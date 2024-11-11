Telefonu Aramalara Kapatma Nasıl Yapılır? (Turkcell, Vodefone, Türk Telekom)

Eğer yoğun telefon trafiğinden sıkıldıysanız ve telefonunuzu uçak moduna almak istemiyorsanız, başka bir yöntemle telefonunuzu gelen aramalara kapatabilirsiniz. Böylece hem telefonunuza ulaşılmasını önler hem de iletişim kontrolünü elinizde tutabilirsiniz.

Bu rehberde, belirli nedenlerle telefonu aramalara kapatma yöntemleri hakkında detaylı bilgi vereceğiz. Hangi durumlarda bu özellik faydalıdır, nasıl kullanılır ve farklı telefon modellerinde nasıl uygulanır gibi sorularınıza yanıt bulacaksınız.

Telefonu Aramalara Kapatma Nasıl Yapılır?

Telefonunuzu gelen aramalara kapatmak için, kullandığınız operatöre göre aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Turkcell:

Turkcell hattınızı belirli yönlere doğru olan aramaları kısıtlamak için "Arama Kısıtlama" özelliğini kullanabilirsiniz. Bu özellik sayesinde, örneğin tüm gelen aramaları engelleyebilirsiniz. Ayarları değiştirmek için telefonunuz üzerinden aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Aktif etmek için: *35*PIN*# tuşlayın ve arama tuşuna basın.

tuşlayın ve arama tuşuna basın. İptal etmek için: #35*PIN# tuşlayın ve arama tuşuna basın.

tuşlayın ve arama tuşuna basın. Kontrol etmek için: *#35# tuşlayın ve arama tuşuna basın.

Not: Varsayılan PIN kodu genellikle 1234 'tür. Eğer değiştirdiyseniz, güncel PIN kodunuzu kullanmanız gerekmektedir.

Vodafone:

Vodafone hattınızı gelen aramalara kapatmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Telefonunuzun arama ekranına girin.

*35*0000*# tuşlayın ve arama tuşuna basın.

tuşlayın ve arama tuşuna basın. Bu işlem, tüm gelen aramaları engelleyecektir.

Not: Varsayılan şifre 0000 'dır. Eğer değiştirdiyseniz, güncel şifrenizi kullanmanız gerekmektedir.

Türk Telekom:

Türk Telekom hattınızı gelen aramalara kapatmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Telefonunuzun arama ekranına girin.

*35*0000*# tuşlayın ve arama tuşuna basın.

tuşlayın ve arama tuşuna basın. Bu işlem, tüm gelen aramaları engelleyecektir.

Not: Varsayılan şifre 0000 'dır. Eğer değiştirdiyseniz, güncel şifrenizi kullanmanız gerekmektedir.

Bu işlemler, telefonunuzun tüm gelen aramalara kapanmasına neden olur. Eğer sadece belirli numaraları engellemek istiyorsanız, telefonunuzun ayarlarından veya operatörünüzün sunduğu diğer hizmetlerden yararlanabilirsiniz.