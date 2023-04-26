Android Telefonların Kilit Ekranından SOS Nasıl Kaldırılır?

Android telefonlarda SOS özelliği; kullanıcıların ihtiyaç duyduklarında hızlıca yardım almasını sağlıyor. Cihazlar, hızlıca yardım almayı sağlayan yerel acil durum numarasının çevrildiği bir SOS özelliğiyle tasarlanıyor. Fakat bazı durumlarda kullanıcılar bu özelliği cihazlarından kaldırmak isteyebiliyor.

Android telefonların kilit ekranından SOS özelliği birkaç adımda kaldırılır. Kilit ekranından SOS özelliği kaldırıldıktan sonra artık ekran üzerinde acil arama düğmesi görüntülenemez. Yalnız bu tarz durumda Android cihazın kilit ekran korumasının güvenliğinin artık ortadan kalktığı anlamını taşımıyor.

Android Telefonların Kilit Ekranından SOS Özelliğini Kaldırma

İlk olarak Android cihazdan “Ayarlar” alanına gidilir.

Güvenlik ile konum üzerine tıklanır.

Ekran kilit ögesi seçilip diğer adıma geçilir.

Parola ya da PIN girilir.

Güvenli şekilde kilit ekranının devre dışı bırakılması için “Kaydır” veya “Yok” seçeneklerinden birine dokunulur.

Kilit ekranı tercihlerinin seçilebilmesi için ekran aşağıya doğru kaydırılır. Daha sonra "Kilitlemeyi Göster” kapatılır.

PIN/Parmak İzi Sistemi ile Kilit Ekranından SOS Özelliğini Kapatma

Cihaza SOS özelliğini kaldıran ROM yüklenmelidir.

Xsense, Gravity box, Tweakbox gibi Lsposed/Xposed modülleri cihaza yüklenmelidir. SOS düğmesinin yanında kilit ekranı da kolayca değiştirilebilecek modüller etkinleştirilir.

Root erişimi olmayan Android cihazlarda PIN/parmak izi sisteminin kilit ekranından SOS özelliğini devre dışı bırakma;

Sistemdeki PIN/parmak izi gibi kilitler devre dışı bırakılır.

Google Play üzerinden 3. taraf kilit ekranı uygulaması yüklenmelidir. Daha sonra diğer uygulamaların üzerinden sistem ayarları değiştirilir. Uygulamaya yeni bir PIN belirlenir. Telefon ekranı, her kaydırılışta ekran yenilenir.

Android Telefonlarda Acil Aramayı Açma

Android telefonlarda acil aramayı açmak için öncelikle “Ayarlar” alanına girilir. Aşağı kaydırılarak “Telefon Hakkında” seçeneği seçilir. Daha sonra “Acil Durum Bilgileri” ögesi seçilir. Hem “Acil Durum Bilgileri” hem de “Ekran Kilitliyken Paylaş” kısımları açılır. Kan grubu, isim, adres gibi alerji ve tıbbi durum bilgileri paylaşılır.

Acil durum kişileri ekleme “Kişi Ekle” butonuna dokunularak gerçekleşir. Eklenmek istenen kişi seçilerek değişiklikler kaydedilip ayarlardan çıkılır. Acil Durum Araması üzerinden kişisel bilgilerle acil durum kişileri eklendikten sonra bu bilgilere Android telefonların kilit ekranından ulaşılabilir.

Sizlere acil durumlarda Android cihazlarda kullanılan SOS özelliğinin nasıl kaldırılacağından bahsettik. iPhone Güvenlik Kontrolü ve Acil SOS Özelliği Nasıl Kullanılır? başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.