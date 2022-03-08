Telegram
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 25,513
- DOSYA BOYUTU 25.70 MB
- Üretici Telegram FZ-LLC
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Telegram, WhatsApp'a alternatif güvenli, ücretsiz anlık mesajlaşma programıdır. Telegram grupları ile tanışmak, mesajlaşmak için hemen yükleyin.
Telegram Nedir?
Telegram, güvenli/güvenilir olmasıyla öne çıkan ücretsiz mesajlaşma programı. WhatsApp'a alternatif programlar arasında en başta gelen Telegram, web, mobil (Android ve iOS) ve masaüstü (Windows ve Mac) platformda kullanılabiliyor.
Telegram, telefon rehberinizde kişilerle ücretsiz olarak mesajlaşmanıza izin veren süper hızlı ve basit bir uygulamadır. Grup sohbetleri gerçekleştirme, sınırsız dosya paylaşma, fotoğraf/resim gönderme gibi temel özelliklerin yanı sıra sohbetleri şifreleme, mesajları otomatik olarak silme (kaybolan mesajlar) gibi önemli işlevlere sahiptir. WhatsApp'ı sildiyseniz yerine Telegram'ı denemek istiyorsanız hemen yukarıdaki Telegram İndir butonuna tıklayarak Telegram masaüstü uygulamasını bilgisayarınıza indirip yükleyebilirsiniz.
Bilgisayar platformundan ziyade mobil platformda tercih edilen başarılı mesajlaşma programı, WhatsApp'ın gizilik politikasından sonra milyonlarca yeni kullanıcı edindi. WhatsApp'ın en büyük rakibi olarak görülen Telegram, hem mobil hem de bilgisayar platformunda ücretsiz olarak kullanıldığı için mesajlaşma uygulamaları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Pandemi sürecinde de yepyeni özellikler alan uygulama, milyonlarca kullanıcısının yüzünü güldürecek pek çok yeni içerik sundu. Düzenli olarak güncellemeler de alan başarılı uygulama, ülkemizde de popüler bir konumda yer alıyor.
Telegram İndir
Telegram Messenger, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a alternatif olarak kullanabileceğiniz bir uygulama. WhatsApp’taki telefon numaranız ile kayıt oluyor ve rehberinizde -Telegram kullanan- kişilerinizle ücretsiz olarak mesajlaşıyorsunuz. Hızlılık ve güvenlik odaklı olan bu sohbet uygulaması ile 200.000 kişiye kadar grup sohbeti gerçekleştirebiliyor, 2GB boyutundaki videoları rahatlıkla paylaşabiliyorsunuz. Kişilerinizle gerçekleştirdiğiniz tüm sohbetler otomatik olarak buluta kaydediliyor. Bu sayede hem sohbetlerinizi kaydetmekle uğraşmıyor, hem de geçmiş konuşmalarınıza dilediğiniz zaman dilediğiniz cihazdan ulaşabiliyorsunuz.
En iyi WhatsApp alternatiflerinden biri olan Telegram Messenger'ın öne çıkan özellikleri arasında;
- Güvenli: Telegram, mesajlarınızı hacker saldırılarına karşı korur.
- Gizli: Telegram mesajları şifrelenir ve kendini yok edebilir.
- Basit: Telegram, herkesin kullanabileceği basitliktedir.
- Hızlı: Telegram, mesajlarınızı diğer uygulamalardan daha hızlı iletir.
- Güçlü: Telegram'da medya ve sohbet boyutu konusunda sınır yoktur.
- Sosyal: Telegram gruplarındaki üye sayısı 200.000'e kadar çıkabilir.
- Senkronize: Telegram, sohbetlerinize birden fazla cihazdan erişmenizi sağlar.
Telegram WhatsApp Farkı
Telegram, WhatsApp'ın aksine bulut tabanlı bir mesajlaşma programı/uygulamasıdır. Mesajlarınıza tablet ve bilgisayar dahil aynı anda birkaç cihazdan erişebilirsiniz. Telegram'da 2GB'a kadar sınırsız sayıda fotoğraf, video ve dosya (belge, zip, mp3 vb) paylaşabilir ve tüm bu verileri cihaıznız yerine bulutta saklayarak depolama alanından kazanabilirsiniz. Telegram, çoklu veri merekzi altyapısı ve şifreleme sayesinde çok daha hızlı ve güvenlidir.
Telegram, hızlı ve güvenilir mesajlaşmak ve arama yapmak isteyen herkes içindir. Telegram gruplarının 200.000'e kadar üyesi olabilir. Telegram, hareketli GIF bulma, sanatsal fotoğraf düzenleyicisi ve açık bir çıkartma platformuna sahiptir. Dahası cihazınızdaki depolama alanı konusunda endişelenmenize gerek yoktur. Telegram'ın bulut desteği ve önbellek yönetimi seçenekleriyle telefonunuzda neredeyse hiç yer kaplamaz.
Telegram Kimin?
Telegram, Pavel Durov ve Nikolay tarafından destekleniyor. Pavel, Telegram'ı maddi ve ideolojik açıdan desteklerken, Nikolay teknolojik olarak destekliyor. Nikolay, Telegram'ın birden fazla veri merkeziyle çalışmak için açık, güvenli ve optimize edilmiş benzersiz bir özel veri protolü geliştirdiklerini söylüyor. Neticede Telegram herhangi bir ağda güvenliği, güvenilirliği ve hızı birleştiriyor. Telegram'ın geliştirici ekibi ise Dubai'de. Telegram'ın arkasındaki geliştiricilerin çoğu yetenekli mühendislerin çıktığı St. Petersburg'dan geliyor.
Telegram
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 45,828
- DOSYA BOYUTU 39.90 MB
- Üretici Telegram FZ-LLC
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Telegram, WhatsApp yerine kullanılabilecek en iyi mesajlaşma uygulamalarından biri. Telegram Messenger Android telefonlara ücretsiz yüklenebilir.
Telegram, WhatsApp'tan farkı olmayan, daha güvenilir olmasıyla öne çıkan ücretsiz mesajlaşma uygulaması. Grupları, sticker'ları ile dikkat çeken güvenli anlık mesajlaşma servisi, çoklu platform desteği sunmasıyla telefon, tablet, bilgisayar, her türlü cihazda kullanılabiliyor. Hem mobil hem de masaüstü kullanıcıların favori mesajlaşma uygulamalarından Telegram Messenger, 500 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip. Basit, hızlı, güvenli ve tüm cihazlarınızla eşitlenen mesajlaşma uygulaması Telegram Google Play'de! Yukarıdaki Telegram İndir butonuna dokunarak Android telefonunuza yükleyebilirsiniz.
Telegram İndir
Telegram Messenger, Android uygulama marketi üzerinde bulabileceğiniz en hızlı ve en güvenilir mesajlaşma uygulamalarından bir tanesidir. Kullanıcıların ücretsiz mesaj gönderme ve konuşma yapmalarını sağlayan binlerce uygulama olmasına rağmen, bu uygulamaların bir çoğu güvenilir olmamakla birlikte sahte uygulamalardır.
Telegram Messenger güvenebileceğiniz uygulamalardan biri olarak oldukça hızlı çalışan bir mesajlaşma uygulaması olarak bilinmektedir. Android ve iOS versiyonları bulunan uygulama tamamen ücretsiz olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca içerisinde sizi rahatsız edecek reklamlar bulunmamaktadır. 100 kişiye kadar grup konuşmalarını destekleyen Telegram Messenger, kullanıcıların kendi aralarında toplam 1GB'a kadar olan videoları da paylaşmasına olanak sağlamaktadır.
Uygulama üzerinden göndereceğiniz tüm mesajların bulutlar üzerinde depolanması sayesinde, istediğiniz zaman istediğiniz yerden mesajlarınıza ulaşabiliyorsunuz.
Telegram Yükle
- HIZLI: Telegram, insanları dünya üzerinde benzersiz, dağıtılmış veri merkezleri ağı üzerinden birbirine bağlayan piyasadaki en hızlı mesajlaşma uygulamasıdır.
- EŞİTLEME: Mesajlarınıza tüm cihazlarınızdan aynı anda erişebilirsiniz. Mesajı telefonunuzdan yazmaya başlayın ve tabletinizden veya dizüstü bilgisayarınızdan bitirin. Verilerinizi bir daha asla kaybetmeyin.
- SINIRSIZ: Medya ve dosyaları, tür ve boyutlarıyla ilgili herhangi bir sınırlama olmadan gönderebilirsiniz. Sohbet geçmişinizin tamamı cihazınızda depolanmaya ihtiyaç duymaz ve ihtiyacınız olduğu sürece Telegram bulutunda güvenli bir şekilde saklanır.
- GÜVENLİ: Kullanım kolaylığıyla birlikte en iyi güvenliği sağlamayı misyonumuz haline getirdik. Telegram’daki sohbetler, gruplar, medya vb. dahil olmak üzere her şey 256 bit simetrik AES şifrelemesi, 2048 bit RSA şifrelemesi ve Diffie – Hellman güvenli anahtar değişimi kombinasyonu kullanılarak şifrelenir.
- GÜÇLÜ: 200.000 üyeye kadar grup sohbetleri oluşturabilir; büyük videoları, her tür belgeyi (.DOC, .MP3, .ZIP vb.) paylaşabilir ve hatta belirli görevler için botlar ayarlayabilirsiniz. Çevrimiçi toplulukları barındırmak ve ekip çalışmasını koordine etmek için mükemmel bir araçtır.
- GÜVENİLİR: Mesajlarınızı mümkün olan en az veriyle iletmek için tasarlanan Telegram şimdiye kadar yapılmış en güvenilir mesajlaşma sistemidir. En zayıf mobil bağlantılarda bile çalışır.
- EĞLENCELİ: Telegram, güçlü fotoğraf ve video düzenleme araçlarına ve tüm ifade ihtiyaçlarınızı karşılamak için açık bir çıkartma/GIF platformuna sahiptir.
- BASİT: Eşi görülmemiş bir dizi özellik sunarken, arayüzü temiz tutmak için büyük özen gösteriyoruz. Minimalist tasarımı ile Telegram yalın ve kolay kullanıma sahiptir.
- GİZLİ: Gizliliğinizi ciddiye alıyoruz ve üçüncü tarafların verilerinize asla erişmesine izin vermiyoruz.
Telegram Son Sürüm ile Gelen Yenilikler
Telegram Android uygulaması son sürümü ile gelen yeilikler; Otomatik silme, Widget'lar, Süreli davet bağlantıları ve daha fazlası
- Mesajları gönderildikten 24 saat veya 7 gün sonra otomatik olarak silinecek şekilde ayarlayın.
- Sınırlı süreli veya kullanımlı davet bağlantıları oluşturun.
- Ana ekran widget'ları (araç takımları) ile sohbetlerinize hızlıca erişin.
- Grupları, sınırsız üyeli yayın gruplarına dönüştürün.
- Sohbet geçmişini diğer uygulamalardan taşırken orijinal tarihlerini saklayın.
Telegram Messenger
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,661
- DOSYA BOYUTU 9.30 MB
- Üretici Telegram FZ-LLC
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Telegram Messenger, hız ve güvenilirlik üzerine odaklanan ve kullanıcılarına kaliteli hizmet sunan ücretsiz bir iOS mesajlaşma uygulamasıdır.
Bir mesajlaşma uygulamasında aradığınız ilk özellikler hız ve güvenilirlik ise, Telegram Messenger ihtiyacınız olan uygulama olabilir. Mobil cihazlar için özel olarak geliştirilen Telegram Messenger içerisinde bir çok güvenlik özelliği bulundurmaktadır. Bunun dışında oldukça hızlı çalışan uygulama ile gönderdiğiniz mesajlar anında ulaşır. Popüler mesajlaşma uygulamalarının sahip olduğu tüm özellikleri bulunduran Telegram Messenger uygulamasını ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.
100 kişiye kadar yapılacak olan grup mesajlaşmalarını destekleyen uygulama aynı zamanda boyutu 1 GB'a kadar olan videoları da paylaşabilmenizi sağlamaktadır. Eğer isterseniz aynı anda birden çok fotoğrafı da arkadaşlarınız ile paylaşabilirsiniz.
Göndereceğiniz tüm mesajlar bulutlar üzerinde tutulduğundan dolayı, istediğiniz zaman istediğiniz yerde daha önce göndermiş olduğunuz mesajlara ulaşarak ne yazdığınızı kontrol edebilirsiniz.
Özellikler:
- Dikkatinizi çekecek kadar hızlı
- Güvenli
- Bulut depolama alanı
- Grup mesajlaşmaları ve dosya paylaşımları
- Güvenilir
- Reklamsız
- Gizliliğe önem verir
Gördüğünüz üzere pek çok kullanışlı ve güzel özellik ile donatılan uygulama, yüksek seviyede güvenlik seçeneği sunmaktadır. Hızlı ve güvenilir bir mesajlaşma uygulaması arıyorsanız Telegram Messenger'ı iPhone ve iPad'lerinize ücretsiz olarak indirerek denemenizi tavsiye ederim.
Telegram Messenger
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 100
- DOSYA BOYUTU 37.50 MB
- Üretici Telegram FZ-LLC
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Hızlı ve güvenilir bir mesajlaşma uygulamasına sahip olmak istiyorsanız, Telegram Messenger uygulamasını kullanabilirsiniz.
Telegram Messenger uygulamasını hızlı, basit ve güvenilir bir mesajlaşma uygulaması olarak Mac cihazlarınızda kullanabilirsiniz.
Oldukça kolay kullanıma sahip ve güvenli bir anlık mesajlaşma uygulaması olarak karşımıza çıkan Telegram Messenger, WhatsApp’a alternatif olma niteliği taşıyacak kadar başarılı bir uygulama diyebilirim. Pek çok gelişmiş özellik sunan Telegram Messenger uygulamasını, akıllı telefonlarınızdaki QR kodu taratarak Mac cihazlarınızdan da kullanabilmeniz mümkün hale geliyor.
Medya dosyalarınızı herhangi bir sınırlama olmadan gönderebileceğiniz Telegram Messenger uygulamasında, tüm sohbetleriniz güçlü şifreleme algoritmasıyla saklanıyor. 200.000 üyeye kadar grup sohbetleri oluşturabileceğiniz ve kalabalık ekipleri bir araya getirebileceğiniz uygulamanın tamamen ücretsiz ve reklamsız olması da en büyük avantajlardan biri diyebilirim.
Uygulama özellikleri
- Hızlı ve güvenilir sohbet
- 200000 üyeye kadar grup sohbeti oluşturma
- Sınırlama olmadan dosya gönderme
- Sesli aramalar
Telegram Messenger
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 350
- Üretici Telegram FZ-LLC
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Telegram Messenger'ın web sürümüyle bilgisayarınız üzerinden sohbetlerinize devam edebilirsiniz.
Telegram Messenger uygulamasının web sürümü ile sohbetlerinize kaldığı yerden devam edebilmeniz mümkün hale geliyor.
Oldukça kullanışlı bir mesajlaşma uygulaması olan Telegram Messenger, sunduğu özellikler ile birlikte WhatsApp uygulamasını aratmıyor. Mesajlaşmanın yanında arama seçeneği de sunan Telegram Messenger, WhatsApp uygulaması kadar popüler olmasa da hatırı sayılır miktarda kullanıcı tarafından devamlı olarak kullanılmaya devam ediyor.
Tüm mobil platformlarda kullanılabilen Telegram Messenger uygulaması, bilgisayarda da sohbetlerinize devam edebilmeniz için web sürümünü sizlere sunuyor. Giriş ekranında uygulamaya kaydolduğunuz telefon numaranız ile giriş yaptıktan sonra, uygulama üzerinden gelen kodu girdiğinizde eşleştirme işlemini tamamlayabiliyorsunuz. Bunun ardından, sohbetlerinize daha kolay bir şekilde devam edebiliyorsunuz. Telegram Messenger uygulamasının web sürümünde mesajlaşma seçeneğinin yanında fotoğraf, video, ses ve dosyalarınızı da gönderebileceğiniz gibi sesli mesajlar da gönderebiliyorsunuz.
Telegram Messenger
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 202
- DOSYA BOYUTU 36.20 MB
- Üretici Telegram FZ-LLC
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Telegram Messenger uygulamasının güçlü özellikleri ile cihazlarınız arasında senkronize bir şekilde sohbetlerinize devam edebilirsiniz.
Linux işletim sistemli cihazlarınızda hızlı ve güvenli bir mesajlaşma uygulaması kullanmak istiyorsanız, Telegram Messenger uygulamasını deneyebilirsiniz.
Güçlü özellikleriyle öne çıkan Telegram Messenger uygulaması, piyasadaki anlık mesajlaşma uygulamalarına kafa tutacak özellikleri sizlere sunuyor. 200.000 kişiye kadar grup sohbeti oluşturma, sınırlama olmadan dosya gönderebilme, güçlü şifreleme algoritması ile güvenli mesajlaşma gibi özelliklerinin yanında tamamen ücretsiz ve reklamsız olması da en büyük avantajlar arasında yer alıyor.
Akıllı telefonlarınızda başladığınız sohbetlere Linux cihazlarınızda devam edebileceğiniz uygulamada, tek yapmanız gereken QR kodu okutmak oluyor. Sonrasında ise otomatik eşleştirme yapılarak cihazlarınız arasında senkronize bir şekilde sohbetlerinize devam edebiliyorsunuz. Sesli aramalar da yapabileceğiniz Telegram Messenger uygulamasını ücretsiz olarak indirerek siz de hızlı, kolay ve güvenli bir mesajlaşma uygulamasına sahip olabilirsiniz.