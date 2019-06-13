YouTube videolarının altında genellikle -kişi dilerse video seçeneklerinden like ve dislike butonlarını de-aktif edebilir- iki adet buton görürsünüz. Bu butonlar, videonun kullanıcılar tarafından beğenilip beğenilmediğini sorgulamak için vardır.

Kullanıcıların bir bölümü, bu butonları video içeriğinde bir kusur olmasa dahi sıklıkla kendi çıkarlarına göre kullanmayı tercih eder. Bunun ana nedeni, videolarda bulunan kişilerle yaşadıkları/düşündükleri olumsuz düşünceler olabilir veya sadece bunu yapmaktan hoşlanıyorlardır.

Videomuz çok fazla dislike ve olumsuz yorum almışsa, bunun halkın ortak bir görüşten ilerlediği anlamına geldiğini de aklımızda bulundurmamız gerekiyor. İşte tüm zamanların en çok dislike alan YouTube videoları!

YouTube Rewind 2018: Everyone Controls Rewind (16M)

YouTube’da en çok dislike alan videonun YouTube tarafından yapılan video olması ne kadar ironik bir durum, değil mi?

Video, YouTube’un içerik oluşturucularından ve hayranlarından bağımsız bir video olduğu için eleştirildi. PewDiePie gibi öne çıkan YouTuber isimler görmezden gelindi, Stephen Hawking gibi ünlü isimlerin ölümüne hürmet gösterilmedi ve gerçeklikten uzak duruldu.

YouTube, 2018’in başlarında para kazanma kurallarında köklü değişikliklere gittikten sonra topluluk tarafından yoğun tepkilere maruz kalmıştı. Bu, videoda görmezden gelinince topluluk haliyle sesini yükseltti.

Justin Bieber - Baby (10M)

Justin Bieber, YouTube vasıtasıyla keşfedilen ilk büyük yeteneklerden biri olmuştu. Günün birinde ise tüm zamanların en çok nefret edilen YouTube müzik videosunun kendinin olacağını kim bilebilirdi?

Justin Bieber tüm zamanların en sevilmeyen YouTube videoları arasında daha önceden de yer almıştı. Bu da onun tüm zamanların en sevilmeyen YouTube yıldızı olarak etkilenmesine neden oluyor.

Jake Paul - It's Everyday Bro (4.3M)

İlk bakışta bu küçük videonun bu kadar çok dislike aldığını görmek çok şaşırtıcı gelebilir ancak YouTube topluluğunun kişi hakkındaki görüşlerini incelerseniz, bu videonun neden bu kadar çok dislike aldığının anlaşılmasını yavaş yavaş sağlayabilirsiniz.

Video yayına girmeden evvel önde gelen YouTuber olan Jake Paul, kendisi ve kardeşi Logan’ın bazı videoları yüzünden çok sayıda olumsuz tepki alıyordu. Videoda, eski kız arkadaşı ve Paul’un başarısına dair yorumlar bulunuyordu.

Topluluk, bunun gereksiz bir düşmanlık olduğunu ve fikirlerini beğenmediğini göstermek için dislike butonunu kullandı.

Can this video get 1 million dislikes? (4.1M)

YouTube’un hızla yükselen yıldızı PewDiePie, kullanıcılardan videoyu beğenmelerini istemek yerine beğenmemelerini istedi. Bu video, “like” ve “dislike” butonlarının YouTube kazançlarına hiçbir etkisinin olmadığını ortaya çıkardı.

Official Call of Duty®: Infinite Warfare Reveal Trailer (3.8M)

Call of Duty: Infinite Warfare'ın fragmanı, tüm zamanların en çok dislike alan videoları arasında yerini almaktan ileriye gidemedi. Call of Duty (CoD), tüm zamanların en büyük video oyunlarından biridir ancak geliştirici Activision, hayranları ile arasındaki bağı yeniden güçlendirmek zorunda gibi görünüyor.

PSY - Gangnam Style (2.2M)

Kore pop müziğinin ünlü isimlerinden PSY, Gangnam Style’ın müzik videosunda sergilediği dansı ile 2012 yılında haftalarca gündemde kalmayı başardı. İyi ama YouTube’u bu kadar kısa sürede kırıp geçebilen bir videoyu beğenmeyenler neden bu kadar fazla?

YouTube’daki en sinir bozucu müzik videolarına baktığımızda gördüğümüz gibi, Gangnam Style’ı küçümseyen insanların inanılmaz bir sayıya sahip olduğunu gözlemleyebiliyoruz.