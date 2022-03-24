İlk icat edildiğinde sadece belli bir noktadan kullanılabilen telefon, teknolojinin gelişmesiyle zaman içerisinde oldukça değişti. Günümüzde çocuk yaşlı demeden neredeyse herkeste mutlaka bulunan telefonlar, zaman içerisinde oldukça şekil değiştirdi. Günümüzde kullanılan akıllı telefonlar ise gerçekten minik bir cep bilgisayarına dönüşmüş durumda. Peki, ilk telefonu kim icat etti? Telefon nasıl icat edildi?

Telefon Nedir?

Telefon, insanların sözlü olarak iletişim kurmasına yardımcı olan bir cihazdır. İlk ve klasik telefonlar kullanımları zor olmasına rağmen insanların iletişimleri için büyük bir önem arz ediyordu. Teknolojinin gelişmeye başlamasıyla birlikte bu alandan nasibini alan ilk cihazlar da yine telefonlar oldu. Zaman geçtikçe sesli konuşma özelliğinin yanı sıra SMS ve görüntülü konuşma gibi alternatifleri ortaya çıktı. Bugün sahip olduğumuz akıllı cihazlar ise kesinlikle mini bilgisayarlarımız diyebileceğimiz cihazlar haline geldiler.

Telefonu Kim İcat Etti?

İnsanlar tarih boyunca birbirleriyle iletişim kurabilmek için farklı araçlar kullandı. Ancak çok uzaktaki kişilerle sağlıklı bir şekilde iletişim kurmak için geliştirilen ilk elektrikli telekomünikasyon sistemi telgraftı. 1800’lü yılların başında icat edilen ve temel olarak bilginin iletken teller üzerinden gönderilmesini sağlayan telgraf, telefonun icadına da zemin hazırladı.

Telgrafın icadından sonra birçok girişimci bu sistemi geliştirmek için çalışmalar yapmaya başladı. Bu kişilerden biri de Alexander Graham Bell’di. Bell, asistanı Thomas Watson ile birlikte sesi iletken teller üzerinden karşı tarafa göndererek konuşmayı sağlayacak bir düzenek geliştirmek için denemeler yapıyordu. 14 Şubat 1876’da bir patent başvurusu yapan Bell, telefon yapım ve satış hakkını elde ettikten bir süre sonra çalışan bir telefon yapmayı başardı. Bell ilk telefon görüşmesini bitişikteki odada bulunan asistanına, ‘Bay Watson, buraya gelin. Sizinle görüşmek istiyorum.’ diyerek gerçekleştirdi.

Telefonu icat etmek isteyen tek kişi Alexander Graham Bell değildi. Aslında Bell’den beş yıl önce telefona çok benzeyen bir cihazın patentini alan Antonio Meucci patent haklarının yenilenmesi için ödenmesi gereken ücreti karşılayamayınca patent hakkını kaybetmişti. Diğer taraftan Elisha Gray de benzer bir düzenek geliştirmiş ve Bell ile aynı tarihte bir patent başvurusu yapmıştı.

Ancak Bell’in yardımcısı Watson’ın patent ofisine iki saat önce gelmesi nedeniyle Elisha Gray patenti alamamıştı. Telefonun icadından sonra Meucci ve Gray gibi birçok girişimci telefonu ilk önce kendisinin icat ettiğini iddia ederek dava açsa da Bell açılan davaların hepsini kazandı.

Telefonun icadından kısa süre sonra telefon santralleri kurularak aynı hat üzerinde birden fazla telefonun birbirine bağlanması sağlandı. 1889 yılında ankesörlü telefonlar, 1963 yılında ise ilk tuşlu telefonlar kullanılmaya başlandı.

Telefon Nasıl İcat Edildi?

1871 yılında Floransalı mucit olan Meucci telefona benzer prototipte bir cihaz geliştirdi. Ardından yapmış olduğu bu cihazın patentini aldı. Meucci patenti süreliydi ve yenilemesi gerekiyordu. Cebinde yeterli miktarda para olmadığından dolayı Meucci pantent haklarını kaybetti. İlk kez 1875 yılında Grahambell yaveri ile birlikte tarihi görüşmeyi gerçekleştirdi ve yaveri Watson ile birlikte telefonu icat etmiş oldu.

Telefon hızlı bir şekilde Dünya genelinde yayılmaya başlandı. Ardından ABD'de ilk telefon şebeke ağı kuruldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan telefon şebeke ağı her geçen yıl daha da fazla yayılmaya ve hızlı bir gelişim göstererek Dünya geneline yayıldı.

Bell, 2 Haziran 1875'te harmonik telgrafıyla deney yaparken, araştırmacılar sesin bir tel üzerinden iletilebileceğini keşfettiler. Tamamen kazara bir keşifti. Watson, kazara kopardığında bir vericinin etrafına sarılmış bir çubuğu gevşetmeye çalışıyordu. Bu jest tarafından üretilen titreşim, Tel boyunca Bell'in çalıştığı diğer odada ikinci bir cihaza gitti.

‘Twang’ Bell, Watson'la çalışmalarını hızlandırmak için ihtiyaç duyduğu tüm ilham kaynağıydı. Gelecek yıl çalışmaya devam ettiler. Bell dergisinde kritik anı anlattı:

'Bay Watson, buraya gel, seni görmek istiyorum. Bir şey düzgün çalışmıyor ve ne olduğundan emin değiliz.’ İlk telefon görüşmesi bu şekilde yapılmıştı.

Akıllı Telefonu Kim İcat Etti?

Birkaç yıl önce bu cihazların hayatımızı bu kadar yakından şekillendireceği aklımıza dahi gelmemiştir. İnsanlar uzun yıllar boyunca hep bir akıllı telefona sahip olmanın hayalini kurdular.

İlk akıllı telefonun bundan 20 sene önce icat edildiğini söylesek belki bize inanmayabilirsiniz; lakin olay tamamen gerçek. İlk akıllı telefonu IBM, 1994 yılının Ağustos ayında icat etti. IBM; telefonun ismine Simon adını verdi.

Simon; o yıl özellikleriyle en dikkat çeken telefondu. Telefonda; dokunmatik ekran ve e-posta gönderimi gibi özellikler yer almaktaydı.