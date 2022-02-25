PDF dosyaları üzerinde pratik bir şekilde birtakım düzenlemeler yapmak ister misiniz? Bunun için oldukça geniş özellik yelpazesine sahip bir program bulunuyor. SwifDoo PDF incelemesi ile söz konusu programın diğer programlara olan üstünlüğünü, rakipleri arasından sıyrılmasını sağlayan farklarını detaylı bir şekilde ele alacağız.

PDF, internet kullanımı sırasında en çok ihtiyaç duyulan dosya türlerinden bir tanesidir. PDF dosyaları hem iş hem de kişisel amaçlar için yaygın olarak kullanılır. Kullanıcıların belge paylaşımını kolay hale getiren PDF dosyaları, çeşitli platformlarda sorunsuz bir şekilde çalışır.

SwifDoo PDF İncelemesi Detayları

Çok büyük bir popülerliğe sahip olan PDF dosyaları üzerinde bazı düzenlemelerin yapılabilmesine olanak tanıyan çok sayıda program yer alıyor fakat bu programların içerisinden bir tanesi ön plana çıkıyor.

SwifDoo PDF programı sayesinde PDF dosyalarını görüntüleyebilir ve dosyalar üzerinde oldukça kolay ve pratik bir şekilde düzenleme yapabilirsiniz. Ücretsiz olarak sunulan başarılı programda üç farklı ücretli abonelik seçeneği de bulunuyor. Başarılı PDF programında Windows XP, Windows 7, Windows 8.1 ve Windows 10 desteği mevcuttur.

Kullanıcılar program üzerinden yazı tipi boyutunu, fontunu ve rengini değiştirebilir, bunların yanı sıra metin için üst simge ve alt simge oluşturabilir. SwifDoo PDF’de metin kopyalamak ve yapıştırmak da oldukça kolaydır.

PDF'lerinizde herhangi bir değişiklik yapmanız gerektiğinde karşınızda çeşitli imkânlar vardır. Bunlar arasında yazım hatalarını düzeltme, bağlantı ya da resim ekleme / kaldırma, PDF sayfalarını kırpma gibi pek çok işlevsellik bulunuyor.

Programda yer alan en iyi özelliklerden biri de OCR özelliğidir. OCR, bilindiği üzere taranamayan, seçilemeyen belgeleri büyük bir kolaylıkla taranabilir, seçilebilir ve üzerinde düzenleme yapılabilir hâle getirir.

Bu özellik önemlidir. Örneğin 200 sayfalık bir kitabınızın olduğunu, bunu PDF formatına dönüştürüp çevrim içi ortamda yayımlamanız gerektiğini varsayalım. 200 sayfalık bir kitabın her sayfasını tek tek yazmak, sizce ne kadar zamanınızı alır? Bu muhtemelen düşündüğünüzden çok daha uzun sürecektir.

OCR özelliği sayesinde büyük bir fırsat kapısını aralamış oluyorsunuz. SwifDoo PDF adlı programın sağladığı özellik, hiçbir zahmete girmeden, sadece belgelerin taranamayan hâllerini yükleyerek düzenlenebilir bir PDF dosyası oluşturmanızı sağlar.

Belgelere dijital imza eklemek normalde pek kolay değildir. SwifDoo PDF’de yer alan araç, belgelere çok kolay bir şekilde dijital imza ekleyebilmenize olanak tanıyor. Program bu noktada kullanıcılarına üç farklı seçenek sunuyor. Kullanıcılar istediği seçeneği seçerek dijital imza ekleyebiliyor.

Çok başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan program üzerinden belgelere açıklama ekleyebilir ve işaretleyebilirsiniz. PDF dosyalarına ayrıca belgenin onay durumu ya da gizlilik seviyesinin belirtilebilmesi için birden çok damga seçeneğine sahiptir.

Düzenlemenin yanı sıra PDF dosyası oluşturma seçeneğine de sahip olan programda şifre ekleme özelliği de yer alıyor. Program sayesinde hassas ve gizli bilgilerin yer aldığı belgelere şifre ekleyebilirsiniz. Böylelikle belgelerin güvenliğini önemli ölçüde arttırabilirsiniz.

İş ya da ödev için zaman zaman dosya dönüştürme işlemine ihtiyaç duyulabiliyor. Neyse ki SwifDoo, bunun için de kolaylık sunuyor. Bu program sayesinde şunları yapabilirsiniz:

PDF’i Word’e dönüştürme

PDF’i Excel’e dönüştürme

PDF’i PowerPoint’e dönüştürme

PDF’i görsele dönüştürme

PDF’i CAD’e dönüştürme

PDF’i Html’e dönüştürme

Word’ü PDF’e dönüştürme

Excel’i PDF’e dönüştürme

Görüntüyü PDF’e dönüştürme

CAD’i PDF’e dönüştürme

Programın öne çıkan bir başka özelliği PDF dosyalarını birleştirmedir. Bu özellik, çoğu kullanıcı için hayat kurtarıcı bir rol üstlenir. Sınava çalışmak için PDF dosyalarını hazırladığınız ve bu PDF dosyalarını konu konu ayrıldığı örneği üzerinden hareket etmek gerekirse genel bir tekrar yapmanın ne kadar zor olabileceğini tahmin edebiliyorsunuzdur.

Bu PDF dosyaları eğer ayrı ayrı değil de bir arada olsaydı hiç zahmete girmeden çalışmanızı kesintisiz bir şekilde sürdürebilirdiniz. SwifDoo PDF, neyse ki dosya birleştirme işlemini inanılmaz bir şekilde kolaylaştıracak bir araca sahiptir. Bir bütün haline getirmek istediğiniz dosyaları bu programı kullanarak birleştirebilirsiniz.

Dosya yükleme ve indirme sırasında en çok karşılaşılan sorunlardan biri uzun bekleme süresidir. Bekleme süresini arttıran faktör ise dosyanın boyutudur. Birkaç sayfalık PDF dosyaları diğer dosyalara göre daha küçük boyutlu olma eğiliminde olsa da sayısız sayfaya sahip ve medya ögelerine çok sık yer verilen dosyalar elbette ki büyük boyutlu olacaktır ki bu da indirme ve yükleme süresinin artmasına neden olacaktır.

SwifDoo PDF adlı program, PDF dosya sıkıştırma özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Program, sahip olduğu teknoloji sayesinde dosya sıkıştırma sürecini kayıpsız bir şekilde tamamlıyor. Bu süreçte herhangi bir bilgi kaybolmuyor ve ayrıca içeriğin kalitesinde de düşüş yaşanmıyor.

Kaçırılmaması Gereken SwifDoo PDF Pro'nun Avantajları

PDF dosyalarını şifreleyerek koruyun.

Başkalarının belgenize nasıl erişebileceğinizi belirleyin.

Belgelerinizi toplu olarak yazdırın.

Belgenize filigran ekleyin.

PDF'inize elektronik imza ekleyin.

Belgenizin içindekileri çıkartın.

PDF dosyasını sıkıştırarak boyutunu önemli ölçüde küçültün.

Ücretsiz versiyonunda zaten bir kullanıcının ihtiyaç duyabileceği tüm araçları sunan SwifDoo'nun bir de ücretli planı vardır. Bu planın elbette ki normal plana kıyasla bazı avantajları bulunuyor. Bunlar saymakla bitecek gibi görünmese de sizleri bir PDF görüntüleme ve düzenleme programından alabileceğiniz en yüksek verimin ne olabileceği hakkında kısaca bilgilendirmek istiyoruz.

Pro sürümün getirdiği en gelişmiş özelliklerden biri, elektronik imza oluşturmadır. Bilgisayar ortamında bir belge hazırlarken karşılaşılabilecek en büyük zorluklardan biri imzadır. Elektronik imza oluşturmak için sayısız program olsa da bunları kullanmak oldukça uzun zamanınızı alabiliyor.

SwifDoo'nun sunduğu araç ise imza oluşturmanın o kadar da zahmetli bir iş olmadığını gösteriyor. Sadece birkaç saniyede imza oluşturabilir, oluşturduğunuz imzayı dilediğiniz zaman kaldırabilirsiniz.

SwifDoo'nun premium versiyonu, kullanıcıların en büyük ihtiyaçlarından birine de karşılık veriyor. Bu versiyonda şifreleme yoluna başvurabiliyorsunuz.

Bazı PDF dosyalarının içinde başkaları tarafından görüntülenmesi istenmeyen bilgiler yer alabiliyor. SwifDoo Pro sürümü ise PDF'inize şifre koruması eklemenizi sağlıyor. Böylece başkaları PDF'inize erişmek istediğinde şifre koruması ile karşılaşıyor. Şifreyi sadece siz bildiğiniz için dosyanıza da sizin dışınızda kimse erişemiyor.

Programın güvenlik tarafındaki başka bir gelişmiş özelliği de başkalarına PDF belgesine nasıl erişebileceğini belirlemek için eklenmiş izinler bölümüdür. Bu bölümde PDF belgesinin oluşturucusu olarak PDF dosyanıza nasıl erişilmesini istediğinizi belirleyebilirsiniz.

Programın ücretli versiyonunda yer alan diğer özellikler arasında ise filigran ekleme, içindekileri çıkartma, dosyayı sıkıştırma, toplu yazdırma gibi oldukça faydalı özellikler yer alıyor.

PDF görüntüleme, oluşturma ve düzenleme programında eğer tüm gerekli araçların elinizin altında olmasını istiyorsanız ücretli versiyonun satın almanızın size uzun vadede oldukça büyük bir avantaj sağlayacağını belirtmek gerekiyor.

SwifDoo Pro ücretlerine gelecek olursak eğer aylık ödeme yapacaksanız 20 dolar, yıllık ödeme yapacaksanız 69 dolar, bir kere satın alıp ömür boyu kullanmak istiyorsanız da 159 dolar ödemeniz gerekiyor.