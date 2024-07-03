TRT 1 Sinyal Yok Hatası ve Çözümü: Şifresiz Frekans Ayarlama Rehberi

EURO 2024 kapsamında Türkiye maçını şifresiz izlemek isteyen pek çok kişi, TRT 1 sinyal yok hatası ile karşılaşıyor. Neyse ki bu problemin kolay bir çözüm yolu mevcut. Yalnızca birkaç adım uygulanarak bu sorun aşılabiliyor.

Bu rehberde TRT 1 şifresiz frekans bilgilerinin neler olduğunu ve TRT 1 frekans ayarlama işleminin nasıl yapıldığını anlatacağız. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak şifresiz maç yayını izleyebilirsiniz. Bu adımlara geçmeden önce TRT 1 neden şifreli sorusunu yanıtlayalım.

TRT 1 Neden Şifreli?

TRT tarafından yapılan açıklamada "UEFA’nın uyguladığı 'uluslararası yayın hakları sınırlılık politikası' gereği dünyadaki tüm resmî yayıncıların ülke sınırlarını aşan frekanslarını EURO 2024 maçları esnasında şifrelemesi gerekiyor" sözlerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca "EURO 2024 karşılaşmalarını ülkemiz sınırları içerisinde; kesintisiz ve şifresiz izlemek için tek yapmanız gereken uydu alıcılarınızın frekans bilgilerini güncellemek" ifadeleri de kullanıldı.

TRT 1 Güncel Frekans Bilgileri (2024)

Uydu : Türksat 4A

: Türksat 4A Frekans : 11794

: 11794 Polarizasyon : V (Dikey)

: V (Dikey) Sembol Oranı : 30000

: 30000 FEC: 3/4

Türkiye maçını şifresiz izlemek için TRT 1 güncel frekans bilgileri aracılığıyla birkaç adım uygulamanız gerekiyor. Peki, 2024 yılında TRT 1 frekans güncelleme işlemi nasıl yapılır?

TRT 1 Sinyal Yok Hatası İçin Frekans Ayarlama Adımları

Kumandanın üzerindeki menü tuşuna basın.

Kurulum menüsüne girin.

"Manuel Kanal Arama" sekmesini açın.

Frekans kısmını 11794 olarak değiştirin.

Polarizasyon kısmını Dikey olarak değiştirin.

Sembol Oranı kısmını 30000 olarak değiştirin.

Arama işlemini başlatın.

Kısa sürede TRT 1 bulunacaktır.

İşlem tamamlandıktan sonra güncel frekansa sahip TRT 1'i açın.

Akıllı televizyonunuzun markasına göre menü isimlerinin farklılık gösterebileceğini belirtmek gerekiyor. Örneğin LG marka televizyonunuz varsa Gelişmiş menüsüne girip Kanallar sekmesindeki Kanal Ayarlama özelliğini kullanarak frekans ayarını yapın.

Arçelik marka televizyonunuz varsa ayarlar menüsünden Kaynak bölümünü açın. Bir sonraki adımda "Elle Kanal Arama" sekmesinden güncel frekans bilgilerini girin.

Samsung marka televizyonunuz varsa ayarlar menüsü üzerinden Yayın kategorisine girin. "Uzman Ayarları" bölümünü açın ve ardından "Manuel Ayarlama" seçeneğini seçin. Kanalın üzerine basın ve Transponder'a girin. "Yeni" seçeneğini seçip güncel frekans bilgilerini ekleyin.

Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak TRT 1 frekans ayarı yapabilir ve böylece şifresiz maç izleyebilirsiniz.