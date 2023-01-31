Telegram Gizli Sohbet Nedir? Ne İşer Yarar?

WhatsApp'ın en büyük rakiplerinden olan ve son dönemlerde sıklıkla popüler olan Telegram, uzun yıllardır hizmet vermektedir. Birçok farklı özelliği bulunan Telegram özellikle WhatsApp'tan farklı özellikler sunması ile önüne geçebilmektedir. Peki Telegram gizli sohbet nedir, ne işe yarar? Gelin birlikte bakalım.



Telegram Gizli Sohbet Nedir?

Telegram gizli sohbet kısaca sizin ve karşı taraftaki kişinin mesajları okuyabileceği ancak 3. bir kişinin dahil olamayacağı uçtan uca şifrelemenin bulunduğu bir yapıyla gelmektedir.

Bu sayede siz ve arkadaşınız dışında herhangi bir üçüncü kişi sohbete dahil olamaz. Elbette normal sohbet özelliğinde de bu geçerlidir Ancak şunu belirtmek isteriz ki internette verilerin gizliliği çok önemli olduğundan dolayı birçok kişi bu tür yöntemleri seçmektedir.

Özellikle Telegram gizli sohbet normal sohbetten daha farklı olarak süreli mesajlar gönderebilmenize ve mesajları geri alabilmenize olanak tanıyabilmektedir.

Telegram Gizli Sohbet Ne İşe Yarar?

Telegram gizli sohbet internette gizliliğinizi üst safhalara çıkarmanıza yaramaktadır. Gönderdiğiniz mesajların bir süre sonra yok olmasını istiyorsanız süreli mesajlar olarak gönderebilir veya kendi isteğinizle geri çekebilirsiniz. Bu sayede Telegram gizli sohbet özelliğinin faydalarından yararlanabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Telegram Gizli Sohbet Nasıl Açılır?

Telegram Gizli Sohbet Güvenli mi?

Telegram Gizli Sohbet Nasıl Kapatılır?

Telegram Gizli Sohbet Nasıl Açılır?

Telegram'ı açın

Mesaj atmak istediğiniz kişiye gelin.

Kişinin profiline basın.

3 nokta seçeneğine dokunun.

Gizli sohbeti başlat seçeneğine tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Telegram Gizli Sohbet Güvenli mi?

İnternetde hiçbir şey %100 güvenli olmadığından dolayı Telegram gizli sohbette güvenli olmayabilir. Ancak şunu belirtmek isteriz ki Telegram gizli sohbet ne kadar güvenli olsa da cihazınızda bulunan kötü amaçlı yazılımlar bu sohbetin önüne geçebilir ve güvenlik kilidini açabilir. Bu nedenle %100 güvenli olmasa da Telegram gizli sohbet oldukça güvenli bir iletişim aracıdır.

Telegram Gizli Sohbet Nasıl Kapatılır?

Telegramı açın.

Silmek istediğiniz mesaja gelin.

Basılı tutun.

Yukarıda çıkan çöp kutusu işareti simgesine basın.

Sohbeti sil seçeneğini seçin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Bu içeriğimizde Telegram gizli sohbet hakkında birçok mevzuya değinmiş olduk. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Telegram gizli sohbet güvenilir mi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Telegram nedir ne işe yarar? Meraklıları yazımıza göz atabilir.