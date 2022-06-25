Telegram Nedir, Nasıl Kullanılır?

Son zamanlarda adından sıkça bahsettiren Telegram, WhatsApp'ın rakibi olmaya devam ediyor. 2013 Yılında hayatımıza giren uygulama; mesajlaşma, arama yapma, dosya gönderme gibi özellikler sunuyor. Pandemi ile birlikte daha da popülerleşen uygulama, 2021 yılında dünya üzerinde 700 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaştı.

Android, iOS, Windows ve Linux işletim sistemleri gibi birçok işletim sisteminde kullanabileceğiniz uygulama her geçen gün büyümeye devam ediyor. Peki bu mesajlaşma uygulaması olan Telegram nedir? Gelin birlikte bakalım.

Telegram Nedir?

Birçok kullanıcının daha önce denediği mesajlaşma uygulamalarından biri olan Telegram, güvenlik ve hız odaklı bir mesajlaşma uygulamasıdır. Telegram uygulaması ücretsiz olmakla birlikte Telegram Premium sürümüde çıkmak üzeredir. Uygulama üzerinden: mesaj, fotoğraf, video, müzik, PDF gibi dosya paylaşabileceğiniz uygulama geniş gruplarıyla da ünlüdür, öyle ki Telegram uygulaması üzerinden 200 bin kişiye kadar ulaşabilen gruplar kurabilir bu sayede birçok insana ulaşabilirsiniz.

Ayrıca buradan WhatsApp'ın aksine gruplarınızdaki kişilerin telefon numaralarını gizli bir şekilde ayarlayıp, güvenliği üst safalara çıkarabilirsiniz. Gruplarda sesli sohbetlerin gerçekleştirilebildiği Telegram uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirip telefonunuza ya da bilgisayarınıza kurabilirsiniz.

Telegram Nasıl Kullanılır?

Telegram uygulamasını kullanmak için kayıt oluşturmanız gerekir, telefon numaranız üzerinden uygulamaya ücretsiz bir şekilde kayıt olduktan sonra uygulamayı rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Uygulama üzerinden telefon numaranızı gizleyebilir, Telegram botları oluşturabilir, gruplara katılabilir, özel sohbetler oluşturarak mesajlarınızı şifreleyebilir, sesli sohbetler gerçekleştirebilir veya takip ettiğiniz yayıncıların bildirimlerini almak için kullanabilirsiniz.

Telegram Bot Nedir?

Telegram uygulamasının en çok öne çıkan özellikleri arasında bulunan Telegram botları yer almaktadır. Peki bu Telegram botları nedir? Telegram botları: Diğer uygulamalara ve araçlara gerek duymadan Telegram uygulaması üzerinden yapabileceğiniz birçok işleve sahiptir.

Bu botlar üzerinden; ingilizce konuşabilir, dosya formatı değiştirebilir, Youtube videolarını ses olarak indirebilir yaşadığınız bölgedeki depremleri öğrenebilirsiniz. Birçok bot özelliği bulunan uygulamaya sizlerde bot yazabilirsiniz.

Bazı İşe Yarar Telegram Botları

Aşağıda sizler için işinize yarabilecek bazı Telegram botlarını listeledik.

Andy English Bot

Kandilli

Text Magic Bot

YTAudio Bot

LyBot

Andy English Bot

İngilizce pratik yapmak için bir arkadaş bulamıyorsanız bu bot tam size göre. Andy English Bot'u sayesinde ingilizce pratikleri yapabileceksiniz. Bir botla dahi olsa pratik yapmak için güzel fırsat.

Kandilli

Ülkemizde sıkça meydana gelen depremlerden haberdar olmak istiyorsanız Kandilli botunu kullanabilirsiniz. Bu bot sayesinde Telegram üzerinde çevrenizde olan depremlerden haberdar olabileceksiniz.

Text Magic Bot

Eğer mesajlaşırken klasik yazı tipinden sıkıldıysanız bu bot tam size göre, bu Telegram botu sayesinde gönderdiğiniz metin içeriğini farklı yazı tipleriyle size tekrar gönderecektir.

YTAudio Bot

Youtube üzerinden ses dosyası indirmek istiyorsanız YTAudio botu sayesinde istediğiniz müziği ses dosyası olarak indirebilirsiniz.

LyBot

Sevdiğiniz bir sanatçının ismini yazdığınız zaman, o sanatçının şarkılarını sizlere önerebiliyor ve uygulama üzerinden şarkılarını dinleyebiliyorsunuz.

Telegram Son Görülme Yakınlarda Ne Demek?

Telegram kullanıcıların sıklıkla merak ettiği bir soruda son görülme yakınlarda ne anlama geliyor? Eğer Telegram uygulaması içinde dolaşırken bir kişinin son görülmesinin yakınlarda olduğu yazıyorsa bu o kişinin 1 saniyeden 3 günü kapsayan bir zaman diliminde aktif olduğunu gösterir. Bu zaman aralığı size fazla gelsede Telegram bu şekilde bir uygulama izliyor.

Telegram'ın WhatsApp'tan Farkı Nedir?

En çok merak edilen sorular arasında neden WhatsApp değil de Telegram kullanalım? Aslında her iki uygulamada aynı işlevleri görmekte. Ancak Telegram üzerinden 2 GB'a kadar olan dosyaları rahatlıkla gönderebilirken, WhatsApp üzerinden bu işlem gerçekleşememektedir. Ayrıca Telegram uygulaması: kendilerini çoklu veri merkezi altyapısı ve şifrelemesi sayesinden WhatsApp'tan çok daha güvenli olduğunu iddia etmektedir.

Bu içeriğimizde sizlere Telegram nedir, nasıl kullanılır WhatsApp'tan farkı nedir? Gibi soruları yanıtladık. Sizlerin en sevdiği mesajlaşma uygulaması nedir, hangi telegram botlarını kullanıyorsunuz, bu listede hangi Telegram botları yer almalıydı? Bizler ile görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayınız.