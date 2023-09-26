TikTok Videolarını 2 Kat Hızlı İzleme Nasıl Yapılır?

Son zamanların en popüler sosyal medya araçlarından biri olan TikTok’ta maksimum video süresi gün geçtikçe uzuyor.

İlk zamanlar sadece 15 saniyelik videoların yer aldığı platformda bu süre önce 60 saniyeye ardından 3 dakikaya çıkarılmıştı. Şimdi ise 10 dakikalık videoların yüklenebilir hale gelmesi bekleniyor. Ancak bu durum içeriklerden alınacak verimi düşürebiliyor.

Gereksiz kısımları geçip faydalı bilgilere hızlı bir şekilde ulaşmak isteyenler üzülmesin. TikTok bunun için bir çözüm geliştirmiş. Gizli bir özellik olarak bilinen ve henüz resmi bir şekilde duyurulmayan ‘fast-forward’ özelliği TikTok’ta kullanılabiliyor.

Yapacağınız birkaç küçük hamle ile TikTok videolarını 2 katı hızla izlemeniz mümkün. Gelin, TikTok videolarında hızlı ileri sarma işlemini nasıl yapabileceğinize birlikte bakalım!

TikTok’ta 2x Hızlandırma Nasıl Yapılır?

Öncelikle cihazınızda bulunan TikTok uygulamasını açın.

TikTok uygulamasına ilişkin güncellemelerin yüklenmiş olduğundan emin olun.

Akış sayfasına geçip ilginizi çeken herhangi bir video bulup izlemek için basın.

Videonun hızını arttırmak istediğiniz anda ekranın sağ veya sol kısmına dokunup parmağınızı basılı tutun.

Yeterli süre basılı tuttuğunuzda karşınıza ‘2X’ sembolünün çıkması gerekiyor.

Bu ikon çıktıktan sonra izlemekte olduğunuz video 2x hız ile oynatılmaya başlamış olacak.

TikTok’ta 2x Hızlandırmanın Avantajları Neler?

TikTok’ta videoların hızını arttırma işlemi birkaç açıdan avantaj sağlıyor. Öncelikle zamandan tasarruf etmenize yardımcı oluyor.

Eğer izlemek istediğiniz TikTok videosu biraz uzun süreliyse ve içeriğin tamamı ilginizi çekecek niteliklere sahip değilse hızlı bir şekilde videoya göz atmak yeterli olabiliyor. Böyle durumlarda 2x hızda izlemek size zaman kazandırıyor.

Yavaş ilerleyen içerikler önemli bilgiler içerse de sıkıcı bulunduğu için hızlı bir şekilde geçilebiliyor. Halbuki 2x özelliğinden yararlanarak yavaş içerikleri daha akıcı hale getirme şansınız oluyor. Bu da 2x hızlandırma özelliğinin verimli kaydırma açısından sağladığı avantajları gözler önüne seriyor.

Özellikle sosyal medyada içerik üreticileri izleyiciyi daha uzun süre içerikte tutabilmek için bazı taktikler uyguluyor. Bunlardan birisi görsel akışının yavaş olması.

Sosyal medyada geçirdiği zamanı daha verimli kullanmak isteyen izleyiciler 2x hızlandırma özelliğini aktif hale getirdiğinde bu tarz içeriklerde bir yandan videodaki ses kaydını dinlerken bir yandan görselleri daha hızlı bir şekilde görüntüleyebiliyor.