Tomb Raider Türkçe Yama Nasıl Yapılır?
2013 yılında rebootlanan ilk Tomb Raider oyununu Türkçe olarak oynamak istiyorsanız bu yazımıza göz atabilirsiniz.
Tomb Raider ismi oldukça eski ve köklü bir markadır. İlk kez 1996 yılında bizlerle buluşan Tomb Raider o günden bugüne kadar hep bizlerle oldu. Geçmişten günümüze Tomb Raider’ın evrimi oldukça etkileyicidir. Bu evrimin en önemli basamaklarından biri de 2013 yılında çıkan Tomb Raider oyunudur. Seride çok önemli bir yer tutan bu oyun Tomb Raider markasını rebootladı. 2013 yılında Tomb Raider ismiyle çıkan bu oyun, eski oyunların ruhu ile modern oynanışı birleştirmeyi başaran ilk oyun oldu. Sonradan seri devam etti ve pek çok oyuncunun severek oynadığı Tomb Raider markası tekrardan alevlendi.
Tomb Raider E3 Oynanış Videosu
Yepyeni Tomb Raider oyunu için yepyeni bir oynanış videosu yayımlandı. E3 2012 ile yeniden canlanan oyun dünyasında oldukça hareketli.
Tomb Raider hikayesiyle de öne çıkan bir yapımdı. Pek çok oyuncu oyunu daha iyi anlamak için Tomb Raider Türkçe yama kurmak istiyordu. Biz de sizler için Tomb Raider Türkçe yama nasıl kurulur, nasıl indirilir izah edelim dedik. Aşağıdaki basit adımları uygulayarak siz de kolaylıkla Tomb Raider’ı Türkçe altyazı ile oynayabilirsiniz.
Aslında Lara Croft'un Yüreklerimizi Yakan Bir Tasarım Hatası Olduğunu Biliyor muydunuz?
Bugün Lara Croft’u popüler yapan en önemli sebeplerden biri bir tasarım hatası sonucu ortaya çıkmış. Lara Croft’un “subliminal” göğüs mesajları vererek oyun dünyasının kraliçesi olmasının ilginç bir hikayesi var aslında.
Tomb Raider Türkçe Yama Nasıl İndirilir?
- Tomb Raider Türkçe yama dosyasını indirin.
- İndirilen dosyaya çift tıklayın.
- İleriye tıklayın.
- Açılan ekranda “Manuel Arama” seçeneğine tıklayın.
- Açılan pencerede oyunun kurulu olduğu TombRaider.exe klasörünü seçin.
- İleri seçeneğine tıklayın ve yamanın kurulmasını bekleyin.
- İşlem tamam. Tomb Raider Türkçe yama kurulumu tamamlandı.
Tomb Raider Video İncelemesi
Geçtiğimiz günlerde çıkan Tomb Raider'ın yazılı incelemesinin ardından video incelemesini de gerçekleştirdik. Oyunun yazılı incelemesini
Tomb Raider Hakkında
2013 yılında Crystal Dynamics ve Eidos-Montréal tarafından geliştirilen Square Enix tarafından yayınlanan Tomb Raider, bu marka için oldukça önemli bir oyun. Kadın ana karaktere sahip bir aksiyon ve macera oyunu olan Tomb Raider, üçüncü şahıs bakış açısına sahip bir oyun.
Ana karakterimiz olan Lara Croft’un nispeten daha genç ve toy olduğu zamanları işleyen bu oyunda maceracımız önceki oyunlara göre daha tecrübesiz. Seriyi rebootlayan bu oyun Tomb Raider markasıyla ilk kez tanışan oyuncuları da kapsayacak şekilde dizayn edilmiş.
Tomb Raider'da En İyi 10 An
Oldukça başarılı bir çıkış yapan ve oyun satış listelerinde gayet iyi sonuçlar elde eden Tomb Raider oyunun yapımcısı Crystal Dynamics ve Square Enix yeni bir video yayınladı.
Tomb Raider Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz kaç tane Tomb Raider oyunu oynadınız? Tomb Raider’ın Türkçe yamasını nasıl buldunuz? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
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