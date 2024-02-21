Takla Atmış Araç Alınır mı? Riskleri ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Araba piyasasındaki dudak uçuklatan fiyatlar, birçok kişiyi 2. el araçlara yöneltiyor. Fakat 2. el piyasasında senaryo pek de farklı değil. Bu durum, alıcıları ağır hasarlı araçlara yöneltmeye başladı.

Pert kaydı olan, çekme belgeli araç arayışlarında dikkat edilmesi gereken birçok nokta var. Bunlardan biri de aracın takla atıp atmadığı. Taklalı araçların fiyatı genelde piyasanın çok daha altında oluyor.

Peki, takla atmış araç alınır mı? Bu yazımızda taklalı otomobillerin dezavantajlarından ve dikkat etmeniz gereken kritik noktalardan bahsediyoruz.

Taklalı Araç Nedir?

Adından da anlaşılacağı üzere bir kaza sonucu araç takla atmışsa bu şekilde isimlendiriliyor. Bazı kazalarda sadece kaporta hasarı görülürken bazılarında şasi ve direklerde oynama, airbaglerin açılması gibi daha önemli sorunlar oluşabiliyor.

Kaporta hasarlarının giderilmesi kolay. Airbagler değişebiliyor. Şasi ve direkler de mümkün mertebe onarılıyor. Tabi bu araçların onarımında ustanın işçiliği ve kaliteli malzeme kullanımı büyük bir önem taşıyor.

Peki, araç eskisi kadar sağlam ve kullanışlı oluyor mu? Bu sorunun cevabı tartışmaya oldukça açık. Araç ve hasarın boyutuna göre bir değerlendirme yapmak gerekiyor

Taklalı araçlarda otomobilin tavan kısmı büyük oranda hasar görüyor. Tavanda oluşan baskı ve darbeler aracın iskeletini oluşturan kısacası aracı ayakta tutan direklerin yamulmasına hatta kırılmasına neden olabiliyor.

Normal kazalarda aracın önemli kısımlarının ne oranda hasar aldığını tespit etmek biraz daha kolay. Taklalı araçlarda ise, özellikle araç onarıldıktan sonra satışa çıkmışsa, geçmişte neler yaşandığını tam olarak çözmek zor olabiliyor. Ne yazık ki bu konuda bütün satıcılar da dürüst davranmıyor.

Taklalı Araç Neden Alınmaz?

Takla atan araçlar, kullanıcılar için birçok dezavantaj barındırır. En önemli dezavantaj ise aracın dayanıklılığını etkileyen hasarlardır. Takla sonrası direklerde yapılan işlemler, aracın eskisi kadar sağlam olmamasına sebep olabilir.

Bu da sürüş, can ve mal güvenliğinizi etkileyen önemli bir unsur. Bilerek ya da bilmeden taklalı bir araç aldığınızda şunu unutmamalısınız ki bu aracı zamanı geldiğinde başkalarına satmak normal bir ikinci el aracı satmak kadar kolay olmayacaktır.

Taklalı olması aracın değerini düşüren ve müşterilerin gözünü korkutan önemli bir etkendir. Pek kârlı bir yatırım olmayacağını önceden bilmelisiniz.

Takla Atmış Araba Nasıl Anlaşılır?

İkinci el otomobil ilanlarında şu ibareyi sık sık görürsünüz: “Keyfe keder komple boyalıdır.” Aracın komple ya da tavan boyalı olması direkt olarak akla takla atmış olma olasılığını getirir.

Bazı kullanıcılar satmak için değil de binmek için aldıkları aracı gerçekten keyfe keder boyatmış olabilir ancak bu gerekçeyi kullanarak aracın kazasını örtpas etmeye çalışanların sayısı da yadsınamaz.

Eğer ikinci el bir araç almayı düşünüyorsanız takla atıp atmadığını anlamak için:

Öncelikle tavanın değişen ya da boyalı olup olmadığını tespit etmeniz gerekir. Bunun için bir eksperden veya işinin ehli bir ustadan destek alabilirsiniz.

Aracın direklerini kontrol edebilirsiniz. Otomobilin kapılarını açtığınızda ortada kalan kısmı incelemeniz gerekir. Tavan hasarı nedeniyle direklerde bir işlem yapılıp yapılmadığını anlamak için direkte bulunan puntolara bakabilirsiniz.

Direğin alt kısmında yer alan airbag etiketinin durup durmadığına göz atabilirsiniz. İşlem gören direklerde bu etiket sökülmüş olabilir. Her araçta airbag etiketleri aynı yerde bulunmaz. Bu noktada aynı marka ve modeldeki başka araçlarla kıyaslama yapabilirsiniz.

Etiketin altındaki puntolarda oynama olması da direkte işlem yapıldığını gösterir.

Direkle tavan arasındaki bölümde macun kullanılıp kullanılmadığına bakın. Macun izleri varsa aracın direği işlem görüp tekrar birleştirilmiş olabilir.

Cam tavanlı araçlarda camın değişmiş olması bu anlamda büyük bir ipucudur.

Tavan ile diğer parçaların birleşim noktalarında uygulanan işlemden kalan izleri ve tavandaki kapakçık gibi bölümlerin kenarlarını kontrol edebilirsiniz.

Bu kontrollerin hepsini yapsanız da aracın takla atıp atmadığından %100 emin olmanız mümkün değildir. Nitelikli bir ekspertiz raporu ve tramer kaydı sorgulaması ile daha gerçekçi bilgilere ulaşabilirsiniz.