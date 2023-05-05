Razer ve THX’in iş birliğiyle geliştirilen THX Spatial Audio, kulaklıklarda gerçek 3 boyutlu ses deneyimini yaşatıyor. Windows 10 kullanıcılarının satın alabildiği bu uygulama surround ses deneyimine sahip olmak isteyenler için biçilmiş bir kaftan.

Bir süredir Dolby ve Windows Sonic özellikleri ile elde edilebilen mekânsal ses deneyimi, THX Spatial Audio ile üçüncü boyuta taşınıyor. Dolby ve Microsoft’un bu alanda sunduğu çözümler kablosuz kulaklıklarda kullanılamazken THX Spatial Audio; kablolu, USB bağlantılı ve kablosuz kulaklıklarda aktif olarak kullanılabildiği için rakiplerinden ayrılıyor.

THX Spatial Audio Nedir?

THX Spatial Audio; Windows 10 kullanıcılarının erişimine uygun bir ses uygulaması olarak biliniyor. Üç boyutlu, kişiselleştirilebilen ve çıkış konumu ayırt edilebilen, mekânsal bir ses deneyimi sağlaması ile öne çıkan THX Spatial Audio hem oyun sırasında hem de multimedya araçlarının kullanılmasında verimlilik sağlıyor.

THX Spatial Audio’nun teknolojik özellikleri sayesinde kullanıcıya sağladığı birçok avantajdan bahsetmek mümkün. Hem oyuncular hem de müzik dinleyip film izlemeyi sevenler THX Spatial Audio’nun avantajlarından yararlanabiliyor.

THX Spatial Audio Nasıl Çalışır?

THX Spatial Audio’yu aktif etmek için uygulayabileceğiniz iki farklı yöntem bulunuyor. Bunlardan ilki, Razer Synapse’i kullanarak aktivasyon işlemini gerçekleştirmek. Diğeri ise bağımsız bir uygulama olarak aktifleştirmek. İlk yöntemi tercih ediyorsanız izlemeniz gereken adımlar şu şekilde:

Kulaklığınızı bilgisayara bağlayın.

Razer Synapse uygulamasını açın.

Ses bölümüne girin.

Windows Ses Özelliklerini Aç butonuna tıklayın.

Hoparlör sekmesine sağ tıklayıp varsayılan olarak ayarla’yı seçin.

Ardından mixer (karıştırıcı) bölümüne geçin.

Burada THX Spatial Audio’yu açmanız gerekiyor.

Ardından Output (çıkış) bölümündeki seçeneklerden Surround Sound’u açın.

Eğer THX Spatial Audio’yu bağımsız olarak kurmak istiyorsanız;

THX Spatial Audio uygulamasını açın.

Spatial Audio’yu aktif hale getirin.

Alt kısımda bulunan Windows Ses Özellikleri’ne tıklayın.

Bu kısımda yer alan hoparlörler seçeneğine gelip, sağ tıklayıp varsayılan olarak ayarla’yı seçin.

Çıkış olarak Spatial Audio’yu seçtiğinize ve hoparlör seçimini doğru yaptığınıza emin olun.

Bu şekilde kurulum sağlayabilirsiniz.

THX Spatial Audio Ne İşe Yarar?

Konumsal ses deneyimi kavramı ile öne çıkan THX Spatial Audio, başarılı rendering motoru sayesinde sadece iki adet kanal ile yüksek performanslı bir ses ortamı oluşturuyor.

THX sinematik ses konusunda başarılı işlere imza atmış bir marka olarak Spatial Audio uygulamasında da oyuncuların ihtiyaçlarına yönelik ses çözümleri sunuyor.

Oyun sırasında sesin geldiği konumu daha net algılamanızı sağlayan özel teknolojisi oyunda ses kasmak isteyenler için oldukça önemli. Oyuncular rakip bulma, tehditlerden korunma gibi konularda THX Spatial Audio ile başarıya ulaşıyor.

Azalan, artan sesleri kolayca ayırt etmenizi sağlayan kişiselleştirilmiş surround ses özellikleri bireysel tercihlerinize göre ayarlanabiliyor.

Multimedya içeriklerine canlılık katan sanal hoparlör sistemi daha sürükleyici bir oyun deneyimi yaşamanızı sağlıyor.

Karışma önleyici teknolojsii sayesinde temiz ve net bir ses performansı sunuyor.

Özel stereo filtreleri sayesinde farklı kulaklıklarda ses çıkışlarının daha kaliteli olmasına yardımcı oluyor.

Kulağınızın sese verdiği tepkiyi analiz eden HRTF teknolojisinin bulunduğu THX Spatial Audio uygulaması, farklı kullanıcıların işitme anatomisine uygun çözümler sunuyor.

Ayarlanabilir profil özellikleri sayesinde oyun modundayken ses takibini kolaylaştıran THX Spatial Audio, müzik için oluşturduğunuz profile geçtiğinizde de doya doya müzik dinlemenize yardımcı olacak, gerçekçi ve benzersiz bir performans sergiliyor.

EQ ve bas ayarları yapılabilen uygulama 3,5 mm jack, USB ve kablosuz bağlantı olanakları sayesinde tüm kulaklıklarda aktif bir biçimde kullanılabiliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

THX Spatial Audio'ya dair tüm merak edilen sorular ve cevaplar şu şekilde;

THX Spatial Audio Ücretli Mi?

Gerçekçi ve çevreleyen bir ses deneyimi sunan THX Spatial Audio, ücretli olarak Windows 10 kullanıcıları için satışa çıkarılmış bir uygulama. Ancak satın almadan önce denemek isteyenler için demo sürümü de bulunuyor. Deneme süresi 15 gün olan demo sürümünü indirdiğinizde, belirtilen süre boyunca THX Spatial Audio’nun sunduğu avantajları deneme imkânınız bulunuyor.

THX Spatial Audio sayesinde oyun sırasında en kalitesiz ses kaynaklarından bile gelen düşük desibelli sesleri kolayca ayırt etmeniz mümkün. Özellikle aksiyon ve macera içerikli oyunlarda THX Spatial Audio’nun sağladığı duyarlılık oyun severleri bu uygulamaya hayran bırakıyor.

Ses kasarken oyun performansı yükselen oyuncuların bu teknolojiden vazgeçmesi biraz imkânsız hale gelebiliyor. Kısacası, THX Spatial Audio ile düşmanların konumunu kolayca anlayıp aksiyon alabilen oyuncular, bu yeteneğe 15 günün sonunda veda etmek istemiyor.

Eğer siz de aktif olarak bu tarz oyunlar oynuyor ve THX Spatial Audio ile üç boyutlu ses deneyimini sürdürmek istiyorsanız demo sürümünün kullanım süresi dolduğunda THX Spatial Audio’yu ücretli bir şekilde aktifleştirmeniz gerekiyor. Bu işlemi Razer Gold cüzdan ile kolayca yapabilirsiniz.

THX Spatial Audio Ne Kadar?

Güncel fiyat olarak THX Spatial Audio, Razer'in sitesinde 19.99 $ olarak belirtiliyor. Demo sürümü ücretsiz olduğu için 15 günlük kullanımda herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyor.

Razer THX Spatial Audio Nasıl Alınır?

Windows 10 kullanıcıları için dijital ortamda satışa sunulan bu uygulama Razer’in kendi sitesinden giriş yaparak kolayca alınabiliyor. Razer THX Spatial Audio’yu satın almak için izlemeniz gereken adımlar ise şu şekilde sıralanıyor: