Temu Güvenilir mi? Sipariş Vermeden Önce Bilmeniz Gerekenler

Tıpkı Amazon, Hepsiburada ve Trendyol gibi bir çevrim içi alışveriş platformu olan Temu (tee-moo) her geçen gün popülaritesini biraz daha artırıyor. Sosyal medya platformlarında insanlar sık sık "Temu neden bu kadar ucuz?" ve "Temu'dan nasıl alışveriş yapılır?" gibi sorular soruyor. Peki bu fiyatlara rağmen Temu güvenilir mi?

"Temu güvenilir mi?" kuşkusuz son zamanların en popüler gündem maddelerinden biri. İnsanların bu soruyu sormasının temel nedeni ise platformun ülkemizdeki rakiplerine kıyasla "inanılmayacak kadar" ucuz olması. Biz de bu rehberde "Temu güvenilir mi?" sorusuna cevap vermeye çalışacağız.

Temu Güvenilir mi?

Öncelikle belirtmekte yarar var ki "Temu güvenilir mi?" sorusunun aslında yüzde 100 bir cevabı yok. Ancak işin yasal boyutundan bahsedecek olursak, Temu'nun hukuki olarak sorunsuz bir alışveriş platformu olduğunu söyleyebiliriz.

ABD merkezli e-ticaret platformu Temu, gerçekten de müşterilerine uygun fiyatlı ürünler sunan gerçek bir şirket. Geniş tedarikçi ağına sahip olan bu platform, ürünlerini ise direkt üreticilerden temin ediyor. Bu da uygun fiyatlın olmasını sağlıyor. Yani Hepsiburada gibi rakiplerin aksine aracılarla uğraşmıyorsunuz.

Yine de belirtmekte yarar var ki alışveriş kişisel bir deneyimdir. Türkiye'de bile aynı platform üzerinden aynı ürünü satın alan insanların birbirine zıt yorumlar yaptığını görmüşsünüzdür. Yurt dışından ürün almak da oldukça benzer.

Örneğin Temu'dan alışveriş yapan bazı insanlar çok memnunken, bazılar ürünlerin eksik geldiği veya hiç gelmediğiyle alakalı şikayetlere sahip. Bu da "Temu güvenilir mi?" sorusuna cevap vermeyi zorlaştırıyor. Bu nedenle sizin alacağınız ürünün yorumları kontrol etmeniz ve yurt dışından alışveriş yapmanın kurallarına uymanız gerekiyor.

Ayrıca Temu güvenli alışveriş için 3D Secure ve SSL sertifikalarını kullanıyor. Bu da siber güvenlik risklerini ortadan kaldırıyor. Ayrıca alıcı koruma programı üzerinden de hem dolandırıcılık hem de sahte ürünlere yönelik koruma sağladığı belirtiliyor. Yine de Temu’dan sipariş vermeden önce bilinmesi gerekenler var.

Temu’da Sipariş Vermeden Önce Bilinmesi Gerekenler

Temu’da sipariş vermeden önce mutlaka şu noktaların çok iyi bilinmesi gerekiyor;

Platforma ait uygulama yerine web sitesinden alışveriş yapılmalı.

Siparişler ev adresine değil de bir posta kutusuna gönderilecek şekilde ayarlanmalı.

Sosyal medya hesapları üzerinden Temu’ya giriş yapılmamalı. Ayrıca başka çevrimiçi hesaplarla da kesinlikle giriş sağlanmamalı.

Kredi kartı bilgilerine ulaşma tehlikesine karşı ortaya çıkabilecek zararın önlenmesi için PayPal vb. ödeme hizmetleri ya da tek kullanımlık kredi kartları kullanılmalı.

Platformda bir yönlendirme kodunun girilmesi istenebilir. Asla bu kod girilmemeli. Özellikle kodu girmeniz için gönderilen tekliflere kanmayınız. Popüler isimlerinde yer aldığı teklifler dikkate alınmamalı.

İstenmeyen reklam ve e-postalardaki bağlantılara tıklamakta çok sakıncalı.

Platform düşük fiyatlı ve özel fırsatlardan oluşan indirimler sunuyor. Yalnız büyük indirimlerden oluşan bağlantılara kesinlikle itibar edilmemeli.

Ödeme bilgileri kesinlikle hesaba kaydedilmemeli. Hesabın korunması için iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) yönteminin kullanılması daha doğru.

Temu’da En Çok Karşılaşılan Dolandırıcılık Yöntemleri

En çok rastlanılan Temu dolandırıcılığı yöntemleri şunlardır:

1. Ünlülerin Fotoğrafları

Dolandırıcılar ünlülerin hayranlarının siteyi ziyaret etmesini sağlayarak yönlendirme kodu girmelerini sağlıyor. Bu kod, ünlüler tarafından onaylı indirimli ürünlerin satın alınması yönünde oluşturulmuştur. Bunun için ünlülerin fotoğrafları kullanılarak ortaklık var izlenimi bırakılıyor.

2. %90 İndirim Dolandırıcılığı

Temu’nun sattığı farklı ürünlerde büyük indirimler sunan hem web sitesi reklamları hem de e-postalar karşı çok dikkatli olunması gerekiyor. Şaşırtıcı fırsatlar ve zaman sınırı olan teklifler şeklinde reklamlar oluşturuluyor. Tüketiciler, bu tekliflere inanıp dolandırıcıların kart bilgilerine ulaşacağı Temu’ya çok benzeyen kimlik avı sitesine direkt yönlendirilecek. Yönlendirilen kimlik avı sitesinde kullanıcılara ait finansal ve kişisel bilgilere dolandırıcılar kolayca ulaşabiliyor.

3. Fortnite- Roblox Fırsatlar

Tüketicilerin dikkatini sosyal medya paylaşımlarıyla çekerek onların Roblox Robux hediye kartları kazanabileceğini belirten dolandırıcılık yöntemidir. Bu yöntemde de yukarıda belirtilen yönlendirme kodunun girilmesi isteniyor.

4. Taklit Ürünler

Temu tarafından sahte ürünler satıldığına dair kesin bir bilgi yok. Ancak taklit ürünlerin satışına yönelik bazı raporlar hazırlanmış. Örneğin, Apple ürünleriyle ilgili arama yapan tüketicilere benzer ürünler çok uygun fiyata önerilebilir.