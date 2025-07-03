İkinci El Olarak Bile Tavsiye Edilmeyen 5 Ucuz Telefon
İkinci el olarak bile tavsiye edilmeyen ve uzak durulması gereken akıllı telefon modellerini sizler için listeledik. İşte alınmaması gereken telefonlar!
Akıllı telefon fiyatlarının hiç olmadığı kadar yükseldiği günümüzde pek çok insan uygun fiyatlı alternatifler arıyor. Bu noktada ise devreye çoğu fason üretim ile pazarda varlık gösteren küçük üreticilerin modelleri devreye giriyor. Ancak kullanıcılar zaman zaman her uyguna satılan cihazın fiyat/performans dengesini sağlamadığını unutuyor. Bu içerikte sizler için ikinci el olarak bile tavsiye edilmeyen en kötü akıllı telefon modellerini listeledik.
Uzak Durulması Gereken Akıllı Telefon Modelleri
- Alcatel 1
- Hiking A40
- Dijitsu A11S
- Trident A25
- Oukitel C21 Pro
Belirtmekte fayda var ki size en uygun telefonu seçecek olan kişi yine sizsiniz. Bu nedenle bizim ya da bir başkasının size X telefon alınmaz ama Y telefon çok iyi demesini beklemeden önce kendi bütçenizi ve ihtiyaçlarınızı belirlemeli size en uygun modeli kendiniz seçmelisiniz. Kim bilir belki de bu lsitedeki modellerden biri size uygun bile olabilir.
Ayrıca bu listeyi hazırlarken hala satışta olan telefonlar arasında seçim yaptığımızı ve alınmazdan kastımızın modern ihtiyaçları karşılamaya uygun olmadığı. Eğer bir telefondan tek beklentiniz arama yapması ise muhtemelen 10 yıl önce çıkan bir model bile işinizi görecektir. Sözü daha fazla uzatmadan gelin söz konusu telefonlara yakından bakalım.
Alcatel 1
Türkiye'de satılan en ucuz telefonlardan biri olan Alcatel 1, muhtemelen uzak durmanız gereken bir model. Bunun en büyük nedeni ise telefonun uygun fiyat etiketiyle gelen "giriş" seviyesi teknik özellikleri. Ayrıca 2021 olan çıkış tarihinin çok daha gerisinde olan bir tasarım da Alcatel 1'e yardımcı olmuyor. Şu anda 2.999 TL'ye satılan telefon zayıf ikinci el piyasası gibi nedenlerden dolayı da pek tavsiye edilmiyor.
Alcatel 1 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 5.0 İnç
- Ekran Teknolojisi: TFT LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 480x960 Piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz
- İşlemci: MediaTek MT6739
- RAM: 1 GB
- Arka Kamera: 5 MP
- Ön Kamrera: 2 MP
- Depolama: 16 GB
- Batarya: 2000 mAh
- Şarj Hızı: Bilinmiyor
- İşletim Sistemi: Android 11 Go Edition
Hiking A40
2023'te satışa çıkan ve günümüzde 5 bin TL'nin altına satılan Hiking A40, kuşkusuz fiyatı ile hala yeni bir telefon almak isteyen insanların aklını kurcalıyor. Ancak 2018'de çıkan MediaTek Helio A22'den güç alan bu model, 4 GB RAM ve Android 12 gibi özelliklerle kesinlikle 2025'in modern ihtiyaçlarını karşılamıyor. Günün sonunda karar kullanıcıya ait olsa da bütçeui biraz daha zorlayarak bilinen markaların güncel modellerine yönelmek daha mantıklı gibi duruyor.
Hiking A40 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.52 İnç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 720x1600 (HD+) Piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz
- İşlemci: MediaTek Helio A22
- RAM: 4 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 21 MP + 2 MP + 0.3 MP
- Ön Kamrera: 8 MP
- Batarya: 5000 mAh
- Şarj Hızı: 10 watt
- İşletim Sistemi: Android 12
Dijitsu A11S
2022 yılında çıkan ve günümüzde 4.999 TL'ye satılan Dijitsu A11S, listemizdeki pek çok model gibi ilk bakışta "sorunsuz" görünüyor. Ancak 2019'da tanıtılan Unisoc T310'dan güç alması, 4 GB ve 64 GB depolama alanı gibi günümüz standartları için yeterli olmayan seçeneklere sahip olması Dijitsu A11S'i 2025 için pek de mantıklı bir seçim yapmıyor. Ayrıca yine servis ağı ve Android 11 gibi eski bir sürümün kullanılıyor olması detayı da kafa karıştırıyor.
Dijitsu A11S Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.53 İnç
- Ekran Teknolojisi: Bilinmiyor
- Ekran Çözünürlüğü: 720x1600 (HD+) Piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz
- İşlemci: Unisoc T310
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB
- Arka Kamera: 16 MP + 8 MP + 5 MP
- Ön Kamrera: 8 MP
- Batarya: 5000 mAh
- Şarj Hızı: 10W
- İşletim Sistemi: Android 11
Trident A25
Uzak durmanızı tavsiye ettiğimiz akıllı telefonlar listesinin bir diğer konuğu ise Trident A25. 5.200 TL'lik fiyat etiketi ile kağıt üzerinde iddialı olan telefon uygun fiyatın getirdiği bazı dezavantajlara sahip. Örneğin 2021'de çıkmasına rağmen 2018'de tanıtılan MediaTek Helio P60'ı kullanması ve güncelliğini fazlasıyla yitirmiş Android 11 ile çalışması bu telefonu 2025 için kötü bir karar yapıyor. Ayrıca ikinci el pazarının zayıf olması ve servis ağı konusunda geleneksel markalara kıyasla zayoflık da dikkat çekiyor.
Trident A25
- Ekran Boyutu: 6.53 İnç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 1080x2340 (FHD+) Piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz
- İşlemci: MediaTek Helio P60
- RAM: 6 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 5MP
- Ön Kamrera: 25 MP
- Depolama: 128 GB
- Batarya: 4500 mAh
- Şarj Hızı: Bilinmiyor
- İşletim Sistemi: Android 11
Oukitel C21 Pro
Yine 2021'de tanıtılan ancak hala ülkemizde satışı olan Oukitel C21 Pro, 2018'de çıkan işlemci geleneğini bozmuyor. Elbette ki ilk çıktığında sadece birkaç yıllık olan bu işlemci günümüzde 7 yaşında ve kesinlike 2025'teki alternatiflerin sunduğu avantajları sağlamıyor. Ayrıca belirsiz teknik servis ağı, 64 GB depolama ve Android 11 gibi detaylar bu telefonun tercih edilebilirliğini düşürüyor.
Oukitel C21 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.39 İnç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 720x1560 (HD+) Piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz
- İşlemci: MediaTek Helio P22
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB
- Arka Kamera: 21 MP + 2 MP + 0.3 MP
- Ön Kamrera: 8 MP
- Batarya: 4000 mAh
- Şarj Hızı: 10W
- İşletim Sistemi: Android 11
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Böylelikle ikinci el olarak bile tavsiye edilmeyen ve uzak durulması gereken akıllı telefon modelleri listemizin sonuna geldik. Sizi tercih ettiğiniz bir telefon modeli var mı? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.