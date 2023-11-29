SWM Fiyat Listesi - 2023

ATMO Grubu, 2023’te Türkiye pazarına farklı otomobil markalarının bayilikleriyle giriş gerçekleştirdi. Uluslararası şirket, bu ay içerisinde de İtalyan Otomobil markası SWM’yi Türkiye pazarına sokmaya hazırlanıyor. SWM otomobil markası 27 Temmuz 2016 yılında kuruldu. İtalya’nın Milano kentinde kurulan şirketin üretim hattıysa Çin’in Chongqing kentindedir.

SWM Fiyatları

İtalyan otomobil markası SWM fiyat listesi şu şekilde sıralanabilir:

1. SWM Tiger

SWM Tiger, 7 koltuktan oluşan orta boyutlu crossover SUV modelidir. Sağlamlığıyla dikkat çeken araç, maksimum 85kW güce sahiptir. 3 motor seçeneğiyle kullanıcılarına sunulan otomobil, 1.5 litre DG15 motordan oluşuyor.

SWM Tiger’in fiyatı 59.900 - 78.900 yuan arasında değişiyor.

2. SWM G01

Kompakt crossover SUV modeli SWM G01, 156 beygir gücünden oluşuyor. Saatte 180 kilometre azami hıza ulaşan araç, 1.5 litre turboşarjlı motorla tasarlanmıştır. SWM’nin bu modeli hem teknolojik hem de güvenlik anlamında öne çıkıyor.

SWM G01 fiyatı 79.900 - 147.900 yuan arasındadır.

3. SWM G05

SWM fiyat listesi içerisinde yer SWM GO5’in fiyatı 69.900 - 103.000 yuan’dır. SWM G05, 7 koltuklu orta boy crossover SUV modelidir. SWM G05;

Güncellenen kullanıcı arayüzü,

0 araç ağ sistemi,

Akıllı sesli komut sistemi,

LCD ekranlı görüntüleme sisteminden oluşuyor.

Aynı zamanda araçta ADAS sürüş destek sistemi, 360 derece panoramik yüksek çözünürlüklü ekran ve yan hava perdeleri bulunuyor.

4. SWM X7

Kompakt crossover SUV modeli SWM X7, 7 koltuklu olarak tasarlanmıştır. 156hp-230nm (1.5 litre) ve 137hp-258nm (1.8 litre) şeklinde 2 motor seçeneğiyle kullanıcılarına sunuluyor. Bu iki motor seçeneği, beş ileri manuel şanzımanla eştir.

SWM X7’nin fiyatı 85.900 - 118.900 yuan arasında değişiyor.

5. SWM X3

SWM fiyat listesi kapsamında SWM X3 modelinin fiyatı, 55.000 - 82.900 yuan arasında değişiyor. 7 koltuktan oluşan araç, kompakt crossover’dir. SWM X3; DG15, DG15T ve DG16 motor seçeneklerinden oluşuyor. Bu motorlar, 15 litreliktir.

Peki, siz SWM Türkiye'ye geldiğinde satın alır mısınız?