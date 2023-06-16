Subaru Fiyat Listesi - 2023

Subaru fiyat listesi, Japon otomobil üreticisi tarafından piyasaya sürülen otomobillerin ne kadar fiyata satıldığını gösteriyor. Bu yazıda Subaru marka arabaların fiyat etiketlerine dair merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

2023 Yılına Ait Subaru Fiyat Listesi

Subaru marka sıfır araba fiyatları, yeni bir otomobil satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Japonya merkezli otomobil üreticisinin Türkiye'de satışa sunduğu araba modelleri arasında Subaru XV, Forester e-BOXER ve yeni Solterra bulunuyor.

Not: Subaru otomobil fiyatları zaman içerisinde artabilir ya da azalabilir.

Subaru XV Fiyatları

1.6i Xtreme X: 1.284.423 TL

1.6i Xclusive: 1.439.751 TL

Subaru XV isimli otomobil modelinin 1.6i Xtreme X sürümü 1 milyon 284 bin 423 TL, 1.6i Xclusive versiyonu ise 1 milyon 439 bin 751 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 1600 cc motor hacmine sahip otomobil maksimum 175 km/s hıza ulaşabiliyor. Aracın -100 km/s hızlanması ise 13,9 saniyede gerçekleşiyor.

Subaru Forester e-BOXER Fiyatları

2.0i Xtra: 2.105.124 TL

2.0i Xclusive: 2.279.838 TL

2.0i Xclusive Black: 2.279.838 TL

Subaru Forester e-BOXER olarak isimlendirilen araba modelinin 2.0i Xtra sürümü 2 milyon 105 bin 124 TL, 2.0i Xclusive versiyonu 2 milyon 279 bin 838 TL, 2.0i Xclusive Black sürümü ise 2 milyon 279 bin 838 TL fiyata satılıyor.

Çok şık bir tasarıma sahip olan otomobilin 0-100 km/s hızlanması 11,8 saniyede gerçekleşiyor. Maksimum 188 km/s hıza ulaşabilen otomobilde 1995 cc motor hacmi bulunuyor.

Subaru Yeni Solterra Fiyatları

e-Xtreme: 1.476.249 TL

e-Xclusive: 1.543.096 TL

e-Xcellent: 1.625.987 TL

Subaru Yeni Solterra otomobil modelinin e-Xtreme sürümü 1 milyon 476 bin 249 TL, e-Xclusive versiyonu 1 milyon 543 bin 96 TL, e-Xcellent sürümü ise 1 milyon 625 bin 987 TL fiyat etiketine sahip.

30 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj olabilen otomobil 466 kilometre menzil sunuyor. 71,4 kw/h batarya kapasitesinin yer aldığı aracın 0-100 km/s hızlanması 6,9 saniyede gerçekleşiyor.

Bu yazıda Subaru otomobil fiyatları ne kadar sorusunu yanıtladık. Peki, sizce en iyi Subaru araba modeli hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.