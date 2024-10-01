Telefon Çekmiyor, Acil Durumda Nasıl Arama Yaparım?

Akıllı telefonlar, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Günümüzde haberleşmenin yanı sıra pek çok iş için bu cihazları kullanıyor, neredeyse bir saniye bile yanımızdan ayırmıyoruz. Ancak cep telefonları operatörlerin altyapısı nedeniyle daima iyi sinyal alamayabiliyor. Eğer siz de bu sorunu yaşıyor ve telefonum çekmiyor diyorsanız, acil durumlarda bu yöntemler ile telefonunuzu çalıştırmayı deneyebilirsiniz.

Şebeke Yokken Acil Durum Araması Yapmak Mümkün Mü?

Cep telefonları normalde en yakın şebeke kulesine sinyal gönderiyor. Sinyal farklı adımlardan geçip iletişim kurulmasını sağlıyor. Yalnız kapsama alanına çıkılırsa telefon otomatik başka sağlayıcısının şebekesine geçer. Böyle bir durumda acil durum araması yapılabilir.

Kimi zamansa bulunulan yerde hiçbir şebeke olmayabilir. Şebekler yoksa acil durum araması kesinlikle yapılamaz. Şebekenin olmadığı zamanlarda iletişim kurmak için alternatif yöntemlere başvurulmalıdır. Örneğin, ıssız ve dağlık yerlere gidiliyorsa uydu radyoları ve telefonları kullanılabilir.

Yakın Şebeke Kulesinden Sinyal Alma

Şebeke sağlayıcısının kapsama alanı yetersiz durumda olabilir. Böyle bir durumda telefon direkt roaming şebekesine bağlanıyor. Roaming şebekeleriyle ana sağlayıcılar arasında çoğunlukla bağlantı vardır.

Şebekeler yeterli düzeyde sinyale ulaşamadığında telefonlarda halihazırdaki en güçlü şebeke sinyaline ulaşarak acil arama yapılmasını sağlıyor. SIM kart çalışmasa dahi yine de 112 gibi acil durum numaraları aranır. Acil aramalar, telefonların anteniyle yapılıyor. Telefon antenleri, şebekeler arası geçişlerde hayati önem taşıyor.

Android Telefonlarda Acil Durum Modu Açma

Android işletim sistemli telefonlarda acil durum modu açma işlemi için telefonun güç düğmesine buton basılı tutulmalıdır. Ekrana acil durum modu ekranı yansıyacak. Bu moda tıklanıldığında telefon direkt acil durum modunun ana ekranına geçiyor. Acil durum modu özelliğini ilk kez kullananların ekranına bilgilendirme geliyor. Ekrana gelen bilgilendirmenin şartları mutlaka kabul edilmelidir.

iPhone 7 ve Altı Modellerde Acil Durum Modu Açma

iPhone 7 ve altı modellerde acil durum modunu açmak için ekran kilidi tuşu yani yanındaki tuşa 5 defa basılmalıdır. Akabinde ekrana “Acil SOS” gelecek. Kaydırma çubuğu sağa kaydırılarak acil servis otomatik aranabilir.

iPhone 8 ve Üstü Modellerde Acil Durum Modu Açma

iPhone 8 ve üstü modellerde acil durum modunun açılması için ekran kilidi tuşuna ve ses açma kısma butonlarına aynı anda parmak basılı tutulur. Cihaz ekranına üç farklı seçenek yansıyacak. Bu seçenekler; “telefonu kapatma”, “Acil SOS” ve ekranın en alt kısmında vazgeçilebilecek alternatif var.

“Acil SOS” kaydırıcısı sağa kaydırılır. Ekranın kaydırılabileceği alan olmadığı takdirde parmak butonlarda basılı durmalıdır. Kullanıcı belirli bir süre sonra uyarı sesi duyacak. Akabinde geri sayım başlar. Geri sayımın sonuna dek parmak butonlarda basılı tutularak acil servisin otomatik aranması sağlanabilir.