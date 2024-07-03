Trendyol Sipariş Geçmişi Silme Nasıl Yapılır?

Popüler e-ticaret platformunda alışveriş yapan pek çok kişi, Trendyol sipariş geçmişi silme işleminin nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki, herhangi bir siparişin görünmemesini sağlamak için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Trendyol sipariş geçmişi gizleme işleminin kolayca yapılabilmesini sağlıyor. "Tüm siparişlerim" bölümünde istenilen siparişin görünmemesi için yalnızca birkaç adım uygulamanız yeterli. İsterseniz gizlediğiniz siparişi daha sonra tekrar görünür hâle getirebilirsiniz.

Trendyol Sipariş Geçmişi Silme Adımları

Trendyol uygulamasını açın.

Hesabım sayfasını görüntüleyin.

"Tüm siparişlerim" seçeneğini seçin.

"Detaylar" seçeneğine dokunun.

Sağ üst köşedeki göz simgesine dokunun.

"Gizle" seçeneğine basın.

Adım 1: Trendyol uygulamasını açın ve ardından "Hesabım" sayfasını ziyaret edin. Bir sonraki adımda "Tüm siparişlerim" seçeneğini seçin.

Adım 2: "Detaylar" seçeneğine dokunun.

Adım 3: Sağ üst köşedeki göz simgesine dokunun. Açılan pencere üzerinden "Gizle" seçeneğine basın.

Popüler e-ticaret uygulaması Trendyol'da gizlediğiniz herhangi bir siparişin tekrar görünür hâle gelmesini sağlayabilirsiniz. Gizlediğiniz herhangi bir siparişin "Tüm siparişlerim" bölümünde yeniden görünür olması için yalnızca birkaç adım uygulamanız yeterli.

Eğer gizlediğiniz bir siparişin tekrar görünmesini istiyorsanız "Trendyol Asistan" isimli hizmeti kullanmanız gerekiyor. Bu işlemin nasıl yapıldığını öğrenmek için aşağıda yer alan adımlara göz atabilirsiniz.

Trendyol Sipariş Geçmişi Geri Getirme Nasıl Yapılır?

Trendyol uygulamasını açın.

Hesabım sayfasını görüntüleyin.

Trendyol Asistan seçeneğini seçin.

"Diğer" seçeneğine basın.

"Gizlediğim siparişimle ilgili işlem yapmak istiyorum" seçeneğini seçin.

"Devam Et" butonuna basın.

Sipariş verirken kayıtlı adresinizde bulunan telefon numarasını girin.

"Kodu Gönder" butonuna basın.

Kodu girin.

"Onayla" butonuna basın

Adım 1: Trendyol uygulamasına girin. Hesabım sayfasını görüntüleyin. Trendyol Asistan seçeneğini seçin.

Adım 2: Bir sonraki adımda "Diğer" seçeneğine basın.

Adım 3: "Gizlediğim siparişimle ilgili işlem yapmak istiyorum" seçeneğini seçin.

Adım 4: "Devam Et" butonuna basın. Sipariş verirken kayıtlı adresinizde bulunan telefon numarasını girin. "Kodu Gönder" butonuna basın. Kodu girin. "Onayla" butonuna basın.

Bu rehberde Trendyol sipariş geçmişi gizleme ve geri getirme işlemlerinin nasıl yapıldığını açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak söz konusu işlemleri kolayca gerçekleştirebilirsiniz.