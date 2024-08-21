Galatasaray- Young Boys Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nasıl İzlenir?
Galatasaray - Young Boys maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Galatasaray - Young Boys maçı hakkında tüm detaylar!
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi "Play-Off" turu kapsamında bugün İsviçre'nin Young Boys takımına karşı ilk maçına çıkacak. Peki Galatasaray - Young Boys maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Eğer siz de Galatasary'ın Şampiyonlar Ligi maçını nereden izleyebilrim diye soruyor, Galatasaray - Young Boys maç linki arıyorsanız doğru adrestesiniz.
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Galatasaray - Young Boys Maçı Saat Kaçta Hangi Kanalda Yayınlanacak? Galatasaray - Young Boys Linki!
Şampiyonlar Ligi "Play-Off" turunda karşı karşıya gelecek olan Galatasaray - Young Boys'un maçı Türkiye saati ile 22:00'da başlayacak. Galatasaray'ın maçı TRT 1 ve Tabii platformundan canlı yayınlanacak.
Galatasaray - Young Boys arasındaki 21 Ağustos 2024 saat 22:00'da başlayacak mücadelenin rövanşı ise 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da yapılacak. . İki maç sonunca turu geçen takım adını 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.
Galatasaray - Young Boys maçı izleme linki arıyorsanız da buraya tıklayarak ya da aşğıdaki bölüme tıklayarak Tabii uygulamasına erişebilirsiniz. Her ne kadar Şampiyonlar Ligi "Play-Off" maçları TRT'de de ücretsiz yayınlansa da muhtemelen Galatasaray'ın turu geçmesi durumunda sonraki maçlar ücretli olacaktır.
Galatasaray - Young Boys Maçı İlk 11'ler
Eğer Galatasaray - Young Boys maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi sorularınıza cevap verdiysek gelin merak edilen bir diğer soruya bakalım. Galatasaray - Young Boys maçının muhtemel ilk 11'leri kimler? Açıkçası bu sorunun şu an için net bir cevabı yok. Ancak muhtemel 11'ler şu şekilde:
Young Boys:
- David von Ballmoos
- Lewin Blum
- Mohamed Camara
- Noah Husic
- Jaouen Hadjam
- Fabian Lustenberger
- Cheikh Niasse
- Meschack Elia
- Filip Ugrinic
- Aliou Colley
- Sylvanus Ganvoula
Galatasaray:
- Fernando Muslera
- Rasmus Kristensen Jelert
- Victor Nelsson
- Abdülkerim Bardakcı
- Leo Dubois
- Lucas Torreira
- Kerem Aktürkoğlu
- Hakim Ziyech
- Dries Mertens
- Kerem Demirbay
- Mauro Icardi
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Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Galatasaray-Young Boys maçının sonucu ne olur? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.