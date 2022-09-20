Pil Nasıl Çalışır?

Bilinen ilk piller Bağdat pilleri olarak geçmekte öyle ki milattan önce bulunan bu piller hayatımızın bir parçası olmuş ve artık birçok cihazda kullanılmaya başlamıştır. Ne kadar evrim geçirsede benzer bir yapı ile çalışan piller tam olarak nasıl çalışmakta gelin birlikte bakalım.

Piller Nasıl Çalışır?

Bilinene göre milattan önce 250 veya 640 yılları arasında kullanılan piller, çömleksi bir yapıda bulunan kabın içine bir demir'in bakır tel ile sarılması ile oluşmuştur. 1400'lü yıllarda bu pilleri keşfeden bir arkeoloji bilim insanı ilk pillerin bağdatlılar tarafından kullanıldığını öne sürmüştür. Bu pillerin yıldırım çarpma sonrası doldurularak kullanıldığı düşünülmekte. Fakat, ne için kullanıldıkları bilinmemektedir.



Pillerin enerjilerini kimyasal yollarla saklandığını hepimiz biliyoruz, artı ve eksi kutbu olan piller 3 bölümden oluşur. Artı tarafı katot eksi tarafı ise anot olarak bilinir. Pillerin tam ortası ise elektrolit olarak bilinir. Artı ve eksi kutupların birleşmesi ile enerji açığa çıkar, bu sayede piller çalışmış olur. Günümüzde ilk modern pil, 1800 yılında çıkmış ve bakır ve çinko plakaların birleşmesiyle oluşmuştur.

Evde Kendi Pilinizi Yapın (Malzemeler)

Limon

Bozuk Para

Çinko bir vida

Limonun bir tarafına çinko yerleştirip diğer tarafına bozuk parayı yerleştirdikten sonra bu iki kutbu birbirine bağlayarak elektrik oluşturabilir. Yani kendi pilinizi oluşturabilirsiniz, bu sayede kendi enerjinizi üretmiş olacak ve basit bir deneyle bu olayı gözlemlemiş olacaksınız.

Tabî tek bir limon ile bir ampulü aydınlatamazsınız. Ancak, malzemelerin sayısını arttırdıkça bir ampulü yakabilirsiniz. Örneğin: 4 limondan oluşan pillere birbirine bağlayarak bir ampulü aydınlatabilirsiniz. Aşağıdaki videoda evde kendi pilinizi nasıl yapacağınızın örnek bir videosu bulunmaktadır.

Son olarak piller şarj edilebilir veya şarj edilemez olarak ikiye ayrılmaktadır. Örneğin: Çinko karbon, cıva oksit gibi piller şarj edilemez iken nikel metal hidrid, lityum polimer gibi piller şarj edilebilmektedir.

Bu içeriğimizde piller nasıl çalışır ve evde kendi pilinizi nasıl yaparısınız öğrenmiş olduk. Sizler daha önce evde kendi pilinizi yaptınız mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmından bizlerle görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Sizce rüyamızı kontrol edebilir miyiz meraklıları yazımıza göz atabilir.