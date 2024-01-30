The Gentlemen Dizisi Konusu, Oyuncuları ve Yayın Tarihi

Yeni yılda Netflix’te yayınlanması beklenen diziler izleyicilerde büyük bir heyecan uyandırıyor. 2024’te yayına girecek olan yapımlardan biri de Gentlemen olarak karşımıza çıkıyor.

Aksiyon dolu ve eğlenceli bir Netflix dizisi olarak şimdiden gündeme damgasını vurmayı başaran yapımın ilk sezonu çok yakın bir tarihte yayınlanacak.

Ünlü isimlerin rol aldığı bu dizide suç, entrika, heyecan ve bu anlara eşlik eden komik anları izleyeceksiniz. Bu yazımızda Gentlemen dizisinin konusunu, oyuncularını ve yayın tarihini sizinle paylaşıyoruz.

The Gentlemen Dizisi Konusu

Dürüst bir askeri personel olarak hayatını sürdüren Eddie Halstead dizinin ana karakteri olarak karşımıza çıkıyor. Babasının ölümünün ardından kendisine kalan miras, tabiri caizse başının belası oluyor. Çünkü babasından kalan mülklerin temelinde karanlık suçlar yatıyor.

Yeraltı işlerle kazanılan bu mülklere sahip çıkmak isteyen Eddie, ansızın kendisini uyuşturucu madde satışının içinde buluyor. Daha önce herhangi bir suç işlememiş olan Eddie, bu hikâyede zor anlar yaşayarak en nihayetinde bir karar vermek zorunda kalıyor.

Ya işlenen suçlara ayak uyduracak ya da babasından kalan mirastan vazgeçecek. Bu kurgu çerçevesinde Eddie’nin yaşadığı olayları izleyeceğimiz bir yapım. İngiltere ve ABD ortak yapımı olan dizi henüz hazırlık aşamasında.

The Gentlemen Dizisi Oyuncuları

İngiltere ve ABD ortak yapımı olan dizi aksiyon, suç ve komedi kategorilerine hitap ediyor. Yönetmen koltuğunda David Caffrey’e eşlik eden Guy Ritchie aynı zamanda senaryoyu kaleme alan isimlerden birisi. Senaryonun hazırlanmasında kendisi Matthew Read ile iş birliği yapıyor.

Başrolü Theo James’in üstlendiği yeni Netflix dizisinde rol alan diğer oyuncular ve oynadıkları roller ise şu şekilde:

Theo James – Eddie Halstead

Kaya Scodelario – Susie Glass

Daniel Ings – Freddy Halstead

Vinnie Jones – Geoff Seacombe

Joely Richardson – Lady Sabrina

The Gentlemen Dizisi Çıkış Tarihi

Netflix izleyicilerinin heyecanla beklediği dizi 2024 yılının baharında ekranlarda olacak. Paylaşılan verilere göre yayın tarihi 1 Mart 2024 olarak belirtiliyor. Bu tarihten itibaren Netflix aboneleri ekstra ücret ödemeden platform üzerinden dizinin ilk sezonunu izlemeye başlayabilecek.

Siz bu dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? İzlenecekler listesine eklediniz mi? 2024’ün en çok izlenen Netflix dizileri arasına girmeyi başarabilecek mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşın.