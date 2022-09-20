Pil Nasıl Çalışır?
Bulunduğu günden itibaren hayatımızın bir parçası olan ve ilerleyen dönemlerde de çıkmayacak gibi duran piller nasıl çalışır sizler için anlatıyoruz.
Bilinen ilk piller Bağdat pilleri olarak geçmekte öyle ki milattan önce bulunan bu piller hayatımızın bir parçası olmuş ve artık birçok cihazda kullanılmaya başlamıştır. Ne kadar evrim geçirsede benzer bir yapı ile çalışan piller tam olarak nasıl çalışmakta gelin birlikte bakalım.
Piller Nasıl Çalışır?
Bilinene göre milattan önce 250 veya 640 yılları arasında kullanılan piller, çömleksi bir yapıda bulunan kabın içine bir demir'in bakır tel ile sarılması ile oluşmuştur. 1400'lü yıllarda bu pilleri keşfeden bir arkeoloji bilim insanı ilk pillerin bağdatlılar tarafından kullanıldığını öne sürmüştür. Bu pillerin yıldırım çarpma sonrası doldurularak kullanıldığı düşünülmekte. Fakat, ne için kullanıldıkları bilinmemektedir.
Pillerin enerjilerini kimyasal yollarla saklandığını hepimiz biliyoruz, artı ve eksi kutbu olan piller 3 bölümden oluşur. Artı tarafı katot eksi tarafı ise anot olarak bilinir. Pillerin tam ortası ise elektrolit olarak bilinir. Artı ve eksi kutupların birleşmesi ile enerji açığa çıkar, bu sayede piller çalışmış olur. Günümüzde ilk modern pil, 1800 yılında çıkmış ve bakır ve çinko plakaların birleşmesiyle oluşmuştur.
Evde Kendi Pilinizi Yapın (Malzemeler)
- Limon
- Bozuk Para
- Çinko bir vida
Limonun bir tarafına çinko yerleştirip diğer tarafına bozuk parayı yerleştirdikten sonra bu iki kutbu birbirine bağlayarak elektrik oluşturabilir. Yani kendi pilinizi oluşturabilirsiniz, bu sayede kendi enerjinizi üretmiş olacak ve basit bir deneyle bu olayı gözlemlemiş olacaksınız.
Tabî tek bir limon ile bir ampulü aydınlatamazsınız. Ancak, malzemelerin sayısını arttırdıkça bir ampulü yakabilirsiniz. Örneğin: 4 limondan oluşan pillere birbirine bağlayarak bir ampulü aydınlatabilirsiniz. Aşağıdaki videoda evde kendi pilinizi nasıl yapacağınızın örnek bir videosu bulunmaktadır.
Son olarak piller şarj edilebilir veya şarj edilemez olarak ikiye ayrılmaktadır. Örneğin: Çinko karbon, cıva oksit gibi piller şarj edilemez iken nikel metal hidrid, lityum polimer gibi piller şarj edilebilmektedir.
Neyin Meyve Neyin Sebze Olduğunu Biliyor Muyuz?
Küçüklüğümüz den bu yana bazı meyveleri sebze sanıyoruz, bu aslında çok büyük bir yanılgı her ne kadar tuhaf gelse dahi sebze sandığımız ürünler aslında birer meyvedir.
Bu içeriğimizde piller nasıl çalışır ve evde kendi pilinizi nasıl yaparısınız öğrenmiş olduk. Sizler daha önce evde kendi pilinizi yaptınız mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmından bizlerle görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Sizce rüyamızı kontrol edebilir miyiz meraklıları yazımıza göz atabilir.
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