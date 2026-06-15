Togg Alacaklara Haziran 2026 Fırsatı! 1.7 Milyon TL'ye Varan Kampanyalar Var

Togg otomobil satın almak isteyen müşterilerine çok sayıda finansman desteği sunuyor. Peki Haziran 2026 dönemi itibariyla markadan bir otomobil almak istediğinizde ne gibi kampanyalardan yararlanabiliyorsunuz? İşte Togg Haziran 2026 kampanyaları!

Togg'un Haziran 2026 Kampanyaları Neler?

Bilindiği üzere Togg'un şu an itibarıyla T10F ve T10X olmak üzere iki farklı modeli satışta. Bu modellerin her biri için farklı kampanyalar mevcut. Kredi faiz oranları ve kredi tutarları değişkenlik gösterse de şu an için iki modelde de 1.700.000 TL'ye kadar finansman desteği sunuluyor. Peki bu kampanyaların şartları tam olarak ne?

Togg T10F Haziran 2026 Kampanyaları Neler?

Versiyon Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Ödeme T10F V2 900.000 TL 12 ay %0,00 75.000 TL T10F 4More 900.000 TL 12 ay %0,00 75.000 TL T10F V2 1.700.000 TL 48 ay %3,14 81.310 TL T10F V1 1.300.000 TL 48 ay %3,13 62.044 TL T10F 4More 1.500.000 TL 36 ay %3,13 80.090 TL

Togg T10F’i satın almak isteyenler için çeşitli finansman seçenekleri sunuluyor. T10F V2 ve T10F 4More için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli 900.000 TL kredi alınabiliyor. Aylık ödemesi ise 75.000 TL. T10F V1'de ise 1.300.000 TL kredi, yüzde 3,13 faiz oranı ve 48 ay vade ile aylık 62.044 TL ödeme seçeneği bizleri karşılıyor.

T10F 4More versiyonu için 36 ay vadeli, yüzde 3,13 faiz oranı ve aylık 80.090 TL ödeme ile 1.500.000 TL finansman desteği mevcut. Son olarak T10F V2 modelinde ise 48 ay vade, yüzde 3,14 faiz oranı ve aylık 81.310 TL ödeme ile 1.700.000 TL kredi tutarından faydalanabiliyorsunuz.

Togg T10X Haziran 2026 Kampanyaları Neler?

Versiyon Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Ödeme T10X V2 650.000 TL 12 ay %0,00 54.167 TL T10X 4More 900.000 TL 12 ay %0,00 75.000 TL T10X V2 1.700.000 TL 48 ay %3,14 81.310 TL T10X V1 1.300.000 TL 48 ay %3,13 62.044 TL T10X 4More 1.500.000 TL 36 ay %3,13 80.090 TL

Togg T10X'te beş farklı kampanya mevcut. Bu doğrultuda T10X V2 için 1.700.000 TL'lik bir kredi alabiliyorsunuz. 48 ay vade yüzde 3,14 faiz oranıyla gelen finansman desteğinin aylık ödemesi 81.310 TL. T10X 4More'da 36 ay vadeli, yüzde 3,13'lük faiz oranı ve aylık 80.090 TL ödemeli 1.500.000 TL'lik kredi desteği sunuluyor.

T10X V1 için 1.300.000 TL tutarında bir finansman desteği sunuluyor. Bu kredi 48 ay vade, yüzde 3,13 faiz oranı ve aylık 62.044 TL taksit ile geri ödeniyor. T10X 4More modeline baktığımızda ise 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli ve 900.000 TL tutarında bir finansman desteği görüyoruz. Bu paketin aylık ödemesi yaklaşık 75.000 TL seviyesinde. T10X V2'de de 12 ay vadeli ve yüzde 0 faiz oranına sahip 650.000 TL’lik bir kredi imkanı bulunuyor. Bu desteğin aylık geri ödemesi ise 54.167 TL.

Togg Haziran 2026 Fiyatları Kaç TL?

Togg T10X

V1 RWD Standart Menzil: 1.869.048 TL

1.869.048 TL V1 RWD Uzun Menzil: 2.179.668 TL

2.179.668 TL V2 RWD Uzun Menzil: 2.371.000 TL

2.371.000 TL V2 4More Obsidiyen: 3.218.057 TL

Togg T10F

V1 RWD Standart Menzil: 1.884.980 TL

1.884.980 TL V1 RWD Uzun Menzil: 2.195.600 TL

2.195.600 TL V2 RWD Uzun Menzil: 2.370.930 TL

2.370.930 TL V2 4More: 3.217.857 TL

Bu içerikte herhangi bir reklam bulunmamaktadır. Ülkemizde satış yapan bir üreticinin kullanıcılara sunduğu finansman desteği hakkında bilgi vermek için hazırlanmıştır.

Editörün Yorumu

Togg'un kullanıcılara bu gibi kampanyalar sunması oldukça olumlu bir gelişme. Şahsen Togg almak istesem ve cebimde modelin tam fiyatını karşılayacak bir meblağ yoksa hiç düşünmeden bu destekten yararlanırdım. Özellikle yüzde 0 faizli kampanyalar ilgimi fazlasıyla çekti. Bu sayede hem araç satın alabileceksiniz hem de çektiğiniz kredi faizlenmeyecek.