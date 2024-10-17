Telefon SIM Kartı Okumuyor Sorunu Nasıl Çözülür?

Android tabanlı akıllı telefonlarda ve iPhonelar’da zaman zaman karşılaşabileceğiniz ortak sorunlardan birisi ‘sim kart okunmuyor’ hatasıdır. Bu hata mesajı ekranınıza düştüyse ne yazık ki o andan itibaren telefonunuzdan kimseyi arayamaz ve kimseye mesaj atamazsınız. Benzer şekilde operatörünüzden sağladığınız internet hizmetini de kullanamazsınız.

Böyle durumlarda şüphesiz, ilk akla gelen çözümlerden birisi telefonu yeniden başlatmak olacaktır. Bu yöntem belki işinize yarayabilir ancak yaramadığı durumlarda da SIM kart okunmuyor hatasını nasıl gidereceğinizi biliyor olmanızda fayda var. Bu içerikte SIM kart okunmuyor hatasından kurtulmak için izlemeniz gereken adımları tek tek sıraladık. İşte, detaylar!

Telefon SIM Kart Okunmuyor Hatası Nedir? Neden Oluşur?

Telefon SIM kart okunmuyor hatası farklı nedenler dolayı ortaya çıkabilen bir sorundur. İlk önce fiziksel ihtimalleri değerlendirmekle işe başlayabilirsiniz. SIM kartınız yerinden oynamış veya tamamen çıkmış olabilir.

Ardından telefon ayarlarında bazı değişiklikler yapmak sorunu çözmenizde etkili olabilir. Ağ ayarları ile ilgili içeriğin devamında anlatacağımız kontrolleri sağladıktan sonra hata mesajı gelmeye devam ediyorsa yazılımla ilgili bir sorun olup olmadığına göz atmanız gerekebilir.

Sebebi her ne olursa olsun, her marka ve modelde karşınıza çıkabilecek bir problem olan SIM kart okumama sorununu nasıl çözebileceğinize ilişkin detayları sizin için sıralıyoruz.

Telefon SIM Kart Okunmuyor Hatası Nasıl Çözülür?

Telefonunuz düştüyse, darbe aldıysa veya bu tarz bir olay yaşanmamış bile olsa öncelikle SIM kartın düzgün bir şekilde yuvasına yerleşmiş olup olmadığını kontrol etmenizi öneriyoruz.

Eğer SIM kart olması gerektiği gibi düzgün bir şekilde yerinde duruyorsa ağ ayarları ile ilgili kontrollere geçebilirsiniz.

Öncelikle telefonunuzu uçak moduna alıp tekrar açmayı deneyebilirsiniz. Uçak moduna aldığınızda SIM kart pasif hale getirilir. Tekrar aktifleştirdiğinizde hata ortadan kalkmış olabilir.

Bu çözüm de işinize yaramadıysa telefonunuzun Ayarlar menüsüne giderek buradan Wifi ve Ağ bölümüne girin. SIM ayarlarına ulaştıktan sonra Ağ Operatörleri başlığında ‘otomatik olarak seç’ seçeneğine tıklayın. iPhone’da aynı işlemi Ayarlar menüsündeki ‘Hücresel’ sekmesinde yer alan ‘Ağ Seçimi’ bölümünden gerçekleştirebilirsiniz.

Bu adımları izlediniz fakat hala SIM kart algılanmıyor sorunu devam ediyor. Öyleyse, ağ ayarlarında herhangi bir değişiklik yapılmış olabilir. Bu aşamada ağ ayarlarını sıfırladığınızda hata mesajından kurtulabilirsiniz. Sıfırlama işlemi için telefonunuzun Ayarlar bölümünden ‘sıfırlama’ menüsüne ulaşmanız gerekir.

Ağ ayarları ile ilgili bir sorun yoksa cihazınızda bulunan kötü amaçlı yazılımlar bu hatayı almanıza neden oluyor olabilir. Bu tarz durumlarda telefonu güvenli modda başlatmayı deneyebilirsiniz.

Son çare olarak cihazınızı fabrika ayarlarına sıfırlamayı düşünebilirsiniz.

Bu öneriler işinize yaradı mı? iPhone’da ve diğer akıllı telefonlarda sık karşulaştığınız diğer hata mesajları neler? Yorumlara yazabilirsiniz.