Teknolojik Atıklar Nasıl Geri Dönüştürülür?

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte hayatımıza neredeyse her gün yeni bir teknolojik ürün daha dahil oluyor. Kısa sürede ihtiyaç haline gelen yeni buluşlar beraberinde büyük bir çevre sorununu getiriyor.

E-atık olarak tabir edilen elektronik atıkların çevreye zarar vermesini önlemek için bazı önlemlerin alınması şart. Bu önlemler kapsamında teknolojik ve elektronik atıkların geri dönüşümü geliyor. Bu yazımızda elektronik atıkların nasıl geri dönüştürülebileceğini anlatıyoruz.

Teknolojik/Elektronik Atık Nedir?

Günlük hayatta kullanılan elektronik cihazları ve bu cihazların aksamlarını kapsayan bir tanımdır. Sadece teknolojik aletler olarak düşünmemek gerekir. Kablo ve adaptör gibi aksesuarlar da bu kategoride değerlendirilir. Başlıca teknolojik atıkların neler olduğuna bakacak olursak şöyle bir listeleme yapmak mümkündür:

Televizyonlar

Monitörler

Cep telefonları

Sabit telefonlar

Küçük ev aletleri

Elektrikli oyuncaklar

Spor aletleri

Aydınlatma araçları

Otomatlar

Tıbbi aletler

Kamera vb. izleme aygıtları

Faks ve fotokopi makineleri

Akıllı saatler

Çeşitli telekomünikasyon araçları

Bilişim cihazları

Bu listeye günlük hayatta bireysel veya kurumsal olarak kullanılan daha birçok teknolojik ekipman dahil edilebilir.

Elektronik Atıklar Nasıl Geri Dönüştürülür?

Elektronik atıklar da tıpkı plastik, kağıt, cam gibi farklı materyallerden üretilmiş maddelere benzer bir süreçten geçer. Özel tesislerde toplanan e-atıklar burada özelliklerine göre kategorize edilir.

Herhangi bir kategoriye uymayan teknolojik atıklar için de ‘tanımsız’ özel bir kategori bulunur. Kullanım süresi dolan ve artık kullanılamaz hale gelen atıklar hurda olarak değerlendirilir ve özel olarak parçalanıp geri dönüştürülür.

Bu atıkların bilinçsiz bir şekilde imha edilmeye çalışılması çevreye büyük ölçüde zarar verebilir. Bireysel olarak alınabilecek en temel önlemlerden birisi bu atıkların rastgele imha edilmemesidir.

Çeşitli elektronik atıklar belediyelerin atık toplama merkezlerine götürülebilir ya da bunun için yerleştirilmiş atık kutularına atılabilir. Piller, şehrin çeşitli yerlerine yerleştirilen pil toplama kutularına atılmalı normal çöplerle bir arada bulunmamalıdır. Kullanıcılar elektronik atıklarını ilgili yerlere ulaştırdıktan sonra e-atık ayrıştırma ve geri dönüştürme merkezlerinde bu faaliyetler yürütülür.

Siz elektronik atıklarınızı nereye atıyorsunuz? Sizce Samsung, Apple, vivo, Xiaomi, Lenovo ve daha pek çok üretici e-atıkları geri dönüştürmek için üzerine düşeni yapıyor mu? Peki siz bu konuda özen gösteriyor musunuz? E-atıkların çevreye verdiği zararı engellemek için aldığınız başka bir önlem varsa bizimle yorumlarda paylaşın.