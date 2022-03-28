Stremio
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 7,583
- DOSYA BOYUTU 88.30 MB
- Üretici Stremio
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Stremio uygulamasında sevdiğiniz dizileri ve filmleri ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.
Stremio uygulamasını kullanarak filmler, diziler ve TV kanallarını tek bir platform üzerinden takip edebilirsiniz.
Dizi, film ve TV kanallarını bir arada izleyebileceğiniz oldukça kapsamlı bir uygulama olan Stremio, sürekli güncellenen içerikleri sayesinde aradığınız şeye kolayca ulaşabilme imkanı sunuyor. Video içerikleri için torrent kaynaklarını kullanan ve bilgisayarınıza dosya indirmenize gerek kalmadan popüler içerikleri izleyebiliyorsunuz. Takip ettiğiniz dizileri, filmleri ve anime içeriklerini kolayca bulabileceğiniz Stremio uygulamasında, görüntü kalitesi de oldukça iyi diyebilirim.
Üç farklı platforda ücretsiz olarak yayınlanan program, dizi ve film tutkunları için oldukça önemli bir konumda yer alıyor. Kullanıcılar dilerlerse uygulama içerisinde dizi ve filmler izleyebilir, altyazılar eşliğinde yabancı filmleri izleyebilirler. Bünyesinde yüzlerce film ve diziye ev sahipliği yapan uygulama oldukça basit bir yapıda yayınlandı. YouTube tarzında bir platform olarak karşımıza çıkan başarılı uygulama, mobil ve bilgisayar platformunda kullanılabiliyor.
Stremio Özellikleri
- Türkçe dil desteği
- Dizi, film ve anime izleyebilme
- 720p ve 1080p görüntü kalitesi
- Türkçe altyazı
- Altyazı senkronu ayarlayabilme
Türkçe dil desteği de sunan Stremio uygulamasında, dizileri ve filmleri rahatlıkla izleyebilmek için eklentiler bölümünde yer alan tüm eklentileri kurmanızı tavsiye ediyorum. Bu sayede kaynak sıkıntısı çekmeden sorunsuz bir şekilde izleyebilirsiniz. Yabancı diziler ve filmler için alternatif Türkçe altyazı seçeneklerini de kullanabileceğiniz Stremio uygulamasını Windows işletim sistemli cihazlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Stremio İndir
Windows, MacOS ve Android platformunda ücretsiz olarak yayınlanan Stremio her geçen gün kitlesini artırmaya devam ediyor. Bünyesinde Türkçe dil desteğide bulunduran başarılı uygulamada kullanıcılar dizi, film ve animeler izleyebiliyorlar. Yüksek görüntü kalitesi eşliğinde kullanıcılara eğlenceli anlar sunan başarılı uygulama milyonlara ulaşmauya devam ediyor.
Stremio
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,366
- DOSYA BOYUTU 32.00 MB
- Üretici Stremio
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Stremio uygulaması ile dizi ve filmleri akıllı telefonlarınızdan izleyebilirsiniz.
Stremio uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan film, dizi ve canlı TV kanallarını ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.
Netflix, iTunes, HBO, YouTube, Twitch ve birçok torrent hizmetinden akışları sağlayan ve binlerce içeriği kolayca bulabilmenizi sağlayan Stremio uygulamasında aradığınız içeriklere kolayca ulaşabiliyorsunuz. Telefonunuza herhangi bir video dosyası indirmeden streaming yoluyla videoları izleyebileceğiniz platformda, eklentiler bölümünde yer alan tüm eklentileri kurarak hiçbir kaynak sorunu yaşamadan içeriklere ulaşabiliyorsunuz.
Video içeriklerini yüksek görüntü kalitesiyle izleyebileceğiniz Stremio uygulamasında, Türkçe altyazı seçeneklerini de kullanabiliyorsunuz. Altyazı konusunda sorun yaşadığınızda ise BS Player gibi bir video izleme uygulaması indirerek, içerikleri bu uygulama üzerinden oynatabilir ve altyazı ekleme imkanına sahip olabilirsiniz. Hoşunuza giden içerikleri arşivinize ekleyerek daha sonra kolayca erişebilmenize de olanak tanıyan Stremio uygulamasını tamamen ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Stremio
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 947
- DOSYA BOYUTU 102.00 MB
- Üretici Stremio
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Sevdiğiniz dizileri, filmleri ve TV kanallarını Stremio uygulaması üzerinden izleyebilirsiniz.
Stremio uygulaması ile Mac işletim sistemli bilgisayarınızda ücretsiz olarak dizi ve filmleri izleyebilirsiniz.
Birçok torrent kaynağını kullanarak dizi, film ve anime gibi içerikleri ücretsiz olarak izlemenize olanak tanıyan Stremio, bilgisayarınıza korsan içerik indirmeden bu tür içeriklerden faydalanmanızı sağlıyor. Aradığınız tüm içeriklere kolayca ulaşma imkanı sunan ve 720p, 1080p gibi görüntü kaliteleriyle izleyebileceğiniz Stremio uygulamasında eklentiler bölümünde yer alan tüm eklentileri yüklemenizi tavsiye ediyoruz.
Dizi, film ve animeler için alternatif Türkçe altyazı seçenekleri sunan Stremio uygulamasında, senkron olmayan altyazıları da ayarlayabiliyorsunuz. Bunun yanında uygulamayı da Türkçe dil ile kullanabileceğinizi belirtmekte fayda var. Eğer siz de dizi, film, anime ve TV kanallarını ücretsiz olarak izlemek istiyorsanız, Stremio uygulamasını ücretsiz olarak indirebilir ve kullanabilirsiniz.