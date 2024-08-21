Galatasaray- Young Boys Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nasıl İzlenir?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi "Play-Off" turu kapsamında bugün İsviçre'nin Young Boys takımına karşı ilk maçına çıkacak. Peki Galatasaray - Young Boys maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Eğer siz de Galatasary'ın Şampiyonlar Ligi maçını nereden izleyebilrim diye soruyor, Galatasaray - Young Boys maç linki arıyorsanız doğru adrestesiniz.

Galatasaray - Young Boys Maçı Saat Kaçta Hangi Kanalda Yayınlanacak? Galatasaray - Young Boys Linki!

Şampiyonlar Ligi "Play-Off" turunda karşı karşıya gelecek olan Galatasaray - Young Boys'un maçı Türkiye saati ile 22:00'da başlayacak. Galatasaray'ın maçı TRT 1 ve Tabii platformundan canlı yayınlanacak.

Galatasaray - Young Boys arasındaki 21 Ağustos 2024 saat 22:00'da başlayacak mücadelenin rövanşı ise 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da yapılacak. . İki maç sonunca turu geçen takım adını 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.

Galatasaray - Young Boys maçı izleme linki arıyorsanız da buraya tıklayarak ya da aşğıdaki bölüme tıklayarak Tabii uygulamasına erişebilirsiniz. Her ne kadar Şampiyonlar Ligi "Play-Off" maçları TRT'de de ücretsiz yayınlansa da muhtemelen Galatasaray'ın turu geçmesi durumunda sonraki maçlar ücretli olacaktır.

Galatasaray - Young Boys Maçı İlk 11'ler

Eğer Galatasaray - Young Boys maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi sorularınıza cevap verdiysek gelin merak edilen bir diğer soruya bakalım. Galatasaray - Young Boys maçının muhtemel ilk 11'leri kimler? Açıkçası bu sorunun şu an için net bir cevabı yok. Ancak muhtemel 11'ler şu şekilde:

Young Boys:

David von Ballmoos

Lewin Blum

Mohamed Camara

Noah Husic

Jaouen Hadjam

Fabian Lustenberger

Cheikh Niasse

Meschack Elia

Filip Ugrinic

Aliou Colley

Sylvanus Ganvoula

Galatasaray:

Fernando Muslera

Rasmus Kristensen Jelert

Victor Nelsson

Abdülkerim Bardakcı

Leo Dubois

Lucas Torreira

Kerem Aktürkoğlu

Hakim Ziyech

Dries Mertens

Kerem Demirbay

Mauro Icardi

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Galatasaray-Young Boys maçının sonucu ne olur? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.