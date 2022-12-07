Tomb Raider Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Tomb Raider ismi oldukça eski ve köklü bir markadır. İlk kez 1996 yılında bizlerle buluşan Tomb Raider o günden bugüne kadar hep bizlerle oldu. Geçmişten günümüze Tomb Raider’ın evrimi oldukça etkileyicidir. Bu evrimin en önemli basamaklarından biri de 2013 yılında çıkan Tomb Raider oyunudur. Seride çok önemli bir yer tutan bu oyun Tomb Raider markasını rebootladı. 2013 yılında Tomb Raider ismiyle çıkan bu oyun, eski oyunların ruhu ile modern oynanışı birleştirmeyi başaran ilk oyun oldu. Sonradan seri devam etti ve pek çok oyuncunun severek oynadığı Tomb Raider markası tekrardan alevlendi.

Tomb Raider hikayesiyle de öne çıkan bir yapımdı. Pek çok oyuncu oyunu daha iyi anlamak için Tomb Raider Türkçe yama kurmak istiyordu. Biz de sizler için Tomb Raider Türkçe yama nasıl kurulur, nasıl indirilir izah edelim dedik. Aşağıdaki basit adımları uygulayarak siz de kolaylıkla Tomb Raider’ı Türkçe altyazı ile oynayabilirsiniz.

Tomb Raider Türkçe Yama Nasıl İndirilir?

Tomb Raider Türkçe yama dosyasını indirin.

İndirilen dosyaya çift tıklayın.

İleriye tıklayın.

Açılan ekranda “ Manuel Arama ” seçeneğine tıklayın.

” seçeneğine tıklayın. Açılan pencerede oyunun kurulu olduğu TombRaider.exe klasörünü seçin.

klasörünü seçin. İleri seçeneğine tıklayın ve yamanın kurulmasını bekleyin.

İşlem tamam. Tomb Raider Türkçe yama kurulumu tamamlandı.

Tomb Raider Hakkında

2013 yılında Crystal Dynamics ve Eidos-Montréal tarafından geliştirilen Square Enix tarafından yayınlanan Tomb Raider, bu marka için oldukça önemli bir oyun. Kadın ana karaktere sahip bir aksiyon ve macera oyunu olan Tomb Raider, üçüncü şahıs bakış açısına sahip bir oyun.

Ana karakterimiz olan Lara Croft’un nispeten daha genç ve toy olduğu zamanları işleyen bu oyunda maceracımız önceki oyunlara göre daha tecrübesiz. Seriyi rebootlayan bu oyun Tomb Raider markasıyla ilk kez tanışan oyuncuları da kapsayacak şekilde dizayn edilmiş.

Tomb Raider Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz kaç tane Tomb Raider oyunu oynadınız? Tomb Raider’ın Türkçe yamasını nasıl buldunuz? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.