Togg Fiyat Listesi 2026: Güncel T10X ve T10F Fiyatları

Togg'un Haziran 2026 fiyat listesi paylaşıldı. Bu liste ile birlikte güncel sıfır araba fiyatları belli oldu. Mevcut modeller arasında T10X ve T10F bulunuyor. Çok şık bir tasarıma ve gelişmiş özelliklere sahip olan bu otomobiller, birden fazla sürüm ile birlikte satılıyor. Fiyat etiketi, sürümden sürüme farklılık gösteriyor.

Togg T10X'in Haziran 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

V1 RWD Standart Menzil: 1.869.048 TL

1.869.048 TL V1 RWD Uzun Menzil: 2.179.668 TL

2.179.668 TL V2 RWD Uzun Menzil: 2.371.000 TL

2.371.000 TL V2 4More Obsidiyen: 3.218.057 TL

Togg T10X'in dört farklı sürümü bulunuyor. Bunlar arasında V1 RWD Standart Menzil, V1 RWD Uzun Menzil, V2 RWD Uzun Menzil ve V2 4More Obsidiyen yer alıyor. V1 RWD Standart Menzil sürümü 1 milyon 869 bin 48 TL, V1 RWD Uzun Menzil sürümü 2 milyon 179 bin 668 TL, V2 RWD Uzun Menzil sürümü 2.371.000 TL, V2 4More Obsidiyen sürümü ise 3.218.057 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Fiyat listesi sayfasında opsiyonlar bölümü de mevcut. Opsiyonlar bölümünde V1 sürümü için 19 inç jantlar 40 bin TL, teknoloji ve konfor paketi ise 50 bin TL'ye satılıyor. V2 sürümü için kış paketi 25 bin TL, akıllı destek paketi 30 bin TL, meridian premium ses sistemi ise 65 bin TL'ye satılıyor. V1 ve V2 sürümleri için 22 kW AC şarj kapasitesi 40 bin TL, panoramik cam tavan ise 65 bin TL'ye satılıyor. V2 4More sürümü için Obsidiyen tasarım paketi 100 bin TL'ye satılıyor.

Togg T10F'nin Haziran 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

V1 RWD Standart Menzil: 1.884.980 TL

1.884.980 TL V1 RWD Uzun Menzil: 2.195.600 TL

2.195.600 TL V2 RWD Uzun Menzil: 2.370.930 TL

2.370.930 TL V2 4More: 3.217.857 TL

Togg T10F'nin V1 RWD Standart Menzil, V1 RWD Uzun Menzil sürümü, V2 RWD Uzun Menzil sürümü ve V2 4More sürümü olmak üzere dört farklı sürümü mevcut. V1 RWD Standart Menzil sürümü 1.884.980 TL, V1 RWD Uzun Menzil sürümü 2.195.600 TL, V2 RWD Uzun Menzil sürümü 2.370.930 TL, V2 4More sürümü ise 3.217.857 TL'ye satılıyor.

T10F'nin fiyat sayfasında opsiyonlar bölümü de mevcut. Opsiyonlar sayfasında V1 sürümü için teknoloji ve konfor paketi 40 bin TL, 19 inç jant ise 40 bin TL'ye satılıyor. V2 sürümü için kış paketi 30 bin TL, akıllı destek paketi 30 bin TL, krem renkte, vegan deri koltuklar 50 bin TL, meridian premium ses sistemi 50 bin TL, siyah renkte tavan ve yan aynalar ise 50 bin TL'ye satılıyor. V2 4More srümü için krem renkte, vegan deri koltuklar 66 bin TL'ye satılıyor. V1 ve V2 sürümleri için panoramik cam tavan 50 bin TL'ye satılıyor.

Togg T10X'in Özellikleri Neler?

Menzil: 523 km'ye kadar

523 km'ye kadar Batarya Kapasitesi: 52,4 kWh

52,4 kWh Hızlı Şarj Süresi: 28 dakika (%20'den %80'e)

28 dakika (%20'den %80'e) 0'dan 100 kilometreye: RWD arkadan itiş sürümü 7,5 saniye, AWD 4 tekerlekten çekiş sürümü 4,1 saniye

RWD arkadan itiş sürümü 7,5 saniye, AWD 4 tekerlekten çekiş sürümü 4,1 saniye Maksimum Güç: RWD arkadan itiş sürümü 160 kW, AWD 4 tekerlekten çekiş sürümü 320 kW

RWD arkadan itiş sürümü 160 kW, AWD 4 tekerlekten çekiş sürümü 320 kW Maksimum Tork: RWD arkadan itiş sürümü 350 Nm, AWD 4 tekerlekten çekiş sürümü 700 Nm

Togg T10X'in RWD arkadan itiş sürümün 350 Nm, AWD 4 tekerlekten çekiş sürümü 700 Nm tork üretebiliyor. Motorun dönme gücünü yani çekiş kuvvetini ifade eden bu tork, özellikle arabanın ilk hareketinde, yokuş yukarı tırmanırken veya araç içinde yolcular varken hissediliyor. 523 kilometreye kadar menzil sunan otomobilde ayrıca 52,4 kWh batarya kapasitesi bulunuyor.

Togg T10F'nin Özellikleri Neler?

Menzil: 623 km'ye kadar

623 km'ye kadar Batarya Kapasitesi: 52,4 kWh

52,4 kWh Hızlı Şarj Süresi: 28 dakika (%20'den %80'e)

28 dakika (%20'den %80'e) 0'dan 100 kilometreye: 7,5 saniye

7,5 saniye Maksimum Güç: 160kW

160kW Maksimum Tork: 350 Nm

623 kilometreye kadar menzil sunan Togg T10F'de 52,4 kWh batarya kapasitesi bulunuyor. 180 kW DC şarj soketi sayesinde yalnızca 28 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e kadar şarj olabiliyor. 350 Nm tork üretebilen bu otomobil 0'dan 100 kilometreye yalnızca 7,5 saniyede ulaşabiliyor.

Editörün Yorumu

Togg'un SUV segmentinde yer alan modeli T10X ve Sedan modeli T40F'nin hem tasarımını hem de özelliklerini çok beğeniyorum. Bu modellerin geçtiğimiz ay çok önemli bir başarı elde ettiğini belirteyim. Öyle ki T10X, Türkiye'de geçtiğimiz ay en çok satılan elektrikli otomobiller listesinde zirvde konumlanmıştı. Otomobil mayıs ayında 1.832 satış adedine ulaşmıştı. T10F ise 1.673 satış adedi ile listenin ikinci sırasında yer almıştı.