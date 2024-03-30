Galaxy S24 Ultra mı iPhone 15 Pro Max mi? Hangisini Almalısınız?

Teknoloji sektörünün öncüleri Samsung ve Apple arasındaki rekabet heyecanla devam ediyor. Akıllı telefon ve tablet modellerinde yaraşan markalar birbirinden kullanışlı ürün seçeneklerini piyasaya sürüyor.

Teknoloji devi iki markanın yakın zamanda çıkan cihazları birbiriyle karşılaştırıldığında farklı avantaj ve dezavantajlar göze çarpıyor. Bu yazımızda Samsung Galaxy S24 Ultra ile iPhone 15 Pro Max’in karşılaştırmasını yapıyor, 'Hangisini almak daha mantıklı?' sorusuna cevap arıyoruz.

Galaxy S24 Ultra mı iPhone 15 Pro Max mi?

Bu soruya cevap ararken ilk olarak her iki cihazın da sahip olduğu teknik özellikler hakkında bilgi sahibi olmak gerekiyor. Aradaki farklılıkları incelediğimizde hangisi ne gibi avantajlar sunuyor gelin birlikte bakalım.

Galaxy S24 Ultra Temel Özellikleri

6.8 inç büyüklüğündeki Dynamic AMOLED ekranda 1440x3120 px QHD+ çözünürlük

Piksel yoğunluğu 505 PPI

Ekran yenileme hızı 120 Hz

Corning Gorilla Armor ekran koruma

5000 mAh batarya

45 W Hızlı şarj desteği

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci

200 MP ana kamera çözünürlüğü

Dörtlü arka kamera seti (200 + 12 + 10 + 50 MP)

12 MP ön kamera çözünürlüğü

Android 14 işletim sistemi

Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.3 bağlantı desteği

IP68 seviyesinde suya ve toza karşı dayanıklılık

12 GB RAM

256 - 512 GB ve 1 TB Dahili hafıza seçenekleri

Güncel satış fiyatları ise hafıza seçimine göre değişiklik gösteriyor. 256 GB’lık model 63.499 TL, 512 GB’lık model 67.879 TL, 1 TB’lık model ise 79.799 TL olarak satışta gözüküyor.

iPhone 15 Pro Max Temel Özellikleri

6.7 inç büyüklüğündeki OLED ekranda 1290 x 2796 px FHD+ çözünürlük

460 PPI piksel yoğunluğu

120 Hz ekran yenileme hızı

Corning Ceramic Shield Glass ekran koruma

4422 mAh batarya kapasitesi

20 W Hızlı şarj desteği

Apple A17 Pro yonga seti

48 MP ana kamera çözünürlüğü

Üçlü arka kamera seti (48 + 12 + 12 MP)

12 MP Ön kamera çözünürlüğü

iOS 17 işletim sistemi

Wi-Fi 6E ve Bluetooth 6.3 bağlantı desteği

IP68 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklılık

8 GB RAM

256 – 512 GB veya 1 TB Dahili hafıza

Satış fiyatlarına baktığımızda 256 GB’lık modelin 77.099 TL, 512 GB’lık modelin 85.990 TL, 1 TB’lık modelin ise 89.999 TL gibi bir etikete sahip olduğunu görüyoruz.

Galaxy S24 Ultra ve iPhone 15 Pro Max Arasındaki Farklılıklar

İlk olarak ekran büyüklüklerindeki ufak farktan başlayabiliriz. Galaxy S24 Ultra 0.1 inçlik bir farkla daha büyük bir ekran sunuyor. Bunun yanında ekran ve video kayıt çözünürlüğünün de iPhone 15 Pro Max’ten daha yüksek olduğunu belirtmiş olalım.

Apple bu cihazında OLED tercih etmiş ancak Samsung’un seçimi AMOLED ekran teknolojisinden yana olmuş, bu da S24 Ultra’yı bir adım öne geçiriyor.

Piksel yoğunluklarında da 45 PPI’lık bir fark mevcut.

Batarya kapasiteleri birbirine yakın olsa da S24 Ultra’nın 588 mAh daha yüksek kapasiteye sahip olduğunu görüyoruz. Hızlı şarj desteği de S24 Ultra’da daha fazla.

En önemli farklardan birisi kamera bölümünde bizi karşılıyor. S24 Ultra ana kamerada 200 MP çözünürlük vadederken iPhone 15 Pro Max 48 MP çözünürlükle geliyor.

Apple kendi işlemcisini kullandığı için bu noktada da bir farklılık söz konusu.

Depolama özelliklerine baktığımızda S24 Ultra 12 GB’lık, Apple ise 8 GB’lık RAM ile bizi karşılıyor.

Servis ve uygulama tarafında her iki modelin de kendine ait avantajları olduğunu söyleyebiliriz.

Hangisini Almak Daha Mantıklı?

Bu bilgiler ışığında ürün fiyatlarını da incelemek gerekiyor. Teknik özelliklerde öne geçmeyi başaran S24 Ultra’nın fiyatının 15 Pro Max’ten daha uygun olması bu cihazı iyice cazip hale getiriyor.

Tabi, bu noktada Apple sevdasının devreye girdiğinin farkındayız. Apple kullanıcıları alışkanlıklarından vazgeçmek istemediği için yollarına iPhone 15 Pro Max ile devam etmek isteyebilir.

Apple takıntısı olmayan ve Android kullanmayı sevenler ise tercihini üstün özellikleri ile dikkat çeken S24 Ultra’dan yana kullanabilir. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangisini almayı tercih ederdiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın!