Telif Hakkı Olmadan Kaliteli Fotoğraflar İndirebileceğiniz En İyi 10 Web Sitesi

İnternet sitenizde ya da çeşitli işlerinizde yüksek kaliteli ve telif hakkı problemi olmadan kullanabileceğiniz fotoğraflar arıyorsanız, bu listemizde yer alan platformları kullanarak harika fotoğraflar bulabilirsiniz. İşte sizler için hazırladığımız, telif hakkı olmadan kaliteli fotoğraflar indirebileceğiniz en iyi 10 web sitesi.

Freerange’e ücretsiz olarak kayıt olduktan sonra binlerce yüksek çözünürlüklü fotoğrafa erişim hakkı elde edebiliyorsunuz. Platformda yer alan tüm fotoğrafları kişisel veya ticari projelerinizde kullanabilirsiniz. Ayrıca, Freerange platformu fotoğrafçılar için de gelir paylaşımı imkanı da sunuyor.

Binlerce harika fotoğrafın yanında, doğru anahtar kelimeleri ve açıklamaları olan 20 bin CCO fotoğraf da Freerange’de yer alıyor.

Ücretsiz stok fotoğrafların yanında, kullanıcılar tarafından tasarlanan grafik tasarım çalışmalarını da sizlere sunan Unsplash platformunda 200 bini aşkın fotoğraf a ulaşabilirsiniz. Fotoğrafları dilediğiniz gibi kullanabileceğiniz platformda beğendiğiniz fotoğrafçıları da takip listenize ekleyebilirsiniz.

2015 yılından bu yana hizmet veren Pexels platformu milyonlarca tasarımcı, yazar, sanatçı, programcı ve diğer içerik oluşturucularına projelerinde kullanmak üzere yaratıcı stok fotoğraflar sunuyor. Bunun yanında yüksek kaliteli stok videolar da bulabileceğiniz Pexels, kullanmaya değer görünüyor.

İnternet üzerindeki en büyük görsel kütüphanelerinden biri olarak yayın hayatını sürdüren Flickr, 3 milyondan fazla yüksek kaliteli fotoğraf ve videolar ı sizlere sunuyor.

Sadece vakit geçirmek için bile ziyaret edebileceğiniz Life of Pix platformu, birbirinden harika fotoğraf arşiviyle kullanıcılarına hizmet veriyor. Tamamen ücretsiz olarak kullanabileceğiniz stok fotoğrafların yanında, etkileyici stok videoları da Life of Pix platformunda bulabilirsiniz.

Ücretsiz stok fotoğrafları için oldukça kapsamlı bir kütüphane sunan StockSnap platformunda, her hafta yüzlerce fotoğraf ekleniyor. Günlük fotoğraf çekimlerinin dışında, kaliteli fotoğrafların yüklenmesini ve yayınlanmasını sağlayan platformda gerçekten kaliteli içerikler bulacağınızı düşünüyorum.

1 milyonu aşkın stok fotoğrafı sizlere sunan Pixabay platformunda, ücretsiz olarak kullanabileceğiniz videolar da bulunuyor. Dilediğiniz gibi indirme, düzenleme ve yayınlama hakkına sahip olacağınız platformun Android ve iOS uygulamalarını da kullanabilirsiniz.

Aklınıza gelebilecek her türlü kategoride fotoğraflar bulabileceğiniz Wikimedia platformunda, videolar ve sesler de dahil olmak üzere 34 milyonu aşkın ücretsiz içerik sunuluyor. Manzara fotoğraflarından tarihsel olaylara kadar birçok konuda içerik bulunan Wikimedia’yı mutlaka denemelisiniz.

Çok geniş kapsamlı bir resim kütüphanesi sunan Burst platformunda, düşük ve yüksek kaliteli binlerce fotoğrafa erişebilirsiniz. İşleriniz ve projeleriniz için ihtiyaç duyduğunuz görsellere anında ulaşmak istiyorsanız, Burst platformunu yer imlerinize eklemenizde fayda var.

Diğerleri gibi stok fotoğraflar bulabileceğiniz KaboomPics platformunun ilgi çekici bir özelliği bulunuyor. Fotoğraf arama bölümünde projeleriniz için ihtiyaç duyduğunuz fotoğrafların hangi renkte olmasını istiyorsanız, buna uygun bir şekilde arama yaparak hedefinize ulaşabilirsiniz. İndirdiğiniz fotoğrafları ticari ve bireysel işleriniz için özgürce kullanabiliyorsunuz.

Birçok alanda çalışan kullanıcıların projelerini şekillendirmelerinde yardımcı olacak stok fotoğraf sitelerindeki içerikleri dilediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Ancak, kullandığınız platformdaki kurallara uygun hareket etmenizi tavsiye ediyoruz. Neticede, filigranlar ve telif hakkı sorunu olmadan ücretsiz bir kaynağı kullandığınızdan, buna saygılı göstermekte fayda var.