Survivor 2025 yarışmacıları kimler?
Survivor 2025 Yarışmacıları Kimler? Survivor 2025 ne zaman başlıyor? İşte konuyla ilgili detaylar ve haberimiz...
Türkiye'de en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor çok yakında yeni sezonu ile televizyon ekranlarında olacak. Yarışmanın büyük bir hayran kitlesi bulunmakta ve sezon boyunca yarışmayla ilgili sosyal medya üzerinden analiz programları yapanlar dahi oluyor. Peki Survivor 2025 yarışmacıları kimler? Tanıdık yüzler programda yer alacak mı? İşte Survivor 2025 yayın tarihi ve yarışmacıları hakkında detaylar...
Survivor 2025 yarışmacıları kimler? Survivor 2025 yayın tarihi!
Acun Ilıcalı'nın sunumuyla 2005 yılında başlayan Survivor yarışması aradan geçen süreçte farklı konseptlerde tekrar yayınlandı. Genel olarak yayın hayatı Acun Medya tarafından devam ettirilen realty show, Türk televizyonlarında yapılan en başarılı örneklerden bir tanesi. 2025 yılının kapıya dayanmasıyla birlikte Survivor 2025 sezonu da merak edilmeye başlandı. 2025 sezonunda yarışacak olan isimler ise belli oldu.
Survivor 2025 kadrosu All Star kadrosundan da isimler barındırmakta. Kadroda Barış Murat Yağcı, İsmail Balaban, Serenay Aktaş gibi sevilen isimlerde yer alacak. Ayrıca bir dönem sosyal medyanın gündemine otura Kaan Kazgan'da kadroda sayılan isimler arasında. Tabi bununla birlikte 2025 sezonunda yeni yarışmacılar da ekranlarda olacak. Survivor 2025 yarışmacıları tam listesi ise şöyle:
- Adem Kılıç
- Adilhan Numan
- Ayşe Yüksel
- Barış Murat Yağcı
- Batuhan Gökgoz
- Batuhan Karacakaya
- Dilşah Kurt
- Göksu Küçükali
- İsmail Balaban
- Kaan Kazgan
- Kübra Avcı
- Mevlüt Koçak
- Sema Aydemir
- Serenay Aktaş
- Tuğba Yeni
- Yağmur Banda
- Zeynep Alkan
Survivor Seçmeler’in Exxen’de Yayımlanacağı Duyuruldu!
Survivor Seçmeler programının Exxen üzerinden yayımlanacağı duyuruldu. Bu programda Survivor'a katılan kişilerin seçimine yer verilecek. İşte tüm ayrıntılar!
Survivor 2025 ne zaman başlayacak? Survivor 2025 nerede yayınlanacak?
Survivor 2025'in bir dönem "dijital platformlarda" yayınlanacağına dair dedikodular çıkmıştı. Ancak Acun Medya bu yıl da Survivor programını TV8'de yayınlama kararı aldı. Bu kararı Survivor Türkiye YouTube kanalından duyuran Acun Medya yarışmanın yayın tarihi hakkında da bilgi verdi. Gelen bilgilere göre Survivor 2025 1 Ocak 2025 Çarşamba günü TV8'de başlıyor! Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...