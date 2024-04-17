Telegram Çıkartma Düzenleme Nasıl Yapılır?

WhatsApp’in en dişli rakiplerinden biri olan Telegram yeni bir özellik daha duyurdu. Kısa bir süre önce kullanıma açılan bu özellik sayesinde kullanıcılar üçüncü parti bir yazılıma ihtiyaç duymadan saniyeler içinde kendi çıkartmalarını oluşturup düzenleyebilecek.

Telegram’da çıkartma düzenleme nedir? Nasıl kullanılır? Bu içerikte tüm detayları ile ele aldık.

Telegram Çıkartma Düzenleyici Nedir?

Telegram’da sadece fotoğraf eklemekle kalmadan özgün tasarımlar yapabileceğiniz yeni bir çıkartma düzenleyicisi kullanıma açıldı. Bu araç ile arka plan kaldırmadan tutun da oluşturduğunuz çıkartmaları kategorize etmeye birçok farklı işlem yapabileceksiniz.

Dilerseniz bu çıkartmaya çizim ve metin de ekleyebilirsiniz. Hareketli ifadeler ve GIF seçenekleri ile daha zengin görünüme kavuşturabilirsiniz. Hatta oluşturduğunuz çıkartmaları ve çıkartma paketlerini başkalarıyla paylaşma imkânınız da var.

Peki, Telegram çıkartma düzenleyici nasıl kullanılır? Çıkartmalar nasıl düzenlenir, silinir ve kaydedilir? Gelin, bu özelliğin kullanımına ilişkin detaylara birlikte bakalım.

Telegram Çıkartma Düzenleyici Nasıl Kullanılır?

Telegram uygulamasını açın.

İstediğiniz bir sohbete girin.

Mesaj yazma bölümünde bulunan ‘çıkartmalar’ sekmesine tıklayı ve + butonuna basın.

Buraya yükleyeceğiniz görseli seçin.

Alt kısımda yer alan araçlardan görsel üstüne çizim yapma, yazı ekleme ve yeni bir çıkartma ekleme seçeneklerinden dilediğinizi seçebilirsiniz.

Görselde silmek istediğiniz alanları silgi aracıyla silerek temizleyebilirsiniz.

Arka plan kaldırma, kontür ekleme gibi seçenekleri kullanabilirsiniz.

Ayrıca Telegram çıkartma düzenleyici yapay zekâ desteği sayesinde oluşturduğunuz çıkartmaları ilgili ifadelerle aynı kategoriye yerleştirerek saklayabilirsiniz.

Oluşturduğunuz çıkartmaları istediğiniz zaman sohbetlerde kullanabilirsiniz.

Sohbette gönderdiğiniz çıkartmaları karşı taraftaki kullanıcı üstüne tıklayıp ilgili seçimleri gerçekleştirerek kendi koleksiyonuna ekleyebilir. Bu sayede yaptığınız tasarımlar diğer kullanıcılar tarafından da sohbetlerde kullanılabilir.

Oluşturduğunuz çıkartmaları ilgili kategoride görüntülerken üstüne basılı tutup silme işlemini kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Telegram’da popüler sohbet uygulamaları arasındaki rekabeti kızıştıracak birçok yeni özelliğin çıkacağı konuşuluyor. Çıkartma düzenleyici ise bu özelliklerden sadece bir tanesiydi ve kullanıma sunuldu. Bakalım biz bekleyen sıradaki yenilikler neler?

Siz bu özelliği nasıl buldunuz? Telegram’da çıkartma paketleri oluşturma fikri sizi de heyecanlandırdı mı? Çıkartmaları sohbetlerinizde aktif bir biçimde kullanıyor musunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!