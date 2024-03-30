Otomobillerde Tork Gücü Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Hayatımızda önemli yere sahip olan otomobiller birçok farklı özelliğe sahip. Birçoğumuzun anlamını dahi bilmediği bu özellikler sayesinde araçlar hareket ediyor. Tork gücüde otomobillerin hareket ettirilmesinde etkin rol oynuyor.

Tork gücü sayesinde araç motorundan tekerleklerine kuvvet gönderilir. Bu kuvvet sayesinde araç hareket eder. Araçlarda performans ve güç kavramlarını öne çıkaran başlıca etken tork gücüdür. Peki, tork ne işe yarar ve nasıl hesaplanır?

Tork Gücü Ne İşe Yarar?

Tork gücünün yüksek olması araç sahipleri için büyük avantajdır. Bu avantajları şöyle sıralayabiliriz;

Vites değiştirme ihtiyacını azaltır.

Araçla yokuş aşağı inme daha kolay olur.

Tır, kamyon gibi yük araçları başta olmak üzere ağır yükleri taşıyan araçların sürüşü kolaylaşır.

Araçların sürüş performansını yükseltir.

Tork gücü, araç motorundaki krank milinin bir dakikada gerçekleştirdiği dönüş sayısıdır. Tork gücünün yüksek ya da düşük olması araçların hem çekiş gücüne hem de hızına etki ediyor.

Tork Gücü Nasıl Hesaplanır?

Araçların alım ve satımlarında motor tork hesaplama yapmak gerekiyor. Tork gücü hesaplanarak aracın performansına dair bilgi edinebilirsiniz. Tork gücü, Newton metre (Nm) şeklinde ifade edilir. Tork gücü, araç özellikleri olarak devir dakika şeklinde gösteriliyor.

Tork gücü hesaplamak için motorun gücü ile motor torkunun açısal hızı çarpılır. Formül olarak şöyle gösterilir: P= T x w

Torkunun açısal hızı, motor frekansının pi sayısıyla çarpımının iki katı oluyor. Formülü: w=2 x pi x f şeklindedir.

Aracın motor gücü, motorun maruz kaldığı voltajla motor tarafından çekilen akımın çarpımına eşittir. Formülünü şöyle belirtebiliriz: P=V x I

Genellikle engebeli arazilerde kullanılan SUV, kamyon, çip vb. engebeli arazilerde kullanılan araçların tork gücü çok yüksektir. Normal bir otomobilin tork gücü 200 Nm ise SUV’un tork gücü 1500’e çıkabiliyor. Aynı zamanda benzinli motorlara kıyasla uzun piston milli dizel motorlara sahip araçların tork gücü daha yüksektir.