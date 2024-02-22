Yapay Zeka Desteğiyle Verimliliği Artıran PDF Programı: SwifDoo AI

Yapay zeka (AI) desteği sayesinde daha eğlenceli bir kullanım deneyimi sunan SwifDoo AI isimli PDF programı, karmaşık ve uzun sürebilecek işlerin çok pratik şekilde yapılabilmesini sağlıyor. SwifDoo AI incelemesi ile programı detaylı şekilde ele alacağız.

İş akışını hızlandırarak verimliliğin artmasına yardımcı olan program, sahip olduğu AI işlevleri sayesinde PDF yazılımları arasında öne çıkmayı başarıyor. Popüler hizmet PDF belgelerini doğru ve hızlı şekilde özetleyebiliyor, belgeyi farklı bir dile çevirebiliyor, düzeltebiliyor ve dahasını yapabiliyor.

SwifDoo AI Özellikleri Neler?

PDF belgesini özetleme

Çeviri yapma

PDF belgesini daha anlaşılır hâle getirme

Yazının kalitesini artırmak için PDF belgesini düzeltme

İçeriği optimize etmek için PDF dosyalarını yeniden yazma

Oldukça uzun sayfalardan oluşan bir PDF belgesi üzerinde çalışmak çok uzun sürebilir ancak SwifDoo AI sayesinde bu süreç oldukça hızlı ve pratik hâle geliyor. Program uzun PDF belgelerindeki önemli bilgileri özetleyerek zamandan tasarruf ettiriyor.

Dokümandaki önemli konulara, fikirlere ve verilere erişebilmek için hızlıca özetini çıkarabilirsiniz. Özetleme işlevi, üretkenliğin artmasına doğrudan yardımcı oluyor.

Programda yer alan çeviri özelliği, PDF belgesini istenen dile çevirebiliyor. Bunun için sohbet botuna çeviri komutu girilmesi yeterlidir. Böylece dokümandaki metin, farklı bir dil ile yazılmış olsa bile çeviri işlevi sayesinde kolayca anlaşılabiliyor.

Hizmet, PDF belgelerindeki karmaşık kavramları sade kelimeler ile açıklayabiliyor. Bir PDF dosyasındaki belirli anahtar kelimeleri, metinleri veya kavramları tanımlayabilen ve açıklayabilen yapay zeka destekli sohbet botu raporları, araştırma materyallerini ve diğer belgeleri kolayca anlamanızı sağlar.

PDF dosyasında yer alan içeriği optimize edebilen program, orijinal anlamını değiştirmeden metnin daha açık hâle gelmesine yardım ediyor. Ayrıca yazı kalitesini artırmak için belgedeki biçimlendirme, yazım tutarsızlıkları ve yazım hatalarını düzeltebiliyor.

İşlevlerinin yanı sıra modern arayüzüyle de dikkatleri üzerinde toplayan SwifDoo AI, Windows 11, 10, 8, 7 ve XP dahil olmak üzere Windows işletim sistemlerinde çalışıyor. Bu işlem sistemlerinden birine sahip olan masaüstü veya dizüstü bilgisayarda söz konusu programı hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Program şu anda Chat-GPT 4.0 sürümüyle çalışıyor. Bu, yazılımın önceki gelişmiş özelliklerini korurken metni anlama ve oluşturma konusunda daha iyi bir performans sunmasına yardımcı oluyor.

Editörün Yorumu

PDF belgelerini insan gibi analiz edebilen SwifDoo AI, örneğin özet çıkarma gibi normal şartlarda saatlerce sürebilecek işlemleri çok hızlı ve pratik bir şekilde yaparak hem verimliliği üst seviyeye çıkarıyor hem de zamandan tasarruf ettiriyor. Ayrıca PDF programı kullanmayı eğlenceli hâle getiriyor.

Programın sunduğu önemli avantajlar arasında çeviri yapma ve PDF belgesini daha anlaşılır hâle getirme dahil olmak üzere birçok özellik de bulunuyor. Dolayısıyla SwifDoo AI, yapay zeka özellikleri sayesinde bir PDF programından çok daha fazlasını sunuyor.

Programın ücretsiz ve ücretli olmak üzere iki farklı sürümü bulunuyor. Ücretsiz sürüm yapay zeka işlevlerini içeriyor ancak 10 MB dosya boyutu sınırı ve 10 soru sorma gibi bazı kısıtlamalar mevcut.

"Pro" olarak isimlendirilen sürümü satın almadan önce ücretsiz sürümü bilgisayarınıza indirip yükleyebilir ve programın neler sunduğuna yakından göz atabilirsiniz. Eğer beğenirseniz SwifDoo PDF satın alma işlemini kolayca tamamlayabilirsiniz.

Bir kampanya kapsamında Pro versiyonun aylık planı %50 indirim ile 15,9 dolardan 7,9 dolara, yıllık plan ise %40 indirim ile 99 dolardan 59,9 dolara düştü. Kampanya sayesinde popüler programa daha uygun fiyata sahip olabilirsiniz.