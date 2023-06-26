Mercedes Arabalarda ChatGPT Entegrasyonu

Otomobil sektörünün zirvedeki isimlerinden biri olan Mercedes, yapay zeka teknolojisini kendi ürünlerine entegre eden markalar arasına katılıyor. Lüks otomobil modelleri ile dikkat çeken Mercedes, Amerika’da ürettiği otomobillerde yapay zekanın gücünden yararlanıyor.

Mercedes kullanıcıları artık araçlarında karşılıklı diyalog kurabileceği bir sesli asistana sahip olabilecek. ChatGPT desteğiyle Mercedes’e entegre edilecek olan bu sesli aşistan sürüş deneyimine nasıl katkılar sağlayacağı merak ediliyor. İşte, Mercedes otomobillere gelen ChatGPT entegrasyonuna dair diğer detaylar!

Mercedes Araçlarda ChatGPT Destekli Sesli Asistan Nasıl Kullanılır?

Alman markası Mercedes, araçlarına entegre ettiği sesli asistan için ChatGPT isimli, popüler yapay zekâ aracını tercih ediyor. Sürüş deneyiminizi üstün standartlara sahip hale getirecek olan bu sesli asistanda şu an için opsiyonel beta seçeneği bulunuyor.

MBUX yani Mercedes Benz Kullanıcı Deneyimi arayüzünün bulunduğu bütün otomobillerde kullanılabileceği belirtilen beta versiyon şu an Amerika’da 900.000 araçta halihazırda bulunuyor.

Mercedes aracınızda ChatGPT destekli sesli asistanı kullanmak için beta programına katılmak istediğinizi ‘Hey Mercedes!’ şeklinde uygulamaya seslendikten sonra belirtmeniz yeterli oluyor.

Otomobil üreticilerinin ise ‘Ben’ isimli uygulamayı kullanarak bu sisteme kaydolabilecekleri belirtiliyor. Şimdilik sadece Amerika’da aktif olarak kullanılabilen bu uygulamanın dünyanın farklı bölgelerindeki ülkelere de yayılması bekleniyor.

Mercedes Sesli Asistan Özellikleri Neler?

Mercedes’in belirttiğine göre sürücüler ChatGPT destekli sesli asistanlarına seyahat ve sürüş deneyimiyle alakalı veya tamamen bu konulardan bağımsız çeşitli sorular sorabilecek.

Bu sorulara detaylı bir şekilde cevap vermesi planlanan sesli asistan aynı zamanda tarafınızdan verilen sesli komutları da depolayacak. Biriktirilen sesli komutların anonim haline getirilip analiz edilerek uygulamayı geliştirme amacıyla kullanılabileceği düşünülüyor.

Sesli komutların depolanacağı sistem ise Intelligent Cloud olarak adlandırılıyor. Mercedes Benz’e ait olan bu uygulamanın gelecekte yapay zekâ alanında yapılacak yenilikler için veri tabanı oluşturup oluşturmayacağı merak ediliyor.

Mercedes Sesli Asistan Sürüş Güvenliği Açısından Nasıl Değerlendiriliyor?

Sürücülerin yolculuk sırasında herhangi bir tuşa basmaksızın iletişim kurabileceği sesli asistan aynı zamanda bir yol arkadaşı olarak nitelendiriliyor. Birçok kişi tarafından sürüş güvenliğini destekleyen bir girişim olarak değerlendirilse de bazı kullanıcılar sürekli sesli asistanla diyalog halinde olmanın da sürücünün dikkatini dağıtabileceğini düşünüyor.

Mercedes’in sunduğu bu özelliği kullanmak isteğe bağlı olacak. ChatGPT sesli asistanı etkinleştirmek istemeyen kullanıcılar araçlarını bu özelliği aktif etmeden kullanmaya devam edebilecek.

Üç aylık bir süre ile kullanıma açılan beta versiyonun bu süre sonunda yeniden geliştirilmesi yönünde çalışmaların devam edip etmeyeceğine karar verilecek. Beta versiyonunu deneyimleyen kullanıcıların geri bildirimleri firma tarafından değerlendirilecek. Böylelikle sürüş deneyimini iyileştirme yönünde yeni çalışmalar yapılacak.