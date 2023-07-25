Reels ve TikTok'ta Çalan Şarkılar Nasıl Bulunur?

Instagram’da ve TikToK’ta bazı sesler hızlı bir şekilde trend ses listesinde zirvelere çıkıyor. Trend seslerin kullanıldığı videolar keşfete daha kolay düşebiliyor. Bir ses içeriği trend olduğunda kullanıcılar aynı sesi farklı isimlerle kaydederek videolarına ekleyebiliyor. Bu da yeni bir paylaşım yapacak olan kişilerin bu sesi kullanmasını sağlıyor.

Diyelim ki Instagram’da Reels akışında veya TikTok’ta karşınıza çıkan bir videodaki sesi beğendiniz. Bu sesi kendi içeriğinizde kullanmak veya sadece çalan şarkının adını, kime ait olduğunu öğrenmek istiyorsunuz. Hem Reels’ta hem de TikTok’ta basit adımlarla bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. İşte, Reels’ta ve TikTok’ta çalan şarkıyı bulma rehberi!

Instagram Reels’ta Çalan Şarkı Nasıl Bulunur?

Instagram’da Reels izlerken bir videoda kullanılan sesi beğendiyseniz sadece bir seferliğine şu adımları izleyerek bundan sonra beğendiğiniz tüm videolardaki çalan şarkıları kolayca bulabilirsiniz.

iPhone’da:

Ayarlar bölümüne gidin.

Ayarlar’da yer alan Denetim Merkezi’ni açın.

Sayfanın alt kısımlarına inerek ‘Müzik Tanıma’yı seçin.

Instagram’a giderek beğendiğiniz sesin olduğu videoyu bulun.

Bu ses çalarken ekranın sağ üst köşesinden aşağı indirerek denetim merkezini açın.

Bu kısımda bulunan ‘Shazam’ simgesine tıklayıp, reels müziğini dinleterek istediğiniz müziği kolayca bulabilirsiniz.

Android cihazlarda:

Eğer iPhone’da olduğu gibi tek seferde bu işlemi halletmek istiyorsanız öncelikle cihazınıza ‘Shazam’ uygulamasını indirmeniz gerekiyor.

Bu uygulamanın ayarlar kısmına gidip izinler sekmesine geçerek, diğer uygulamalarda kullanılmasına izin vermelisiniz.

Bu izni verdikten sonra Instagram Reels akışına geçtiğinizde sağ tarafta yer alan araç çubuğunun üstünde Shazam logosu beliriyor olmalı.

Reels videosunda beğendiğiniz bir ses olduğunda bu tuşa basarak tek tıkla bu sesin hangi şarkı ve hangi sanatçıya ait olduğunu bulabilirsiniz.

Alternatif olarak:

Instagram’da beğendiğiniz Reels videosunun sol alt kısmında yer alan nota işaretinin yanında kullanılan sesin adı yazılı oluyor.

Bu yazıya tıkladığınızda aynı sesi kullanan diğer videolar da tek tek sıralanıyor.

Ayrıca üst kısımda hem videoyu hem de sesi kaydet seçenekleri bulunuyor. Bu seçeneklerden birini tercih ederek sesi hesabınıza kaydedebilirsiniz.

Ancak bu durumda orijinal ses dosyası yerine başkalarının ürettiği aynı sesi içeren dosyaları kullanmış olabilirsiniz.

TikTok’ta Çalan Şarkı Nasıl Bulunur?