Bilgisayarların çalışma mantığını hemen hemen herkes zaten biliyor. Ancak kişisel bilgisayarlar ile süper bilgisayarlar arasında fark var mı? Hatta araya quantum bilgisayarları sokarsak nasıl bir fark var? Birçok soruya cevap verdiğimiz süper bilgisayar nedir? Gelin, birlikte bakalım.

Süper Bilgisayar Nedir?

Süper bilgisayar, çok fazla işlemin bir arada kompakt bir şekilde çalışmasıyla oluşan bilgisayarlara denmektedir. Normal kişisel bilgisayarlara kıyasla oldukça yüksek hızda çalışan süper bilgisayarlar, aynı zamanda dünyanın en güçlü bilgisayarları olarak tanımlanmaktadır. Tabi araya quantum bilgisayarlar girene kadar.

Süper Bilgisayar Ne İşe Yarar?

Süper bilgisayar daha çok bilimsel amaçla kullanılmaktadır. Normal bir kişinin süper bilgisayara sahip olması pek mümkün değildir. Nükleer hesaplamalar ya da evreni keşfetmek amacıyla tasarlanan süper bilgisayarlar çok daha hızlı işlem yapabildiklerinden dolayı hızlı sonuçlar verebilirler.

Süper Bilgisayar ve Quantum Bilgisayar Arasındaki Fark Nedir?

Normal bilgisayarlar süper bilgisayarlara kıyasla daha hızlı çalışır. Fakat, kuantum bilgisayarlar süper ve normal bilgisayarlardan farklı olarak çalışır. Bilgisayarların nasıl çalıştığını daha önce yazımızda bahsetmiştik.

Bilgisayarların 0 ve 1 mantığı ile çalıştığını hemen hemen herkes bilmektedir. Kuantum bilgisayarlar ise 0 ve 1 arası olabilecek tüm olasılıkları hesaplamaktadır.

İlk Bilgisayar

İlk bilgisayar abaküs olarak kabul edilse de ENIAC dijital bilgisayarı ilk elektronik bilgisayar olarak kabul edilmektedir. 1946 yılında hayatımıza giren ENIAC, Amerikan Ordusu tarafından geliştirilmiştir.

İlk Süper Bilgisayar

Savaşların sonucu teknolojinin gelişmesine yaradığını buradan görebiliriz ki Soğuk Savaş Dönemlerinde Amerikan Ordusu tarafından geliştirilen ilk süper bilgisayar, CDC 66008 oldu.,

İlk Kuantum Bilgisayar

1999 yılında hayatımıza giren kuantum bilgisayarlar şu an için en güçlü bilgisayar olarak kabul edilmektedir. Sınırlı sayıda bulunur ve bilimsel çalışmalarda kullanılır.

Bilgisayarlar Tehdit Mi?

Gelgelelim bilgisayarların dünyayı ele geçirmesi veya süper ve kuantum bilgisayarların birer tehdit olarak görülmesine, bilgisayarların tehdit olması aslında şu an için mümkün değildir.

Çünkü bilgisayarlar birer aptal makinelerdir. Daha önce yapay zeka bir gün dünyayı ele geçirebilir mi? Adlı şüpheyi de cevapladığımız gibi bilgisayarlar bizim için birer tehdit unsuru şu an için değildir.



Bu içeriğimizde süper bilgisayar nedir? Kısaca bahsettik. Sizler süper bilgisayarlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.