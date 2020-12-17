Çağrı Kaydı için Kullanabileceğiniz En İyi Uygulamalar

Akıllı telefonunuzda yaptığınız görüşmeleri daha sonrasında not almak gibi çeşitli nedenlerle kaydetmenin bir yolunu arıyorsanız, çağrı kaydı için kullanabileceğiniz en iyi uygulamalar ile karşınızdayız. Bu listedeki uygulamalardan birisini kullanarak yaptığınız görüşmeleri kayıt altına alabilirsiniz. Peki ama en iyi çağrı kaydı uygulamaları hangileri?

En İyi Çağrı Kaydı Uygulamaları

Başlangıçta ufak bir hatırlatma yapmamız gerekirse, çağrı kaydı uygulamaları yalnızca Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda kullanılabiliyor. Apple tarafından uygulanan kısıtlamalar nedeni ile iPhone'larda çağrı kaydı uygulaması kullanmanız mümkün değil.

1- ACR - Call Recorder

Call Recorder, adından da anlayacağınız üzere yaptığınız telefon görüşmelerini kaydeden ücretsiz ve yararlı bir Android arama kaydetme uygulamasıdır. Uygulama mağazası üzerinde pek çok alternatifi olan uygulama, diğer uygulamalardan farklı olarak sunmuş olduğu ek özellikler sayesinde ön plana çıkıyor. Çok sade ve kullanışlı bir şekilde geliştirilen uygulama sayesinde yapacağınız tüm görüşmeleri kaydedebiliyorsunuz. .

2- Automatic Call Recorder

Automatic Call Recorder Android cihazlarınız üzerinde yapacağınız görüşmeleri kaydetmek için geliştirilen yararlı bir uygulamadır. Uygulama yüklendikten sonra otomatik olarak yapacağınız tüm konuşmaları kaydetmektedir. Uygulamayı Android telefonlarınıza ücretsiz olarak yükleyerek kullanabilirsiniz.

Uygulama ayarlarından hangi aramaların kaydedileceğiniz ve kaydetme işleminden sonra hangilerinin otomatik olarak dinleneceğiniz belirleyebilirsiniz. Google Drive ve Dropbox'a kaydedilen görüşmeleri eşleyerek bulut depolama alanlarından da yararlanabilirsiniz. Bu sayede cihazınızın kendi hafozası dolmamış olur.

3- Auto Call Recorder

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize tamamen ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz Otomatik Arama Kaydedici sayesinde önemli aramaları, sonradan hatırlamak isteyeceğiniz telefon görüşmelerini ve özel anları kolayca ses kaydı olarak saklayabiliyorsunuz.

Auto Call Recorder hem sizin yaptığınız aramaları hem de ize gelen aramaları kaydedebilmekte. Uygulamayı aramalarınızı otomatik olarak kaydedecek şekilde yapılandırabiliyorsunuz ve uygulamayı açarak arama kayıt geçmişinizi görüntüleyebiliyorsunuz. Bu arama kayıt geçmişinde kaydedilen aramalar arama yapılan tarihe ve gelen arama tarihine göre sıralanıyor. Bu sayede dinlemek istediğiniz arama kaydına kolayca ulaşabiliyorsunuz.

Çağrı Kaydı Uygulamaları Nasıl Kullanılır?

Hemen yukarıdaki uygulamalardan birisini seçip cihazınıza indirmeniz ve ardından kurulumu gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bunun ardından çağrı kaydını otomatik ya da manuel olarak başlatabilir ve görüşmelerinizin içeriğini kayıt edebilirsiniz. Görüşme sonunda kayıtlar otomatik olarak sonlandırılır.

Çağrı Kaydı Uygulamaları Ücretli mi?

Çağrı kaydı uygulamalarının bazıları ücretsiz iken bazıları ücretli olabilir ya da çeşitli işlevlere erişim için ücretlendirme uygulayabilir. Bu noktada bir yanılgıya düşmemeniz adına en kesin bilgiyi uygulamanın içeriğini kontrol ederek edinmeniz mümkün olacaktır.

Çağrı Kaydı Uygulamaları Yasal mı?

Kişiler arasında yapılan görüşmelerde karşı tarafın rızası olmadan yapılan kayıt işlemleri suç teşkil etmektedir. Bu kapsamda haberleşmenin gizliliğini ihlal eden ve içerikleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimseler yasalar doğrultusunda cezalandırılabilir.