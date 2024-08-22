Trabzonspor - St. Gallen Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden İzlenir?

Trabzonspor - St. Gallen maçı geri sayım başladı. Sadece birkaç saat içerisinde temsilcimiz, UEFA Konferans Ligi "Play-Off" turu kapsamında İsviçre’nin St. Gallen takımıyla karşı karşıya gelecek. Peki Trabzonspor - St. Gallen maçı nereden izlenir, saat kaçta, hangi kanalda? Gelin Trabzonspor - St. Gallen maçını nereden izleyebilirim sorusuna birlikte cevap verelim.

Trabzonspor - St. Gallen Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda Yayınlanacak? Başakşehir - St. Patrick’s Maçını Nereden İzlenir?

Trabzonspor - St. Gallen maçı bugün yani 22 Ağustos Perşembe günü Türkiye saati ile 22:00'da başlayacak. Trabzonspor - St. Gallen maçını nereden izlenir sorusunun cevabı ise A Spor ekranları olacak. Taraftarlar herhangi bir ücret ödemeden maç keyfi yaşayabilecekler.

Rövanş maçı ise 29 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'da olacak. Mücadeleyi Portekizli hakem Miguel Nogueira yönetirken, Pedro Martins ve Paulo Bras ise yardımcı hakem olarak görev yapacaklar. Konferans Ligi'nde üçüncü defa boy gösterecek Trabzonspor'un hedefi ise rövanş maçına avantajlı başlamak.

Ancak en az Trabzonspor - St. Gallen maçı nereden izlenir kadar merak edilen bir diğer soru daha var. Trabzonspor - St. Gallen maçının muhtemel 11'leri kimler? Elbette iki kulüp de maça hangi 11 ile çıkacaklarını son ana kadar açıklamayacak ancak muhtemel liste şu şekilde:

Trabzonspor - St. Gallen Maçı Muhtemel İlk 11'ler

St. Gallen:

Ati-Zigi: Lawrence Ati-Zigi Faber: Patrick Faber Stanić: Matej Stanić Vallci: Albert Vallci Okoroji: Chima Okoroji Görtler: Lukas Görtler Quintillà: Jordi Quintillà Witzig: Fabian Witzig Toma: Bastien Toma Geubbels: Willem Geubbels Akolo: Chadrac Akolo

Trabzonspor: