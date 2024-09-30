Trendyol’da Satıcı Nasıl Olunur?

İstanbul merkezli ülkemizin ilk decacorn şirketi olan Trendyol’da satıcı olup ürünlerinizi daha hızlı satabilirsiniz. Çünkü Trendyol’da mağaza açılıp ürünler satışa sunulduğunda daha geniş kitleye ulaşabilirsiniz. Yalnız bunun için öncelikle Trendyol’da mağaza açmak gerekiyor. Akabinde platform üzerinden satış yapılmaya başlanabilir. Biz de bu rehberde Trendyol’da satıcı olma adımlarından bahsedeceğiz.

Trendyol’da Satış Yapmak için Gerekli Belgeler

Trendyol’sa satış yapabilmek için bazı belgelerin eksiksiz ayarlanması gerekiyor. Trendyol’da satıcı olmak için gerekli evraklar şirketin türüne göre değişiyor. Limited ve anonim şirketler üzerinden Trendyol’da mağaza açıp satış yapmak için şu evraklar tamamlanmalıdır;

Ticari sicil gazetesi

İmza sirküleri

Vergi levhası

Faaliyet belgesi

Satıcı iş ortaklığı sözleşmesi

Şahıs şirketlerinin Trendyol’da satış yapabilmeleri içinse gerekli evraklar şöyle sıralanabilir;

Ticari sicil gazetesi

Satıcı iş ortağı sözleşmesi

Vergi levhası

İmza sirküleri

Trendyol’da Satıcı Olma Adımları

Yukarıda belirtilen adımlar tamamlandıktan sonra bilgisayara jpeg, pdf gibi dijital formatlarda kaydedilir. Akabinde mağaza açmak için şu adımlar takip edilir;

Trendyol anasayfasına giriş yapıp sağ üst köşede konumlanan “Trendyol’da Satış Yap” butonuna ya da “Trendyol Satıcı Formu” linkine basılır.

Trendyol mağaza başvurusu sayfasına giriş yaptıktan sonra ekrana “Trendyol Hızlı Market, Trendyol Pazaryeri ve Trendyol Yemek” seçenekleri gelecek. Markanıza uygun platformu seçip ardından satıcı formunun olduğu sayfaya giriş yapılmalıdır.

Ad-soyad, e-posta adresi, cep telefonu, şirket türü, satış yapılacak ürünlerin kategorisi ve kimlik numarası girilmelidir. Şahıs şirketleri bu bilgilere ek olarak referans kodu ve T.C kimlik numaralarını da eksiksiz girmesi gerekiyor. Tüm bu bilgilerin girilmesinin ardından aydınlatma metni işaretlenip “Devam Et” butonuna tıklanmalıdır.

Bilgilerin doğrulanması için cep telefonuna SMS üzerinden bir kod gelecek. Kod girilip onaylandıktan sonra kullanıcı bilgileriyle Trendyol satıcı paneline giriş gerçekleşir.

Trendyol satıcı başvuru sayfasındaki ticari sicil numarasıyla unvan, Gelir İdaresi tarafından teyit edildiği için ekrana otomatik yansır.

Ekrana yansıyan diğer bilgilerde işaretlenip sonrasında “Başvuruyu Tamamla/ Şifre Al” sekmesine basılır.

Kullanıcı şifreyi belirledikten sonra satıcı hesabını oluşturmuş olur.

Hesap oluşturma aşamasından sonra ekrana başvuru formları gelecek.

Bilgi ve Belge Girişi bölümünün ilk aşamasında mağaza adı, MERSİS no, fatura türü, KEP adresi bilgileri ve IBAN numarası girilip önce “Kaydet” sonrasında “Devam Et” butonuna basılır.

Operasyon bilgilerinin olduğu alanaysa kargo firması, kargo teslim süresi, sevkiyat adresi, iade adresi ve fatura adresi bilgileri girilir.

“Satıcı Sözleşmesini İndir ve Oku” butonuna tıklanıp onaylanmasının ardından “Başvuruyu Tamamla” sekmesine basılır. Böylelikle başvuru işlemi tamamlanmış olacak.

Yukarıdaki adımların ardından başvuru incelenip e-postayla olumlu ya da olumsuz yanıt verilir. Başvurunun onaylanmasının ardından 10 iş günü içinde sözleşme ıslak imzalı olarak ve imza beyannamesi fotokopisiyle Trendyol iletişim adresine kargolanır. Kargolama işleminin ardından ürünler sisteme yüklenebilir.

Trendyol satıcı olma adımları tamamlandıktan sonra kişiye özel olarak “Trendyol satıcı ID numarası” tanımlanmaktadır. Trendyol satıcı ID numarası, Trendyol entegrasyonu yapılmak istendiğinde kurulum sırasında ihtiyaç duyulan API bilgilerinden oluşuyor.

Trendyol’da Satışlar Nasıl Artırılır?

Trendyol’da satıcı olma adımlarından sonra satışların artırılması da çok önemlidir. Trendyol’da satışları artırmak için şu tekniklere başvurulmalıdır;

Ürün başlıkları ve açıklamaları SEO uyumlu olmalıdır.

Trendyol kampanyalarına katılım sağlanmalı.

Yüksek çözünürlükte kaliteli görseller kullanılmalı.

Hedef kitle doğru belirlenmeli.

Diğer satış kanalları da takip edilmeli.

Sosyal medya pazarlaması faaliyetlerine odaklanılmalı.

Trendyol trafiğinin çoğunluğu Google’dan geliyor. Bu sebeple ürün başlıkları ve açıklamaları SEO’ya uygun şekilde oluşturularak Google’ın üst sıralarında yer almak hedeflenmelidir. Trendyol kampanyalarına katılım sağlanarak ürünlerin daha kişi tarafından görünmesi sağlanabilir.

Yüksek çözünürlükte ve kalitede yüklenen ürün görselleri de satışları artıran diğer bir önemli unsurdur. Özellikle giyim, dekorasyon gibi sektörlerdeki ürünlerin satışı yapılıyorsa mutlaka görsellerinin yüksek çözünürlükte olması gerekir.

Trendyol’da satışı yapılacak ürünlerin kimlere hitap edeceğinin belirlenmesi satışların artırılması için gerçekleştirilecek reklam, pazarlama gibi faaliyetlerinin başarılı olmasını sağlar. Bazen sadece Trendyol’da satış yapmak yeterli değildir.

Bu sebeple diğer satış kanalları da mutlaka incelenmelidir. Trendyol’da satışları artırmak için başvurulacak diğer bir yöntemse sosyal medya pazarlamasıdır. Instagram başta olmak üzere Facebook, TikTok, X gibi platformlardan Trendyol’daki ürünlerle ilgili hedef kitleye uygun reklamlar oluşturulup yayınlanabilir.

Trendyol’da Satış Yapma Avantajları Nelerdir?

Trendyol’da satıcı olma birçok avantajı da beraberinde getiriyor. Özellikle avantajları ve “Trendyol’da satış yapmak karlı mı” sorusunun cevabı çok merak ediliyor. Trendyol’da satış yapma avantajları şöyle sıralanabilir;