Tata Curvv Özellikleri ve Fiyatı: 700 Bin TL'ye Yok Yok!
Avrupa standartlarına uygun teknolojilerde üretilen Tata Curvv özellikleri ve fiyatı nedir? İşte Tata Curvv özelliklerine dair detaylar!
Tata Curvv, 2 sene önce konsept formunda tanıtıldı. Hindistan’da elektrikli, benzinli ve dizel motorlarla satılması planlanan model, şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Biz de bu rehberde Tata Motors tarafından tanıtılan Curvv modelinin özelliklerini derledik.
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Tata Curvv Özellikleri
Tata Curvv, coupe stili tavan hattından oluşuyor. Burun kısmı yüksek olan aracın LED aydınlatmaları boydan boya uzanıyor. Kapı kolları gizlenen araç, bölünmüş far tasarımıyla dikkat çekiyor.
Tata Curvv’de 118 beygir 1.5 litre dizel motor ve 125 beygir güce sahip 1.2 litre üç silindirli benzinli motor var. Bu motorlar, aracın ön tekerleklerine güç veriyor. 7 ileri çift kavramalı şanzıman ve 6 ileri manuel şanzımanla kombine ediliyor.
Tata Curvv özellikleri gelişmiş teknolojilerden oluşuyor. Tata Curvv’in sahip olduğu gelişmiş teknolojiler şu şekilde sıralanabilir;
- Arka çarpışma uyarısı
- Dur & kalk özellikli uyarlanabilir hız sabitleyici
- Kapı açma uyarısı
- Otomatik acil durum freni
- Şerit takip sistemi
- Trafik işareti tanıma
- 360 derece çevre görüş sistemi
- Arka çapraz trafik uyarısı
- Şerit değiştirme uyarısı
- Şeritten ayrılma uyarısı
- Ön çarpışma uyarısı
- Uzun far asistanı
- Uyarlanabilir direksiyon asistanı
- Trafik işareti tanıma
- Hız limiti uyarısı
- Kör nokta görüntüleme sistemi
Tata Curvv’nin iç mekanında dijital kokpit yer alıyor. İç mekanda çift renk teması öne çıkıyor. Aynı zamanda iç mekan, çok modlu ambiyansla aydınlatılıyor. Araç; klima kontrol paneli, dokunmatik multimedya ekranı ve dijital gösterge ekranla daha kullanışlı hale geliyor. Aracın bagaj hacmi, 500 litredir. Ayrıca aracın ön kaputunun alt kısmında da 11,6 litre ek depolama alanı var.
Araçta yer alan diğer teknolojilerse şunlardır;
- 3 inç dokunmatik multimedya ekran
- Apple CarPlay desteği
- OTA kablosuz güncelleme
- 25 inç dijital gösterge ekranı
- Çeşitli elektronik cihazların güç ihtiyacını karşılayan V2L
- Sesli asistan
- 9 hoparlörlü JBL ses sistemi
- Otomatik kararan iç dikiz aynası
- Kablosuz Android Auto
- Kablosuz cep telefonu şarj ünitesi
- Eller serbest özellikli elektrikli bagaj kapağı
Tata Curvv Fiyatı
Tata Curvv’in %100 elektrikli modeli, iki versiyonla otomobil tutkunlarının karşısına çıkıyor. Aracın 112 kW’lık elektrik motoru, 45 kWsa kapasiteli küçük bataryayla sunuluyor. Bu batarya, giriş seviyeli 330-350 km aralıklı sürüş menzilinden oluşuyor. Modelin 55 kWsa’lik batarya ve 123 kW motor kombinasyonuysa yaklaşık 425 km menzile ulaşıyor.
Aracın elektrikli coupe SUV modeli; spor, eko ve şehirden oluşan üç farklı sürüş moduna sahip. Aracın direksiyonunun arkasında yer alan kulakçıklarla rejeneratif frenleme seviyesi kolayca ayarlanabiliyor.
Tata Curvv’in elektrikli modelinin bataryası, 7.2 kW AC şarjla yaklaşık 6.5 saatte %10’dan %100’e ulaşıyor. Yalnız 70 kW DC hızlı şarjla 6.5 saat, 40 dakikaya kadar düşüyor. Tata Curvv, ilk olarak eylül 2024’te Hindistan’da satışa sunulacak. Tata Curvv fiyatı başlangıçta 20.900 dolar (701.234,71 TL) olacak.