Türkiye'de en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor çok yakında yeni sezonu ile televizyon ekranlarında olacak. Yarışmanın büyük bir hayran kitlesi bulunmakta ve sezon boyunca yarışmayla ilgili sosyal medya üzerinden analiz programları yapanlar dahi oluyor. Peki Survivor 2025 yarışmacıları kimler? Tanıdık yüzler programda yer alacak mı? İşte Survivor 2025 yayın tarihi ve yarışmacıları hakkında detaylar...

Survivor 2025 yarışmacıları kimler? Survivor 2025 yayın tarihi!

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla 2005 yılında başlayan Survivor yarışması aradan geçen süreçte farklı konseptlerde tekrar yayınlandı. Genel olarak yayın hayatı Acun Medya tarafından devam ettirilen realty show, Türk televizyonlarında yapılan en başarılı örneklerden bir tanesi. 2025 yılının kapıya dayanmasıyla birlikte Survivor 2025 sezonu da merak edilmeye başlandı. 2025 sezonunda yarışacak olan isimler ise belli oldu.

Survivor 2025 kadrosu All Star kadrosundan da isimler barındırmakta. Kadroda Barış Murat Yağcı, İsmail Balaban, Serenay Aktaş gibi sevilen isimlerde yer alacak. Ayrıca bir dönem sosyal medyanın gündemine otura Kaan Kazgan'da kadroda sayılan isimler arasında. Tabi bununla birlikte 2025 sezonunda yeni yarışmacılar da ekranlarda olacak. Survivor 2025 yarışmacıları tam listesi ise şöyle:

Adem Kılıç

Adilhan Numan

Ayşe Yüksel

Barış Murat Yağcı

Batuhan Gökgoz

Batuhan Karacakaya

Dilşah Kurt

Göksu Küçükali

İsmail Balaban

Kaan Kazgan

Kübra Avcı

Mevlüt Koçak

Sema Aydemir

Serenay Aktaş

Tuğba Yeni

Yağmur Banda

Zeynep Alkan

Survivor 2025 ne zaman başlayacak? Survivor 2025 nerede yayınlanacak?

Survivor 2025'in bir dönem "dijital platformlarda" yayınlanacağına dair dedikodular çıkmıştı. Ancak Acun Medya bu yıl da Survivor programını TV8'de yayınlama kararı aldı. Bu kararı Survivor Türkiye YouTube kanalından duyuran Acun Medya yarışmanın yayın tarihi hakkında da bilgi verdi. Gelen bilgilere göre Survivor 2025 1 Ocak 2025 Çarşamba günü TV8'de başlıyor! Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...