Stremio uygulamasında sevdiğiniz dizileri ve filmleri ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.

Volkan Yılmaz - 29 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Stremio uygulamasını kullanarak filmler, diziler ve TV kanallarını tek bir platform üzerinden takip edebilirsiniz.

Dizi, film ve TV kanallarını bir arada izleyebileceğiniz oldukça kapsamlı bir uygulama olan Stremio, sürekli güncellenen içerikleri sayesinde aradığınız şeye kolayca ulaşabilme imkanı sunuyor. Video içerikleri için torrent kaynaklarını kullanan ve bilgisayarınıza dosya indirmenize gerek kalmadan popüler içerikleri izleyebiliyorsunuz. Takip ettiğiniz dizileri, filmleri ve anime içeriklerini kolayca bulabileceğiniz Stremio uygulamasında, görüntü kalitesi de oldukça iyi diyebilirim.

Üç farklı platforda ücretsiz olarak yayınlanan program, dizi ve film tutkunları için oldukça önemli bir konumda yer alıyor. Kullanıcılar dilerlerse uygulama içerisinde dizi ve filmler izleyebilir, altyazılar eşliğinde yabancı filmleri izleyebilirler. Bünyesinde yüzlerce film ve diziye ev sahipliği yapan uygulama oldukça basit bir yapıda yayınlandı. YouTube tarzında bir platform olarak karşımıza çıkan başarılı uygulama, mobil ve bilgisayar platformunda kullanılabiliyor.

Stremio Özellikleri

Türkçe dil desteği

Dizi, film ve anime izleyebilme

720p ve 1080p görüntü kalitesi

Türkçe altyazı

Altyazı senkronu ayarlayabilme

Türkçe dil desteği de sunan Stremio uygulamasında, dizileri ve filmleri rahatlıkla izleyebilmek için eklentiler bölümünde yer alan tüm eklentileri kurmanızı tavsiye ediyorum. Bu sayede kaynak sıkıntısı çekmeden sorunsuz bir şekilde izleyebilirsiniz. Yabancı diziler ve filmler için alternatif Türkçe altyazı seçeneklerini de kullanabileceğiniz Stremio uygulamasını Windows işletim sistemli cihazlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Stremio İndir

Windows, MacOS ve Android platformunda ücretsiz olarak yayınlanan Stremio her geçen gün kitlesini artırmaya devam ediyor. Bünyesinde Türkçe dil desteğide bulunduran başarılı uygulamada kullanıcılar dizi, film ve animeler izleyebiliyorlar. Yüksek görüntü kalitesi eşliğinde kullanıcılara eğlenceli anlar sunan başarılı uygulama milyonlara ulaşmauya devam ediyor.