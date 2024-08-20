Telefon Kiralama Nasıl Yapılır? 12 Ay Taksit ile iPhone Alma

12 ay taksit ile iPhone almak istiyorsanız telefon kiralama nasıl yapılır sorusunun yanıtını merak ediyor olabilirsiniz. Esnek ödeme yöntemi sunan bu hizmet, iPhone'un yanı sıra Android telefona da sahip olma imkânı sunuyor.

Yasal düzenlemeler nedeniyle kredi kartı ile yalnızca belirli fiyatın üzerindeki telefonlara 3 aya kadar taksit yapılabiliyor ancak sunulan bir hizmet, uygun taksitler ile Android telefon ve iPhone kiralama yapılabilmesine olanak tanıyor.

Akıllı Telefon Kiralama Hizmeti Nedir?

MediaMarkt ve Smartkirala iş birliği ile sunulan akıllı telefon kiralama hizmeti, kredi kartına 12 ay taksit ile 24 aya kadar telefon kiralayabilmenize imkân tanıyor. Anlaşmalı bankalar ile 24 ay taksit olanağı da bulunuyor.

Örneğin 12 ay taksit ile iPhone 14 Pro Max modeline erişebilir ve 2 sene boyunca kullanabilirsiniz. Kiralama süresi dolduğunda aynı marka ve model yenilenmiş telefona belirli bir ücret ödeyerek sahip olabilirsiniz.

Aynı modelin yenilenmiş sürümüne sahip olmak için de 6 taksit imkânı sunuluyor. Ödenecek ücret ise telefondan telefona değişiklik gösteriyor. Eğer yenilenmiş telefon istenmezse nakit teslim bonusu kazanılıyor. Bu bonusun miktarı da telefondan telefona değişiyor.

Sonuç olarak bu hizmet sayesinde aylık daha uygun ödeme miktarı ile 24 aya kadar kullanma fırsatı elde edilebiliyor. Sürenin sonunda ise belirli ücret ödenerek yenilenmiş telefon alınabiliyor.

Kiralanan Akıllı Telefonlar Sıfır mı?

Kiralanan telefonlar sıfır ve garantili cihazlardır. Dolayısıyla telefonun kutusu ilk kez kiralama esnasında açılıyor. Peki, telefon nasıl kiralanır?

Akıllı Telefon Kiralama Nasıl Yapılır?

Bulunduğunuz şehirde yer alan MediaMarkt mağazasına gidebilir ve sunulan telefonlardan birini seçerek kiralama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Çok yakında Smartkirala'nın web sitesi üzerinden de kiralama işleminin yapılabileceği bilgisi mevcut.

Telefon Kiralamak Mantıklı mı?

Apple'ın web sitesinde iPhone 14'ün 128 GB depolama alanına sahip sürümü 51 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu telefonu kiralamak istediğinizde 12 ay boyunca 6 bin 384 TL ödemeniz gerekiyor.

Yani kiralama hizmetinde iPhone 14 için toplamda 76 bin 608 TL ücret ödeyeceksiniz. Eğer telefonun yenilenmiş versiyonunu satın almak isterseniz 9 bin 500 TL daha ödemeniz gerekecek.

Kiralama hizmetinde toplam ödenen ücretin daha yüksek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla telefonu peşin fiyatına almak daha mantıklı ancak o kadar yüksek bütçe yoksa daha uygun aylık ödeme ücretleri nedeniyle kiralama hizmeti düşünülebilir.

iPhone Kiralama Fiyatları

iPhone SE 256 GB : 12 ay x 5.171,17 TL

: 12 ay x 5.171,17 TL iPhone 11 128 GB : 12 ay x 3.787,17 TL

: 12 ay x 3.787,17 TL iPhone 12 128 GB : 12 ay x 4.500,58 TL

: 12 ay x 4.500,58 TL iPhone 13 128 GB : 12 ay x 5.613,50 TL

: 12 ay x 5.613,50 TL iPhone 13 256 GB : 12 ay x 6.255,58 TL

: 12 ay x 6.255,58 TL iPhone 14 128 GB : 12 ay x 6.384 TL

: 12 ay x 6.384 TL iPhone 14 256 GB : 12 ay x 6.783,50 TL

: 12 ay x 6.783,50 TL iPhone 14 Plus 128 GB : 12 ay x 6.826,25 TL

: 12 ay x 6.826,25 TL iPhone 14 Plus 256 GB : 12 ay x 7.924,92 TL

: 12 ay x 7.924,92 TL iPhone 14 Pro 128 GB : 12 ay x 5.356,42 TL

: 12 ay x 5.356,42 TL iPhone 14 Pro 256 GB : 12 ay x 5.499,08 TL

: 12 ay x 5.499,08 TL iPhone 14 Pro Max 128 GB : 12 ay x 7.068,58 TL

: 12 ay x 7.068,58 TL iPhone 14 Pro Max 256 GB : 12 ay x 8.638 TL

: 12 ay x 8.638 TL iPhone 15 128 GB : 12 ay x 7.753,67 TL

: 12 ay x 7.753,67 TL iPhone 15 256 GB : 12 ay x 8.352,92 TL

: 12 ay x 8.352,92 TL iPhone 15 Plus 128 GB : 12 ay x 9.037,83 TL

: 12 ay x 9.037,83 TL iPhone 15 Plus 256 GB : 12 ay x 10.279,17 TL

: 12 ay x 10.279,17 TL iPhone 15 Pro 128 GB : 12 ay x 10.207,83 TL

: 12 ay x 10.207,83 TL iPhone 15 Pro 256 GB : 12 ay x 10.849,83 TL

: 12 ay x 10.849,83 TL iPhone 15 Pro Max 256 GB : 12 ay x 12.276,67 TL

: 12 ay x 12.276,67 TL iPhone 15 Pro Max 512 GB: 12 ay x 13.346,75 TL

Samsung Telefon Kiralama Fiyatları

Samsung Galaxy Z Flip 6 256 GB : 12 ay x 8.827,83 TL

: 12 ay x 8.827,83 TL Samsung Galaxy Z Fold 6 512 GB : 12 ay x 13.425,50 TL

: 12 ay x 13.425,50 TL Samsung Galaxy S23 256 GB : 12 ay x 5.416,67 TL

: 12 ay x 5.416,67 TL Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB : 12 ay x 8.190,08 TL

: 12 ay x 8.190,08 TL Samsung Galaxy Z Fold 4 256 GB : 12 ay x 3.636,67 TL

: 12 ay x 3.636,67 TL Samsung Galaxy A35 256 GB : 12 ay x 2.410,50 TL

: 12 ay x 2.410,50 TL Samsung Galaxy A55 256 GB : 12 ay x 2.981,25 TL

: 12 ay x 2.981,25 TL Samsung Galaxy S21 FE 128 GB: 12 ay x 2.124,83 TL

Telefonların kiralanmasını sağlayan hizmet hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone kiralama işlemi mantıklı mı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.