IMDb Puanı En Yüksek Netflix Dizileri - Güncel Liste 2022

IMDb puanı yüksek Netflix dizileri izlemek isteyen kişiler için birbirinden başarılı yapımların yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve beğendiğiniz diziyi izlemeye başlayabilirsiniz.

Milyonlarca kişi tarafından gün içerisinde uzun saatler boyunca vakit geçirilen dijital yayın platformunun kütüphanesinde çok sayıda yapım bulunuyor. Bu nedenle yeni bir diziye başlamak isteyen kişiler kararsızlık yaşayabiliyor.

IMDb puanı, çoğu kişinin bir diziye başlayıp başlamamasını doğrudan etkileyen bir faktör. Bu sebepten türü bazı izleyicilerin kafasında IMDb puanına göre en güzel Netflix dizileri neler sorusu oluşabiliyor. Hazırladığımız listede çok sayıda kişi tarafından oldukça beğenilen sürükleyici Netflix dizileri yer alıyor.

IMDb Puanı En Yüksek Netflix Dizileri Neler?

When They See Us

Peaky Blinders

Black Mirror

BoJack Horseman

Narcos

Dark

Stranger Things

The Crown

The Queen's Gambit

Cobra Kai

Mindhunter

The Last Kingdom

Love, Death & Robots

The Fall

Yukarıda en güzel Netflix dizileri yer alıyor. Listede bulunan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

When They See Us

IMDb Puanı: 8,9

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Asante Blackk, Caleel Harris, Ethan Herisse ve dahası

4 bölümden oluşan mini dizi When They See Us, Central Park'ta meydana gelen tecavüz ve darp saldırısı nedeniyle suçlanan beş siyahi gencin hikâyesini konu alıyor. Gerçek bir hikâyeden uyarlanan yapım 2019 yılında yayımlandı.

Peaky Blinders

IMDb Puanı: 8,8

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Cillian Murphy, Sam Neill, Helen McCrory ve dahası

Peaky Blinders çetesinin hikâyesini konu alan dizi 2013 yılında yayımlanmaya başladı ve 2022 yılında sona erdi. Toplamda 6 sezondan oluşan popüler yapım, Steven Knight tarafından yaratıldı. Çoğu kişi tarafından merak edilen Tommy Shelby kimdir? Thomas Shelby gerçek mi? sorularını cevapladığımız yazımıza göz atabilirsiniz.

Black Mirror

IMDb Puanı: 8,8

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Jesse Plemons, Cristin Milioti, Jimmi Simpson ve dahası

Her bölümde farklı hikâyenin işlendiği ve farklı oyuncu kadrosunun yer aldığı Black Mirror, teknolojinin yol açabileceği sorunları konu alıyor. Charlie Brooker tarafından yaratılan dizi 5 sezondan oluşuyor.

BoJack Horseman

IMDb Puanı: 8,8

Yaş Sınırı: 18+

Seslendirme: Will Arnett, Aaron Paul, Amy Sedaris ve dahası

2014 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2022 yılında sona eren popüler animasyon dizisi, 90'lı yılların yıldızı olan BoJack Horseman'ın maceralarını konu alıyor. Raphael Bob-Waksberg tarafından yaratılan yapımda 6 sezon bulunuyor.

Narcos

IMDb Puanı: 8,8

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Wagner Moura, Pedro Pascal, Boyd Holbrook ve dahası

Pablo Escobar'ın hikâyesine odaklanan Narcos, 2015 yılında yayımlanmaya başladı ve 2017 yılında sona erdi. 3 sezondan oluşan dizi biyografi, suç ve dram ögelerine sahip. Diziyi beğenirseniz Narcos: Mexico isimli yapıma da göz atabilirsiniz.

Dark

IMDb Puanı: 8,7

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Louis Hofmann, Oliver Masucci, Jördis Triebel ve dahası

Sürükleyici Netflix dizileri arasında yer alan Dark'ta bir çocuğun kaybolması üzerine dört aile yanıt bulmak için büyük bir çaba sarf eder. Ailelerin bu arayışı, üç nesli kapsayan gizemi gün yüzüne çıkarır. 2017-2022 yılları arasında yayımlanan başarılı dizi 3 sezondan oluşuyor.

Stranger Things

IMDb Puanı: 8,7

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown ve dahası

Bir çocuğun kaybolması üzerine kasabadaki doğaüstü güçler ve gizli deneyler gün yüzüne çıkar. 2016 yılında yayımlanmaya başlayan dizinin şu anda 4 sezonu bulunuyor. Dark dizisini beğendiyseniz dram, fantastik ve korku ögelerini içeren Stranger Things'e bir şans verebilirsiniz.

The Crown

IMDb Puanı: 8,7

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Olivia Colman, Helena Bonham Carter, Tobias Menzies ve dahası

Biyografi, ddram ve tarih ögelerini içeren The Crown, II. Elizabeth'in hikâyesini anlatıyor. Peter Morgan tarafından yaratılan dizi 2016 yılında yayımlanmaya başladı. Popüler dizinin şu anda dört sezonu bulunuyor.

The Queen's Gambit

IMDb Puanı: 8,6

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Bill Camp, Marielle Heller ve dahası

En iyi mini diziler arasında yer alan The Queen's Gambit, satranç konusunda çok yetenekli olan Beth Harmon'ın hikâyesini konu alıyor. Dünya genelinde çok fazla sayıda kişi tarafından oldukça beğenilen yapımda 7 bölüm mevcut.

Cobra Kai

IMDb Puanı: 8,6

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Ralph Macchio, William Zabka, Xolo Maridueña ve dahası

The Karate Kid filmlerinin devamı niteliğinde olan Cobra Kai, Johnny ile Daniel arasındaki rekabeti konu alıyor. Aksiyon, komedi ve dram ögelerine sahip olan yapım 2018 yılında yayımlanmaya başladı. Dizinin şu anda dört sezonu bulunuyor.

Mindhunter

IMDb Puanı: 8,6

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Jonathan Groff, Holt McCallany, Anna Torv ve dahası

1970'li yılların sonunda cinayet psikolojisini araştıran iki FBI ajanının hikâyesini konu alıyor. Joe Penhall tarafından yaratılan dizi suç, dram ve gizem ögelerini içeriyor. Dizinin şu anda iki sezonu mevcut. İlk iki sezon toplamda 19 bölümden oluşuyor.

The Last Kingdom

IMDb Puanı: 8,5

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Alexander Dreymon, Emily Cox, David Dawson ve dahası

Aksiyon, dram ve tarih ögelerini içeren The Last Kingdom, Vikingler tarafından yetiştirilen Uhtred'in hikâyesini anlatıyor. 2015 yılında yayımlanmaya başlayan dizi, 2022 yılında 5. sezon ile beraber final yaptı. Başarılı yapım, Bernard Cornwell tarafından yazılan Savaş Lordu Yıllıkları kitap serisinden uyarlandı.

Love, Death & Robots

IMDb Puanı: 8,4

Yaş Sınırı: 18+

Seslendirme: Joe Manganiello, Rosario Dawson, Seth Green ve dahası

2019 yılında yayımlanmaya başlayan Love, Death & Robots isimli popüler animasyon dizisinin her bölümünde farklı bir konu işleniyor. Şu anda 3 sezona sahip olan dizi ilk olarak 2019 yılında yayımlanmaya başladı.

The Fall

IMDb Puanı: 8,1

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Gillian Anderson, Jamie Dornan, John Lynch ve dahası

Stella Gibson isimli dedektif şefi, bir seri cinayet soruşturmasını araştırması için görevlendirilir. Allan Cubitt tarafından yaratılan dizinin şu anda üç sezonu bulunuyor. İlk üç sezon toplamda 17 bölümden oluşuyor.

Bu yazıda sahip oldukları IMDb puanları ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarılı Netflix yapımlarını bir arada topladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.