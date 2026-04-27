Neden 2026'da Apple TV 4K Almamalısınız

Apple TV 4K, akıllı televizyon deneyimini daha hızlı, daha akıcı ve daha kaliteli hale getiren en başarılı medya oynatıcılardan biri. Özellikle Apple ekosisteminin içinde olan kullanıcılar için AirPlay, Apple Arcade, Apple Music, Fotoğraflar, iPhone ile kolay bağlantı ve sade tvOS arayüzü cihazı oldukça cazip kılıyor. Ancak 2026'da mevcut Apple TV 4K modelini satın almak pek de mantıklı olmayabilir.

Apple TV 4K Alınır mı?

Hayır, bana soracak olursanız 2026 yılında Apple TV 4K satın almak pek de mantıklı bir hamle olmayacaktır. Yine de düşündüğünüzün aksine bunun nedeni ürünün kötü olması, performans sorunları yaşatması ya da aşırı pahalı olması değil. Mevcut Apple TV 4K modeli 2022 yılında tanıtıldı ve o günden bu yana donanımı güncellenmedi.

Apple’ın açıkladığı resmi teknik özelliklerine göre cihaz hala iPhone 13'lerde de kullanılan A15 Bionic işlemci, 64 GB Wi-Fi ve 128 GB Wi-Fi + Ethernet seçenekleriyle satılıyor. Bu özellikler günümüz koşullarında fazlasıyla yeterli olsa da cihazın yaşını da göz önünde bulundurduğumuzda uzun bir kullanım ömrü sunması beklenmiyor.

Apple TV 4K, Türkiye’de 8.299 TL başlangıç fiyat etiketi ile satılıyor. Üstelik bu sadece 64 GB ve Wi-Fi seçeneğine sahip model için. 128 GB depolama alanı ve Ethernet portu olan model için 9.499 TL ödemeniz gerekiyor. Eğer bugün bir Apple TV 4K alacak olursanız, halihazırda dört yaşında olan ve çok yakında yenisi çıkacak bir ürüne 8.299 TL vermiş olursunuz.

Eğer aradığınız uzun yıllar kullanabileceğiniz bir şey almak ise bu bir hata olur. Üstelik mesele sadece kullanım ömrü değil. Günümüz teknolojisinin gelişim hızı da göz önünde bulundurulduğunda dört yıl gerçekten de uzun bir süre. Yani yeni çıkacak model ile mevcut Apple TV 4K arasındaki performans farkı pek de küçük olmayacak.

Yeni Apple TV modelinin daha fazla depolama alanı sunması, gelişmiş yapay zeka özellikleri sunması ve tıpkı MacBook Neo gibi konsol oyunlarını çalıştıracak kadar güçlü olması bekleniyor. Üstelik fiyatın mevcut modelle neredeyse aynı olacağı tahmin ediliyor. Bu durumda 2022 model Apple TV 4K almak mantıksız olacaktır.

Yeni Apple TV 4K Ne Zaman Çıkacak

Mevcut Apple TV 4K'yı satın alması mantıksız bir cihaz yapan şey yaşı ve yeni modelin çıkışına dair beklentiler. Apple, henüz yeni Apple TV'nin ne zaman tanıtılacağını açıklamadı. Ancak bu içeriğin yazıldığı 27 Nisan itibariyle iki seçenek var. Bunlardan ilki Apple'ın Mayıs 2026'da sürpriz bir duyuru yapması ve yeni modelin tanıtılması.

Daha olası olan diğer seçenek ise Apple'ın Eylül 2026'daki iPhone etkinliğinde yeni Apple TV 4K modelini tanıtması. Belirtmekte fayda var ki halihazırda geciken ürünün daha geç bir tarihte çıkması beklenmiyor. Yani cihazın 2026'da tanıtılacağı neredeyse kesin.

Apple TV 4K Fiyatına Değer mi?

Diyelim ki yeni Apple TV 4K tanıtıldı ve fiyatı yine başlangıç modeli için 8.299 TL olarak açıklandı. Peki bu senaryoda Apple TV 4K fiyatına değer mi? Benim bu soruya cevabım kesinlikle evet. Yanlış anlaşılma olmasın hala bunun ucuz bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Ancak bu tip cihazlar günümüzde çoğu akıllı televizyon için bi gereklilik.

Pahalı üst düzey modeller dışında neredeyse her televizyonun akıllı TV özellikleri oldukça yetersiz ya da satın aldıktan birkaç yıl sonra yetersiz hale geliyor. İnsanlar halihazırda iyi durumda olan televizyonlarını çöpe atmak istemedikleri için bu tarz cihazlara ihtiyaç duyuyor. Apple TV 4K, Xiaomi TV Box rakiplerine kıyasla neredeyse iki kat daha pahalı.

Ancak malzeme kalitesi, performans, kullanım ömrü, garanti koşulları, ekosistem avantajı ve daha pek çok nedenden dolayı bence fiyatına değer. Bu mevcut model için de geçerli ve yeni tanıtılan model için de geçerli olacak.

Kimler Apple TV 4K Almamalı?

Apple TV 4K'nın ne kadar başarılı bir ürün olduğunda bahsettik. 2022'de çıkan modeli almaktansa 2026'da tanıtılacak modelin beklenmesi gerektiğini söyledik. Fiyatına değer mi konusunu konuştuk. Ancak bu Apple TV 4K'nın sizin ihtiyacınız olan ürün olduğu anlamına gelmiyor.

Eğer Apple ekosistemi içerisinde değilseniz, bir Mac, iPhone ya da iPad kullanmıyorsanız, AirPlay’e ihtiyaç duymuyorsanız ve televizyonunuzun mevcut akıllı sistemi sizi memnun ediyorsa Apple TV 4K şu an sizin için çok gerekli olmayabilir.

Ayrıca Stremio gibi servisleri kullanıyorsanız, APK ile kendi uygulamalarınızı yüklemekten keyif alıyorsanız bu yine size uygun bir cihaz değil Apple TV 4K en çok Apple ekosistemine yatırım yapan, akıcı arayüz isteyen ve uzun yıllar sorunsuz kullanabileceği premium bir medya oynatıcı arayan kullanıcılara hitap ediyor.

Apple TV 4K Kimler İçin Hala Alınabilir?

Yeni modeli beklemek genel olarak daha mantıklı olsa da Apple TV 4K tamamen alınmaz demek de doğru olmaz. Televizyonunuz çok yavaşsa, mevcut medya oynatıcınız bozulduysa, Apple ekosistemindeyseniz ve hemen kaliteli bir çözüm istiyorsanız mevcut Apple TV 4K hala iyi bir cihaz.

Yeni model çıktığında satın almak siizn için sorun olmayacaksa ya da 1-2 yıl kullandıktan sonra cihaz size göre parasını çıkarmış olacaksa düşünmeden satın alabilirsiniz. Yine de ben acil bir ihtiyaç yoksa beklemenizi tavsiye ederim.

Editörün Yorumu

Akıllı televizyonunun akıllı özelliklerinden memnun olmayan ve Apple TV satın almayı hedefleyen biri olarak bu içeriği bir editör olarak değil, bir tüketici olarak yazdım. Apple TV 4K bence gerçekten de güzel bir ürün. Ancak tüm özellikleri bir yana koyduğumuzda onu fiyatını hak eden bir ürün yapan şey kullanım ömrü.

Mevcut model halihazırda dört yaşında. Hala birkaç yıl ömrü olsa da alıp uzun yıllar kullanabileceğiniz bir cihaz değil. Bu nedenle ben 2026'da çıkacak olan yeni Apple TV 4K'yı bekliyorum. Tavsiyem sizin de bunu yapmanız yönünde.