Telefonun Dokunmatiği Çalışmıyor, Çözümü Nedir?

Telefonun dokunmatiği çalışmıyor, çözüm yöntemleri neler sorusunun yanıtını merak eden kişiler için bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehberde pek çok kişinin zaman zaman karşılaştığı can sıkıcı problemin düzelmesine yardım edebilecek yöntemler bulunuyor.

Akıllı telefon kullanımının yaygınlaşması ve özellikle sosyal medya uygulamalarının popüler hâle gelmesi ile beraber mobil cihazlarda geçirilen süre önemli ölçüde arttı. Bu, insanların gün içerisinde telefonlarına çok fazla sayıda dokunduğu anlamına geliyor.

Kullanıcılar zaman içerisinde akıllı telefonlar ile ilgili bazı problemler ile karşılaşabiliyor. Bu sorunlardan bir tanesi de dokunmatiğin çalışmamasıdır. Peki, oldukça can sıkıcı olan problemi düzeltmek için hangi yöntemleri uygulamak gerekiyor?

Telefonun Dokunmatiği Çalışmıyor, Çözüm Yolları Neler?

Telefonu kapatıp açın.

Ekran koruyucusunu çıkarın.

Cihazı güvenli modda başlatın.

Virüs taraması yapın.

Telefonu resmi teknik servise götürün.

Yukarıda akıllı telefonlarda dokunmatiğin çalışmadığı durumlarda uygulanabilecek yöntemler bulunuyor. Listede yer alan yöntemlerin ayrıntılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Telefonu Kapatıp Açın

Dokunmatik işlevi çalışmadığı takdirde uygulanabilecek ilk yöntem yeniden başlatma işlemidir. Bu yöntem, bazı can sıkıcı problemlerin düzelmesine yardımcı olabilir. Telefonun güç butonuna bir süre basılı tutarak kapatma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Akıllı telefonunuzu kapattıktan sonra yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından tekrar güç butonuna basılı tutarak açın. Bu işlem tamamlandıktan sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Ekran Koruyucusunu Çıkarın

Mobil cihazınızın dokunmatiğinin çalışmama nedeni ekran koruyucusu olabilir. Çizilmelere ve darbelere karşı koruma sağlayan ekran koruyucuları, bazen dokunmatiğin çalışmamasına yol açabilir. Dolayısıyla cihazınızın üzerinde yer alan ekran koruyucusunu çıkarmayı deneyin.

Dokunmatik çalışmaya başlarsa akıllı telefonunuzu ekran koruyucusuz kullanmaya devam etmenizi tavsiye etmeyiz çünkü yukarıda da belirttiğimiz gibi bu ürün, ekranı darbelere ve çizilmelere karşı korur. Farklı marka ekran koruyucusu satın alabilirsiniz.

Cihazı Güvenli Modda Başlatın

Ekran koruyucusunu çıkarttığınız hâlde dokunmatik çalışmamaya devam ediyorsa cihazı güvenli modda başlatmayı deneyebilirsiniz çünkü mobil cihazınızda yüklü olan bazı uygulamalar, dokunmatik problemine yol açıyor olabilir.

Güvenli modda başlatma işlemi telefondan telefona değişiklik gösterebiliyor. Eğer cihazınızı güvenli modda başlattıktan sonra dokunmatik çalışmaya başladıysa sorunun kaynağı yüklü uygulamalardır. Hangi uygulamanın söz konusu probleme yol açtığını anlamak için uygulamaları tek tek kaldırıp denemeniz gerekiyor.

Virüs Taraması Yapın

Akıllı telefonunuzun dokunmatik işlevi bazen çalışıp bazen çalışmıyorsa sorunun kaynağı sisteme bulaşan kötü amaçlı yazılımlar olabilir. Eğer cihazınızda aynı problemi yaşıyorsanız virüs taraması yapabilirsiniz.

Mobil cihazınızda antivirüs uygulaması yüklü değilse en iyi antivirüs programları listesine göz atabilirsiniz. İndirme ve yükleme işlemlerinin hemen ardından tarama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Telefonu Resmi Teknik Servise Götürün

Yukarıda yer alan yöntemlerin hiçbiri işe yaramadıysa sorun büyük ihtimalle donanımsaldır. Bu nedenden ötürü akıllı telefonunuzu resmi teknik servise götürebilirsiniz. Teknik servis, sorunu tespit edip çözecektir.

Bu yazıda akıllı telefonun dokunmatiği çalışmadığı durumlarda hangi yöntemlerin uygulanması gerektiğini açıkladık. Can sıkıcı sorunu farklı bir yöntem ile çözdüyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

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