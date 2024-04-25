Telegram’ı Güvenli Kullanma İpuçları

Birçok kişi tarafından mesajlaşma uygulamalarının güvenliği ve gizliliği çok tartışılıyor. Telegram’da o tartışılan uygulamalar arasında yer almaya başladı. Özellikleriyle dikkat çeken anlık mesajlaşma uygulaması olan Telegram, çok işlevseldir. Uygulamanın kullanımı arttıkça birçok şaşırtıcı işleve sahip olduğu net şekilde ortaya çıkıyor.

Kullanıcı sayısını her geçen gün daha da artıran Telegram’ın güvenli olup olmadığı ve nasıl güvenli şekilde kullanılacağı çok merak ediliyor. Biz de bu yazımızda Telegram’ı güvenli kullanma ipuçları hakkında bilgi vereceğiz.

Telegram’ı Güvenli Kullanmanın 7 İpucu

Bilgisayar ve internet güvenliğine yönelik güvenli çözümler sunan Kaspersky şirketi uzmanları tarafından belirtilen Telegram’ı güvenli kullanma yolları şöyle sıralanabilir;

Başkalarıyla sohbet ederken gerçek ad ya da telefon numarasının görünmemesi için kullanıcı adı seçilmeli.

Hesapta iki faktörlü doğrulama (2FA) etkinleştirilmeli. Bu sayede başkası tarafından hesabın ele geçirilmesi mümkün olmaz. Çünkü geçici doğrulama kodunun olduğu sesli arama ya da kısa mesaja ulaşmak yeterli olmaz. 2FA özelliği, “Ayarlar-Gizlilik” ile “Güvenlik-İki Adımlı Doğrulama” kısmında yer alıyor. Aynı zamanda hesap güvenliği için güçlü şifre belirlemek gerekiyor.

Başka kişileri ararken ya da sohbet ederken mutlaka VPN bağlantısından yararlanılmalı. Güvenlik katmanının çok olması iletişimi korunaklı hale getirir.

Sohbet esnasında “Gizli Sohbetler” özelliğinden yararlanabilirsiniz. Böylelikle sohbetler, daha iyi şifrelenir. Her bir mesaj, sadece kullanıcı ve alıcısının yararlanabileceği anahtarlarla şifreleniyor.

Şüpheli, bilinmeyen bir oturumla karşılaşıldığında bu oturumlar sonlandırılmalı. Hemen akabinde de iki adımlı doğrulama şifresi girilmelidir.

“Ayarlar-Gizlilik ve Güvenlik” içerisinde yer alan “Etkin Oturumlar” düzenli şekilde gözden geçirilmelidir. Böylelikle Telegram hesabınızın başka cihazlarda aktif olup olmadığını kolayca öğrenebilirsiniz.

Gizliliği üst seviyede tutmak için platforma kaydolurken sanal bir numara kullanılmalıdır. Bilgilerinizin güvenli ve özel olması açısından kayıt için gerçek numaranın kullanılmaması en doğrusudur.

Telegram Gizlilik ve Güvenlik Ayarları

“Telegram güvenli mi” noktasında “Gizlilik ve Güvenlik” ayarlarının çok iyi yapılması gerekiyor. “Ayarlar” alanının altında konumlanan “Gizlilik ve Güvenlik” seçeneklerinin altındaki ayarlar şu şekildedir:

1. Telefon Numaranız Alanı

Bu adımda telefon numarası seçilir. “Telefon numaramı Kim Görebilir” alanı “Hiç Kimse” olarak değiştirilmelidir. “Beni Numaramla Kim Bulabilir” alanıysa “Kişilerim” şeklinde değiştirilmeli.

2. Profili Görüntüleme

Profilin kimler tarafından görüntüleneceği ve görüntülenemeyeceği de ayarlanabilir. Bunun içinde Profil fotoğraflarına gidilerek “Kişilerim” seçeneği seçilmelidir.

3. Aktifliği Görüntüleme

Aktifliğin görünüp görünmemesinin ayarlanması için “Son Görülme ve Çevrimiçi” seçeneğe tıklanarak, “Kimse” şeklinde değiştirilmelidir.

4. Kimin Arayacağını Belirleme

“Aramalar” alanına tıklanarak herhangi bir Telegram kullanıcısının size ait kullanıcı adını bildiğinden dolayı arama almak istediğinizde “Herkes” seçeneğini seçiniz. Ancak güvenli bir Telegram kullanımı için “Eşler Arası” ayarı, “Kişilerim” olarak değiştirilmelidir.

5. İletilen Mesajdaki İsme Tıklayarak Hesabın Kimler Tarafından Görüntüleneceğinin Belirlenmesi

İlettiğiniz mesajdaki isme tıklayarak hesabın kimler tarafından görüntüleneceği de belirlenebilir. Bunun için “İletilerimi iletirken hesabıma kimler bağlantı ekleyebilir” kısmında “Yönlendirilen Mesajlar” ve “Kişilerim” seçilir.

6. Akıllı Telefona Bakarken Mesajların Kimler Tarafından Görüntüleneceğini Belirleme

Telegram’ı güvenli kullanma ipuçları arasında telefona bakarken mesajların kimler tarafından görülebileceği de yer alıyor. Bu ayar için “Şifre Kilidi” seçilmelidir. Telefon başkasının eline geçtiğinde mesajlara ulaşma riskini bertaraf etmek için “Şifre Kilidi” mutlaka aktifleştirilmelidir. Şifre Kilidi, aktifleştirildiğinde Telegram, kullanıcıdan her açılışta parmak izi ya da şifre ister.

7. Mesaj Panolarına Kimlerin Davet Edeceğini Belirleme

Sizi farklı içerik mesaj panolarına kimlerin davet edebileceğini de belirleyebilirsiniz. Bunun için ilk olarak “Gruplar” alanına giriş yapılır. Birinin izinsiz gruplara eklemesini engellemek için “Kişilerim” seçeneği seçilmelidir.