve nasıl kurulur?

Stremio Nedir?

Öncelikle Stremio korsan bir yayın platformu değil. İçerisinde herhangi bir dizi ya da film barındırmıyor. Bunu daha çok film, dizi ve belgesel gibi içerikleri tek bir çatı altında toplamanızı sağlayan ücretsiz bir medya merkezi gibi düşünebilirsiniz. Onu popüler yapan şey ise Windows, macOS, Android, Linux ve akıllı TV'ler dahil olmak üzere neredeyse tüm platformlarda çalışması.

Stremio'yu ilk açtığınızda karşınıza güzel bir arayüz, IMDb tabanlı bir katalog ve izleme listesi çıkıyor. Bu içeriklere tıkladığınızda ise hiçbir şey olmuyor. Çünkü Stremio aslında bir kabuk. İçerikler ise "eklenti" adı verilen yazılımlar aracılığıyla uygulamaya bağlanıyor. Hangi eklentileri kurduğunuz tamamen size kalmış ve işin yasal boyutunu belirleyen şey de bu.

Stremio Ne İşe Yarar?

Film ve dizileri tek bir kütüphanede toplar ve takip etmenizi sağlar

İzlediğiniz bölümü hatırlar ve kaldığınız yerden devam ettirir

Yeni bölüm çıktığında bildirim gönderir

Trakt gibi servislerle senkronize çalışır

Farklı cihazlar arasında kütüphanenizi eşitler

İzlemek istediğiniz dizi ve filmleri ya da YouTube'daki bir kanalı tek bir uygulama üzerinden takip edebilirsiniz. Tıpkı ücretli platformlarda olduğu gibi yarım bıraktığınız içerikleri kaldığınız yerden izlemeye devam edebilir, favori dizinizin yeni bölümü çıktığında bildirim alabilir, televizyonda yarım bıraktığınız filmi bilgisayarınızdan izlemeye devam edebilirsiniz.

Bu haliyle Stremio için oldukça masum ve kullanışlı bir organizasyon aracı diyebiliriz. Buradaki temel konu ise izlemeyi tercih ettiğiniz içerikler. Stremio'yu tamamen yasal ve Türkiye'de telifle korunmayan içerikleri izlemek için kullanmalısınız. Aksi durumda dijital yayın platformları bizim üzerinizden gelir elde edemez.

Stremio Nasıl Kurulur?

Stremio'yu Tamindir üzerinden Mac, Windows ya da Android cihazınıza indirebilirsiniz. Ayrıca stremio.com adresinden ya da Google Play Store ile akıllı tv'nizin uygulama mağazası gibi adreslerden de uygulamayı edinebilirsiniz. Kurulum sihirbazı klasik bir uygulama kurulumundan farksız. İleri deyip kur butonuna bastığınızda işlem birkaç saniye içinde tamamlanıyor.

Kurulumun ardından bir e-posta adresi ile ücretsiz Stremio hesabı oluşturmanız gerekiyor. Bu hesap sayesinde kütüphaneniz ve ayarlarınız senkronize oluyor. Yani iki farklı cihazda tek bir hesapla oturup açtığınızda izleme geçmişiniz, ayarlarınız ve eklentileriniz eşleniyor. Kurulum tamamlandığında arayüz dilini Türkçe yapmanızı öneririm.

Bunun için Ayarlar bölümüne girip dil seçeneğini değiştirmeniz yeterli. Aynı menüden varsayılan altyazı dilini de Türkçe yapabilirsiniz. Böylece içeriklerde Türkçe altyazı otomatik olarak önceliklendiriliyor. Ancak Stremio kurulumu sadece uygulamayı yüklemekle bitmiyor. Yukarıda da belirttiğim üzere bu kabuğun içini doldurmak için eklentileri de kurmanız gerekiyor.

Stremio'da Hangi Eklentiler, Nasıl Kurulur?

Gelelim işin kalbine. Sol menüdeki Eklentiler bölümüne girdiğinizde Stremio'nun resmi eklenti mağazası karşınıza çıkıyor. Kurulum mantığı hepsinde aynı. Eklentinin üzerindeki yükle butonuna basıyorsunuz ve eklenti saniyeler içinde aktif hale geliyor. Ne yazık ki bazı eklentileri mağazadan değil internetten bulmak gerekiyor.

Bunu ilgili eklentinin adını Google'da aratarak bulabilirsibiz. Daha sonra ekran görüntüsünüdeki adımları takip ederek eklentiyi Stremio'ya ekleyebilirsiniz. Başlangıçta kurmanız gereken eklentiler ise şunlar:

Eklenti Ne İşe Yarar YouTube Abone olduğunuz kanalları Stremio içinden takip etmenizi sağlar OpenSubtitles Altyazı kaynağını genişletir, Türkçe altyazı desteği sunar Streaming Catalogs Sizi hangi dizi hangi platformdaydı derdinden kurtmak için dijital platformlardaki içeriklerini listeler Public Domain Movies Telif süresi dolmuş klasik filmleri yasal olarak izlemenizi sağlar Torrentio En çok kullanılan torrent eklentisi. İstediğiniz hemen hemen her içeriği bulabilirsiniz. Comet Torrentio'ya alternatif bir eklenti. Ücretli ve ücretsiz sürümleri var. MediaFusion Torrentio ve Comet gibi bir eklenti aradığınız içerikleri bulmanızı garantiler.

Katalog eklentileri özellikle çok kullanışlı. Bu eklentileri kurduğunuzda ana ekranınızda dijital içerik platformlarındaki dizi ve filmler beliriyor. Böylece "bu dizi hangi platformdaydı" sorusuna saniyeler içinde cevap buluyorsunuz. Türk platformları henüz bu kataloglarda yer almıyor ama arama kısmından yerli yapımların bilgilerine de ulaşabiliyorsunuz.

Stremio Yasal mı, Güvenli mi?

Bu sorunun cevabı iki parçalı. Stremio uygulamasının kendisi tamamen yasal. Açık kaynaklı bir yazılım ve resmi uygulama mağazalarının bir çoğunda yer alıyor. Uygulamayı indirmek, hesap açmak ve resmi eklentilerle kullanmak herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Ancak Stremio'ya kurduğunuz üçüncü parti eklentiler işin rengini değiştirebiliyor.

Aslında sorun eklentiler değil. O eklentilerle ne yaptığınız. Örneğin bir torrent eklentisi kurup telif süresi dolmuş bir içeriği gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Etik ve yasal sınırları aşmakla ilgili bir sorununuz yoksa var olan tüm dizi ve filmleri de izleyebilirsiniz. Kısacası aracın kendisi değil onu nasıl kullandığınız önemli.

Ben ikincisini yapmanızı kesinlikle önermiyorum. Ancak Türkiye'de telif yasaları yurt dışında olduğu kadar sıkı değil. Bu nedenle bunu ticari bir faaliyete dökmediğiniz sürece bunun bir yaptırımı olacağını sanmıyorum.

Kimler Stremio Kullanmalı?

Stremio herkes için doğru çözüm olmayabilir. Eğer birden fazla yayın platformuna aboneyseniz, izlediğiniz içerikler farklı servislere dağılmış durumdaysa ve hepsini tek bir yerden takip etmek istiyorsanız Stremio tam size göre. Aynı şekilde "bu film hangi platformda var" sorusunu sık sık soran biriyseniz katalog özelliği hayatınızı kolaylaştıracaktır.

Öte yandan tek bir platforma abone olan ve o platformun uygulamasından memnun olan kullanıcılar için Stremio ekstra bir katman olmaktan öteye geçmeyebilir. Ayrıca teknik ayarlarla uğraşmayı hiç sevmeyen kullanıcılar da kurulum ve eklenti mantığını başta biraz karışık bulabilir.

Editörün Yorumu

Ben Stremio'yu uzun süredir kullanıyorum. Bugün sayamadığım kadar çok dijital içerik platformuna üyeyim. Buna rağmen aradığım içerikleri bulamıyorum, dijital platformlar tarafından sunulan görüntü kalitesini beğenmiyorum. Eğer siz de buna benzer sorunlar yaşıyorsanız Stremio'ya ve eklentilerine kesinlikle şans vermelisiniz.

Ben Stremio'yu iki farklı internet ile kullandım. Bunlardan biri 200-300 mbps alan 5G Superbox ile internete bağlanıyordu diğeri ise 1000 mbps kablolu ev internetiydi. İkisinde 2 GB'lık dosyaları sorunsuz ve donmadan açtı. Ancak 5 GB üstü dosyalarda zaman zaman donma sorunları ile karşılaştım.