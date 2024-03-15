Apple, Samsung, Nvidia ve Fazlası! Teknoloji Şirketlerinin CEO Maaşları Ne Kadar?

Teknoloji dünyası, son yıllarda muazzam bir büyüme ve gelişme gösteriyor. Bu şirketlerin başında ise genellikle deneyimli ve başarılı CEO'lar bulunmaktadır.

Gerçekleşen büyümenin paralelinde, teknoloji şirketlerinin CEO'larının maaşları da oldukça merak konusu haline geliyor. Peki, Apple, Samsung, Nvidia ve daha fazlası gibi dev şirketlerin CEO'ları ne kadar kazanıyor?

Teknoloji Şirketlerinin CEO Maaşları

Teknoloji şirketlerinin CEO'larının maaşları, şirketin büyüklüğü, performansı ve endüstri trendleri gibi birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Ancak, genel olarak bu liderler, şirketlerini dünya çapında başarıyla yönetme yetenekleri ve stratejik vizyonları nedeniyle yüksek maaşlar almaktadırlar.

1. Apple CEO'su Tim Cook

Apple, dünyanın en değerli şirketlerinden biri olarak öne çıkıyor ve Tim Cook, 2011 yılında Steve Jobs'un ardından CEO olarak atandı. 2022 itibariyle, Cook'un yıllık sabit kazancı ve bonusları toplamı 14 milyon doları aşmaktadır.

2. Samsung CEO'ları Kim Ki-nam, Kim Hyun-suk ve Koh Dong-jin

Samsung ise biraz farklı bir yönetim şekline sahip. Geleneksel tek CEO yapısı yerine, şu anda Samsung Electronics'un üç tane CEO'su bulunuyor:

Kim Ki-Nam: 10.3 milyar Güney Kore Wonu (yaklaşık 8.2 milyon ABD Doları)

10.3 milyar Güney Kore Wonu (yaklaşık 8.2 milyon ABD Doları) Kim Hyun-Suk: 9.5 milyar Güney Kore Wonu (yaklaşık 7.6 milyon ABD Doları)

9.5 milyar Güney Kore Wonu (yaklaşık 7.6 milyon ABD Doları) Koh Dong-Jin: 9.4 milyar Güney Kore Wonu (yaklaşık 7.5 milyon ABD Doları)

3. Nvidia CEO'su Jensen Huang

Nvidia, grafik kartları ve yapay zeka alanındaki lider konumuyla öne çıkıyor. CEO Jensen Huang'un 2022 kazancı, yıllık 176 bin ve 333 bin dolar arasında değişiyor.

4. Microsoft CEO'su Satya Nadella

Satya Nadella, Microsoft'un CEO koltuğunda oturan bir diğer önemli isimdir. Microsoft'un bulut bilişim ve yazılım alanındaki başarıları, Nadella'nın maaşını da etkileyen faktörler arasında yer alıyor. 2022 itibariyle, Nadella'nın yıllık kazancı 40 milyon doların üzerindedir.

5. Amazon CEO'su Andy Jassy

Jeff Bezos'un yerine 2021 yılında Amazon'un CEO'su olan Andy Jassy, şirketin e-ticaret, bulut bilişim ve yapay zeka gibi alanlardaki liderliğini sürdürüyor. Jassy'nin kazancı, yıllık olarak 214 milyon doları bulmaktadır.

6. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk

Teknoloji dünyasının renkli isimlerinden biri olan Elon Musk, Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin CEO'luğunu üstleniyor. Ancak, Musk'ın maaşı tipik bir CEO'nunkinden farklıdır. Musk, sembolik bir ücret alırken, servetini şirketlerinin performansı ve değeri üzerinden arttırmaktadır. 2023 yılındaki net kazancı ise 23 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

7. Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg

2023 yılında 37.4 milyon dolar kazandı. Bu kazancın 1 milyon doları sabit maaş, geri kalanı ise hisse senedi ve primden oluşuyor.

8. Google'ın (Alphabet) CEO'su Sundar Pichai

Sundar Pichai'nin 2022 yılında, sabit maaşı ve hisse senedi ödülleri dahil olmak üzere toplam 226 milyon dolar kazandığı tahmin ediliyor.

9. Blackstone'un CEO'su Stephen Schwarzman

Blackstone Group isimli yatırım bankacılığının, özel sermaye şirketi kurucu ortağı ve CEO'su Stephen Schwarzman'ın 2022 yılındaki verilere göre 253 milyon dolar kazandığı görülüyor.

10. Pinterest'in CEO'su Bill Ready

2022 Yılında Pinterest'in CEO'su olan Bill Ready'ye ödediği 123 milyon doların yaklaşık 101 milyon doları hisse senedi opsiyonlarından geldi. 21,5 milyon dolarlık kısıtlı hisse senedi ise ödemenin geri kalan büyük bir kısmını oluşuruyor.

Hazırlamış olduğumuz bu yazımızda, sizler için ünlü şirketlerin CEO maaşlarını listeledik. Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.