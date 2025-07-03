İkinci El Olarak Bile Tavsiye Edilmeyen 5 Ucuz Telefon

Akıllı telefon fiyatlarının hiç olmadığı kadar yükseldiği günümüzde pek çok insan uygun fiyatlı alternatifler arıyor. Bu noktada ise devreye çoğu fason üretim ile pazarda varlık gösteren küçük üreticilerin modelleri devreye giriyor. Ancak kullanıcılar zaman zaman her uyguna satılan cihazın fiyat/performans dengesini sağlamadığını unutuyor. Bu içerikte sizler için ikinci el olarak bile tavsiye edilmeyen en kötü akıllı telefon modellerini listeledik.

Uzak Durulması Gereken Akıllı Telefon Modelleri

Alcatel 1

Hiking A40

Dijitsu A11S

Trident A25

Oukitel C21 Pro

Belirtmekte fayda var ki size en uygun telefonu seçecek olan kişi yine sizsiniz. Bu nedenle bizim ya da bir başkasının size X telefon alınmaz ama Y telefon çok iyi demesini beklemeden önce kendi bütçenizi ve ihtiyaçlarınızı belirlemeli size en uygun modeli kendiniz seçmelisiniz. Kim bilir belki de bu lsitedeki modellerden biri size uygun bile olabilir.

Ayrıca bu listeyi hazırlarken hala satışta olan telefonlar arasında seçim yaptığımızı ve alınmazdan kastımızın modern ihtiyaçları karşılamaya uygun olmadığı. Eğer bir telefondan tek beklentiniz arama yapması ise muhtemelen 10 yıl önce çıkan bir model bile işinizi görecektir. Sözü daha fazla uzatmadan gelin söz konusu telefonlara yakından bakalım.

Alcatel 1

Türkiye'de satılan en ucuz telefonlardan biri olan Alcatel 1, muhtemelen uzak durmanız gereken bir model. Bunun en büyük nedeni ise telefonun uygun fiyat etiketiyle gelen "giriş" seviyesi teknik özellikleri. Ayrıca 2021 olan çıkış tarihinin çok daha gerisinde olan bir tasarım da Alcatel 1'e yardımcı olmuyor. Şu anda 2.999 TL'ye satılan telefon zayıf ikinci el piyasası gibi nedenlerden dolayı da pek tavsiye edilmiyor.

Alcatel 1 Özellikleri

Ekran Boyutu : 5.0 İnç

: 5.0 İnç Ekran Teknolojisi : TFT LCD

: TFT LCD Ekran Çözünürlüğü : 480x960 Piksel

: 480x960 Piksel Ekran Yenileme Hızı : 60 Hz

: 60 Hz İşlemci : MediaTek MT6739

: MediaTek MT6739 RAM : 1 GB

: 1 GB Arka Kamera : 5 MP

: 5 MP Ön Kamrera : 2 MP

: 2 MP Depolama : 16 GB

: 16 GB Batarya : 2000 mAh

: 2000 mAh Şarj Hızı : Bilinmiyor

: Bilinmiyor İşletim Sistemi: Android 11 Go Edition

Hiking A40

2023'te satışa çıkan ve günümüzde 5 bin TL'nin altına satılan Hiking A40, kuşkusuz fiyatı ile hala yeni bir telefon almak isteyen insanların aklını kurcalıyor. Ancak 2018'de çıkan MediaTek Helio A22'den güç alan bu model, 4 GB RAM ve Android 12 gibi özelliklerle kesinlikle 2025'in modern ihtiyaçlarını karşılamıyor. Günün sonunda karar kullanıcıya ait olsa da bütçeui biraz daha zorlayarak bilinen markaların güncel modellerine yönelmek daha mantıklı gibi duruyor.

Hiking A40 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6.52 İnç

: 6.52 İnç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 720x1600 (HD+) Piksel

: 720x1600 (HD+) Piksel Ekran Yenileme Hızı : 60 Hz

: 60 Hz İşlemci : MediaTek Helio A22

: MediaTek Helio A22 RAM : 4 GB

: 4 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB Arka Kamera : 21 MP + 2 MP + 0.3 MP

: 21 MP + 2 MP + 0.3 MP Ön Kamrera : 8 MP

: 8 MP Batarya : 5000 mAh

: 5000 mAh Şarj Hızı : 10 watt

: 10 watt İşletim Sistemi: Android 12

Dijitsu A11S

2022 yılında çıkan ve günümüzde 4.999 TL'ye satılan Dijitsu A11S, listemizdeki pek çok model gibi ilk bakışta "sorunsuz" görünüyor. Ancak 2019'da tanıtılan Unisoc T310'dan güç alması, 4 GB ve 64 GB depolama alanı gibi günümüz standartları için yeterli olmayan seçeneklere sahip olması Dijitsu A11S'i 2025 için pek de mantıklı bir seçim yapmıyor. Ayrıca yine servis ağı ve Android 11 gibi eski bir sürümün kullanılıyor olması detayı da kafa karıştırıyor.

Dijitsu A11S Özellikleri

Ekran Boyutu : 6.53 İnç

: 6.53 İnç Ekran Teknolojisi : Bilinmiyor

: Bilinmiyor Ekran Çözünürlüğü : 720x1600 (HD+) Piksel

: 720x1600 (HD+) Piksel Ekran Yenileme Hızı : 60 Hz

: 60 Hz İşlemci : Unisoc T310

: Unisoc T310 RAM : 4 GB

: 4 GB Depolama : 64 GB

: 64 GB Arka Kamera : 16 MP + 8 MP + 5 MP

: 16 MP + 8 MP + 5 MP Ön Kamrera : 8 MP

: 8 MP Batarya : 5000 mAh

: 5000 mAh Şarj Hızı : 10W

: 10W İşletim Sistemi: Android 11

Trident A25

Uzak durmanızı tavsiye ettiğimiz akıllı telefonlar listesinin bir diğer konuğu ise Trident A25. 5.200 TL'lik fiyat etiketi ile kağıt üzerinde iddialı olan telefon uygun fiyatın getirdiği bazı dezavantajlara sahip. Örneğin 2021'de çıkmasına rağmen 2018'de tanıtılan MediaTek Helio P60'ı kullanması ve güncelliğini fazlasıyla yitirmiş Android 11 ile çalışması bu telefonu 2025 için kötü bir karar yapıyor. Ayrıca ikinci el pazarının zayıf olması ve servis ağı konusunda geleneksel markalara kıyasla zayoflık da dikkat çekiyor.

Trident A25

Ekran Boyutu : 6.53 İnç

: 6.53 İnç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 1080x2340 (FHD+) Piksel

: 1080x2340 (FHD+) Piksel Ekran Yenileme Hızı : 60 Hz

: 60 Hz İşlemci : MediaTek Helio P60

: MediaTek Helio P60 RAM : 6 GB

: 6 GB Arka Kamera : 48 MP + 8 MP + 2 MP + 5MP

: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 5MP Ön Kamrera : 25 MP

: 25 MP Depolama : 128 GB

: 128 GB Batarya : 4500 mAh

: 4500 mAh Şarj Hızı : Bilinmiyor

: Bilinmiyor İşletim Sistemi: Android 11

Oukitel C21 Pro

Yine 2021'de tanıtılan ancak hala ülkemizde satışı olan Oukitel C21 Pro, 2018'de çıkan işlemci geleneğini bozmuyor. Elbette ki ilk çıktığında sadece birkaç yıllık olan bu işlemci günümüzde 7 yaşında ve kesinlike 2025'teki alternatiflerin sunduğu avantajları sağlamıyor. Ayrıca belirsiz teknik servis ağı, 64 GB depolama ve Android 11 gibi detaylar bu telefonun tercih edilebilirliğini düşürüyor.

Oukitel C21 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu : 6.39 İnç

: 6.39 İnç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 720x1560 (HD+) Piksel

: 720x1560 (HD+) Piksel Ekran Yenileme Hızı : 60 Hz

: 60 Hz İşlemci : MediaTek Helio P22

: MediaTek Helio P22 RAM : 4 GB

: 4 GB Depolama : 64 GB

: 64 GB Arka Kamera : 21 MP + 2 MP + 0.3 MP

: 21 MP + 2 MP + 0.3 MP Ön Kamrera : 8 MP

: 8 MP Batarya : 4000 mAh

: 4000 mAh Şarj Hızı : 10W

: 10W İşletim Sistemi: Android 11

Böylelikle ikinci el olarak bile tavsiye edilmeyen ve uzak durulması gereken akıllı telefon modelleri listemizin sonuna geldik. Sizi tercih ettiğiniz bir telefon modeli var mı? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.