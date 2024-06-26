Akıllara gelebilecek herhangi bir kategoride oldukça ucuz ürünler satın alınabilen Temu, her geçen gün daha popüler hâle geliyor. Bu alışveriş sitesini yeni keşfedenler ise fiyatların uygunluğu karşısında şaşırıp Temu neden bu kadar ucuz sorusuna yanıt aramaya başlıyor.

Ürünlerin gerçek olamayacak kadar ucuz olması elbette bu web sitesine tereddütlü yaklaşmanıza neden olabilir. Ürünlerin kaliteli olup olmadığını, size sorunsuz bir şekilde ulaştırılıp ulaştırılmayacağını ister istemez sorgulayabilirsiniz.

Bunları artık düşünmenize gerek yok çünkü Temu'nun ucuz ürün sunmasının nedenlerini öğrenmek üzeresiniz.

Temu Nedir?

Temu, çok çeşitli kategorilerde çevrim içi olarak ürün satın alabileceğiniz bir alışveriş sitesidir. Giyimden mutfak aletlerine, güzellik ve bakım ürünlerinden elektronik ürünlere kadar neredeyse aradığınız tüm ürünleri uygun fiyata almanıza olanak tanır.

Bu alışveriş sitesinin son zamanlarda çok popüler hâle gelmesinin ana nedeni, sitedeki birçok ürünün inanılmaz derecede ucuz olmasıdır. Rahat, modaya uygun ve dikkat çekici ayakkabıları mevcut pazara göre çok daha ucuza alabilirsiniz.

Temu, 2022 yılının sonuna doğru faaliyete geçtiğinden dolayı rakipleri arasında yeni sayılır. Buna rağmen kısa süre içinde uygulama mağazalarında alışveriş kategorisinde hızla üst sıralara gelmeyi başardı.

Reklamlar aracılığı ile keşfedilen bu alışveriş sitesi özellikle ucuz ürünler sağlaması nedeniyle internetten alışveriş yapanların ilgisini üzerinde topladı.

Temu Neden Bu Kadar Ucuz?

Aracıyı ortadan kaldırıyor.

Satıcılar arasında büyük rekabet olduğu için ürünleri bazen en düşük fiyata satmak gerekebiliyor.

Üretim maliyeti oldukça düşüktür.

Temu'nun uygun fiyatlı ürünler içermesi tek bir nedene bağlanamaz. Satıcılar arasındaki rekabetten düşük maliyetli üretime kadar ucuz ürün satmasının birçok sebebi bulunuyor. Bunları aşağıda daha detaylı bir şekilde ele alacağız.

Aracıyı Ortadan Kaldırması

Temu, aracıyı ortadan kaldırıyor. Ürünler tüketicilere doğrudan fabrikadan gönderiliyor. Temu, büyük bir tedarikçi ve üretici ağına erişimi olduğunu belirtiyor. Bu iş modeli, Temu'nun ürün fiyatlarını düşük tutabilmesinin en önemli nedenlerinden biridir.

Satıcılar Arasında Büyük Rekabet Olması

Temu'da satıcı olmak kolay değildir. Satıcıların Temu'nun fiyat kriterlerine uyması gerekir. Daha fazla kazanmak için daha çok satış yapmaya ihtiyaç duyarlar fakat daha fazla ürün satabilmek için rakiplerinden bir farkı olmalıdır.

Satıcıların rekabette öne geçebilmesinin en iyi yolu ise ürünü diğer satıcılardan daha da ucuza satışa sunmasıdır. Fiyat ne kadar düşük olursa o kadar çok müşteri kazanır ki bu da en nihayetinde Temu'nun bu kadar ucuz olmasını sağlar.

Üretim Maliyetinin Düşük Olması

Temu, ürünleri doğrudan Çin'den gönderiyor. Çin'de yaşayan 1 milyardan fazla insan bulunuyor. Bu insanlar, çeşitli becerilere sahip büyük bir iş gücünü oluşturuyor. İş gücünün büyük ve ucuz olması, şirketlerin maliyetini azaltan faktörler arasında yer alıyor. Bu da müşterileri Temu üzerinden uygun fiyatlı ürünlere ulaştırıyor.