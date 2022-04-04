Android için en iyi görüntülü görüşme uygulamaları neler? Mobil cihaz üzerinden arkadaşlarınızla ya da ailenizle görüntülü olarak iletişim kurmanıza olanak tanıyan pek çok uygulama mevcut. Bu yazıda bu konuda en başarılı programları bir arada topladık.

Mobil cihazda diğer kişiler ile iletişim kurmak için görüntülü konuşma programı arayan Android kullanıcıları için çok sayıda seçenek bulunuyor. Bu hizmetlerin bazıları zengin özellikler, arayüz ve kolay kullanım ile ön plana çıkıyor.

Android İçin En İyi Görüntülü Görüşme Uygulamaları Neler?

WhatsApp Messenger

Discord

Telegram

Signal

Facebook Messenger

Skype

Viber

LINE

KakaoTalk

WeChat

Meet

Zoom

Yukarıda mobil cihaz üzerinden diğer kişilerle görüntülü olarak iletişim kurmanızı sağlayan hizmetler bulunuyor. Bu hizmetlerin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1. WhatsApp Messenger

Anlık mesajlaşma uygulaması denildiğinde akla ilk gelen isimlerden bir tanesi olan WhatsApp Messenger, kullanıcıların görüntülü olarak iletişim kurabilmesine olanak tanır. Uçtan uca şifreleme desteğine sahip olan uygulamanın kullanımı çok basit.

Görüntülü sohbet etmek istediğiniz kişinin sohbet penceresini açıp kamera simgesine dokunarak kişiyi arayabilirsiniz. Karşı taraf aramanızı olumlu bir şekilde yanıtladığı takdirde görüşme başlar. Uygulamada ayrıca hareketli çıkartma, sesli mesaj ve karanlık mod dahil çok sayıda özellik yer alıyor.

2. Discord

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Discord, mesajlaşabilmenin yanı sıra görüntülü ve sesli görüşmenin de yapılabilmesini sağlıyor. Uygulamayı yükledikten sonra bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Daha sonra üyelik bilgileri ile giriş yaptıktan sonra uygulama üzerinden çok pratik bir şekilde görüntülü görüşme başlatabilirsiniz.

Zengin özellikleri ile dikkat çeken hizmette ekran paylaşım özelliği de mevcut. Bu özellik sayesinde görüntülü görüşme esnasında ekranınızı diğer kişiler ile paylaşabilirsiniz. Hizmette ücretsiz sürümün yanı sıra çeşitli avantajlar sağlayan ücretli abonelik sistemi de mevcut.

3. Telegram

500 milyondan fazla aktif kullanıcının yer aldığı Telegram, özellikle gizlilik ve güvenlik konularında ön plana çıkıyor. 2013 yılında kullanıma sunulan uygulamada çok güçlü bir şifreleme desteği mevcut. Bu, kullanıcıların güvenli bir şekilde iletişim kurabilmesine olanak tanıyor.

Uygulama üzerinden diğer kullanıcılarla ister mesajlaşarak ister görüntülü isterseniz sesli olarak çok pratik bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. Uygulamada tema, hareketli çıkartma, dosya gönderme ve 200 bin kişiye kadar grup desteği dahil olmak üzere çok sayıda kullanışlı özellik bulunuyor.

4. Signal

Signal, tıpkı Telegram gibi özellikle gizlilik ve güvenlik konusunda ön plana çıkan uygulamalardan bir tanesi. Kullanıcı dostu arayüze sahip olan açık kaynak kodlu anlık mesajlaşma uygulaması üzerinden görüntülü görüşmeleri çok hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Karanlık mod desteğinin yer aldığı uygulama üzerinden GIF, belge, çıkartma, emoji, fotoğraf, video ve sesli mesaj gönderebilirsiniz. Uygulamayı cihazınıza ücretsiz olarak indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

5. Facebook Messenger

Kullanıcı dostu arayüzü ile dikkat çeken Facebook Messenger, oldukça kolay bir kullanıma sahip. Karanlık mod desteğinin yer aldığı uygulamada yazarak sohbet etmenin yanı sıra görüntülü görüşmeler de gerçekleştirebilmeniz mümkün.

Facebook hesabınızda ekli olan kişiler ile iletişim kurabilmenizi sağlayan uygulamada mesajın otomatik olarak silinmesini sağlayan Kaybolan Mesaj isimli özellik dahil olmak üzere çeşitli özellikler yer alıyor.

6. Skype

Bir dönemin en popüler uygulamalarından bir tanesi olan Skype, günümüzde de çok sayıda kişi tarafından tercih ediliyor. Arayüzü ve kolay kullanımı ile dikkat çeken uygulama, kullanıcıların ister mesajlaşarak ister sesli isterse görüntülü olarak iletişim kurabilmesine olanak tanıyor.

Google Play Store’da 11 milyondan fazla kişi tarafından derecelendirilen Skype 4,1 puana sahip. Bu, uygulamanın ne kadar başarılı olduğunu gözler önüne seriyor. Uygulamayı Android işletim sistemine sahip olan cihazınıza ücretsiz olarak indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

7. Viber

Viber da tıpkı listedeki diğer uygulamalar gibi oldukça büyük bir popülerliğe sahip. Tüm dünyada çok fazla kişi tarafından kullanılan Viber, kullanıcıların çok pratik bir şekilde iletişim kurabilmesini mümkün hale getiriyor.

GIF, emoji ve çıkartmalar ile sohbeti eğlenceli hale getirebilmenizi sağlayan uygulama üzerinden sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirebilirsiniz. Modern arayüzü ile dikkatleri üzerinde toplayan yazılımı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

8. LINE

600 milyonu aşan aktif kullanıcı sayısıyla dünyanın en popüler iletişim uygulamalarından bir tanesi olan Line, sunduğu çapraz platform desteği sayesinde hem akıllı telefon hem tablet hem de bilgisayar üzerinden kullanılabilmesini sağlıyor. Ücretsiz olarak sunulan uygulama üzerinden sesli ve görüntülü aramalar yapabilirsiniz.

9. KakaoTalk

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan KakaoTalk üzerinden diğer kişilerle ister mesajlaşabilir ister sesli sohbet edebilir isterseniz görüntülü görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz. Mesajlaşma sürecini çıkartma desteği sayesinde daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Ücretsiz olarak sunulan uygulamayı cihazınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

10. WeChat

Android cihazınızda kullanabileceğiniz popüler mesajlaşma uygulamalarından bir tanesi olan WeChat’te sesli ve görüntülü görüşme desteği de bulunuyor. Bu sayede cihazda yer alan mikrofon ve kamera aracılığıyla diğer kullanıcılar ile iletişim kurabilirsiniz.

Gerçek zamanlı konum özelliği sayesinde yön tarifi yapmayı çok basit hale getiren WeChat, çıkartma desteği ile sohbeti daha keyifli hale getiriyor. Uygulamada ayrıca 500 kişiye kadar grup desteğine de sahip.

11. Meet

Google tarafından sunulan Meet, birden fazla kişinin aynı anda görüntülü ve sesli olarak iletişim kurabilmesine olanak tanıyor. Uygulama üzerinden çok kolay bir şekilde toplantı oluşturabilir ve oluşturduğunuz toplantının kodunu diğer kişilerle paylaşabilirsiniz. Katılımcılar kodu kullanarak toplantıya giriş yapabilir.

12. Zoom

Özellikle yeni tip koronavirüs salgını ile beraber çok büyük bir popülerliğe sahip olan Zoom üzerinden diğer kullanıcılarla görüntülü ve sesli iletişim kurabilirsiniz. Ücretsiz olarak sunulan uygulamada kullanım deneyimini üst seviyeye çıkaran çeşitli özellikler bulunuyor. Uygulamayı cihazınıza indirdikten sonra kullanmaya başlayabilirsiniz.